Selena Gomez yllättää internetin käyttäjät uudella hiusvärillä

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Selena Gomez yllätti seuraajansa paljastamalla upouuden hiusvärin Lontoosta jaetussa julkaisussa, jossa hän parhaillaan kuvaa. Muutos ei jäänyt huomaamatta.

Yllättävä hiusten muodonmuutos

Selena Gomez julkaisi 2. kesäkuuta Instagramissa kuvakarusellin, jossa hän esitteli Lontoon-matkaansa. Sarjan loppupuolella hän luvassa oli kauan odotettu yllätys: sängyllä risti-istunnassa otetussa selfiessä hän vaihtoi tavalliset ruskeat hiuksensa eloisiin, kuparinpunaisiin kiharoihin. Peilin edessä kuvattu lyhyt video vahvisti tämän "muodonmuutoksen".

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Selena Gomezin (@selenagomez) jakama julkaisu

Todennäköisesti rooliperuukki

Vaikka tämä muutos saattaa tuntua yllättävältä, se selittyy elokuvan kuvausten tarpeilla. Selena Gomez on parhaillaan Lontoossa "Only Murders in the Building" -sarjan kuudennella kaudella. "Hulluja asioita tapahtuu", hän kirjoitti kuvan yhteyteen viitaten sarjaan ja ilmaisten ihailunsa Britannian pääkaupunkia kohtaan. On erittäin todennäköistä, että tämä punainen tukka on hänen hahmonsa peruukki.

Fanit voittivat puolelleen

Olipa syy mikä tahansa, tulos lumosi Selena Gomezin yhteisön. Kommenteissa hänen seuraajansa tulvivat blogiin innostuneita reaktioita, ja monet ylistivät kuparin sävyä, joka heidän mukaansa "sopii hänelle täydellisesti". Sydämien ja ihailevien viestien lomassa julkaistu julkaisu herätti nopeasti kehujen aallon.

Kuudennen kauden kuvaukset Lontoossa

Tämä muutos tapahtuu keskellä kiireistä uutisointia Hulun hittikomediasarjan ympärillä, jossa Selena Gomez näyttelee yhdessä koomikoiden Steve Martinin ja Martin Shortin kanssa. Kuudes kausi vahvistettiin viidennen kauden päätösjakson esityksen jälkeen lokakuussa 2025. Uusi käänne: osa juonesta sijoittuu nyt Lontooseen, jonne näyttelijät ja työryhmä ovat muuttaneet. Selena Gomez ei salaa läheistä suhdettaan vastanäyttelijöihinsä, joita hän äskettäin kuvaili "suosikkipoikikseen".

Näillä odottamattomilla punaisilla hiuksilla Selena Gomez vahvistaa taipumustaan muodonmuutoksiin ja kykyään kiusata. Vihjaillen tulevaan rooliinsa ja ilolla yllättäen faninsa, hän pitää yllä odotusta korkealla "Only Murders in the Building" -sarjan uutta kautta kohtaan.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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