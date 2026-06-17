Raskaana oleva malli näyttää säteilevältä jalkapallon MM-kisojen katsomossa.

Tuleva äiti teki yllätysvierailun katsomossa FIFA World Cup 2026™ -kilpailuissa (11. kesäkuuta - 19. heinäkuuta). Unkarilainen malli ja näyttelijä Barbara Palvin, raskaana ensimmäisestä lapsestaan, jakoi Instagramissa sarjan kuvia, jotka hän otti Yhdysvalloissa pelatusta ottelusta. Selvästi riemuissaan hän esitteli ylpeänä vauvavatsaansa elegantissa ja säteilevässä mustassa asussa.

Musta look, joka korostaa kauniisti vauvavatsaa

Tähän juhlaan Barbara Palvin valitsi kokonaan mustan asun. Hänellä oli yllään pitkähihainen, rypytetty toppi, jonka edessä oli aukko, joka paljasti vauvavatsan, sekä pitkä, hulmuava hame. Suuret aurinkolasit sävytetyillä linsseillä ja tarkoituksellisen sotkuinen nuttura täydensivät tämän rennon ja kesäisen lookin. Barbara Palvin ei peitellyt raskauttaan, vaan päätti sen sijaan korostaa sitä ja juhlistaa tätä hetkeä luonnollisella helppoudella.

Säteilevä tuleva äiti

Asujensa lisäksi Barbara Palvinin energia todella kiehtoi kaikkia. Kuvissa hän hymyilee kädet ylhäällä, selvästi nauttii hetkestä. Tarttuva ilo, joka kuvaa täydellisesti kuuluisaa "raskaushehkua", sitä säteilyä, jota usein yhdistetään odottaviin äiteihin. Jakamalla nämä kuvat Barbara Palvin tarjosi seuraajilleen spontaanin ja valoisan kurkistuksen raskauteensa.

Yhdessä aviomiehensä Dylan Sprousen kanssa

Tämä esiintyminen tapahtuu vain viikkoja paljon puhutun raskausilmoituksen jälkeen. Barbara Palvin ja hänen aviomiehensä, italialais-amerikkalainen näyttelijä Dylan Sprouse, paljastivat vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla odottavansa ensimmäistä lastaan, jonka laskettiin syntyvän kesän lopussa. Vuodesta 2023 naimisissa ollut pari osallistui kilpailuotteluun yhdessä ja jakoi tämän juhlallisen hetken rinnakkain. Onnellinen välisoitto vain viikkoja ennen heidän vauvansa syntymää.

Katso tämä postaus Instagramissa Barbara Palvinin (@realbarbarapalvin) jakama julkaisu

Huippumalli

Hyvin nuorena löydetty Barbara Palvin on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa näkyvimmistä malleista. Hän on vakituisesti esiintynyt catwalkeilla ja kansainvälisissä kampanjoissa, ja nyt hän aloittaa uuden luvun elämässään tasapainotellen uransa ja äitiytensä välillä. Hän näyttää elävän tätä vaihetta tyynenä ja onnellisena, mistä on osoituksena hänen esiintymisensä yhdessä vuoden 2026 FIFA World Cup™ -otteluista.

Kokomustassa asussaan ja säteilevässä hymyssään Barbara Palvin tarjosi yhden vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen sydäntä lämmittävimmistä esiintymisistä. Esitellen ylpeänä vauvavatsaansa odottava äiti todisti, että eleganssi ja raskaus kulkevat käsi kädessä. Suloinen hetki, joka ilahdutti hänen fanejaan.