"Suodattamaton": Laulaja Kesha yllättää kuvilla, jotka ovat yhtä luonnollisia kuin rohkeitakin

Amerikkalainen laulaja Kesha ei juhlinut Maan päivää 24. huhtikuuta 2026 puheella tai poliittisella hashtagilla. Hän teki sen omalla tavallaan: meressä, ilman vaatteita tai meikkiä, muutama vaaleanpunaisella kirjoitettu sana valokuviinsa. Ja se herätti välittömästi reaktion.

Suodattamaton kuvakokoelma "Maan päivälle"

Kesha julkaisi Instagramissa kuvakarusellin kuvia kuvatekstillä "#Maanpäivä on joka päivä". Yhdessä kuvassa hänet nähdään takaapäin aalloissa, hänen märät hiuksensa luonnollisissa laineissa. Toisessa kuvassa hän makaa kasvot alaspäin hiekalla paljastaen kultaisen ihonsa ja pisamiensa, toisessa kädessään kimalteleva kivi ja muutama kultainen riipus. Filttereitä ei näy.

"Filosofisia" pohdintoja

Yhtä paljon huomiota kuin itse kuvat herättivät kuvatekstit. ”Äiti Luonto on jumalainen naisellisuus”, hän kirjoitti ensimmäiseen kuvaan. Kolmannessa kuvassa, puoliksi aaltojen peittämänä kaksi vaaleanpunaista sydänemojia päällään, hän mietti: ”Onko kukaan koskaan ajatellut, että ehkä me olemmekin avaruusolentoja?” Lopulta, pitäen kädessään muutamaa pientä kiveä, hän totesi humoristisesti: ”Maadoitunein poptähti, jonka nämä rockit ovat koskaan nähneet.”

Täydessä renessanssissa oleva taiteilija

Tämä postaus julkaistaan muutamaa viikkoa ennen Keshan "Freedom Tourin" alkua, joka alkaa 30. toukokuuta 2026 ja jatkuu 30. elokuuta asti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Hetki tauolle ja yhteyden luomiseen siihen, millä todella on väliä, ennen useiden kuukausien intensiivistä lavatoimintaa.

Nämä kuvat ovat osa laajempaa trendiä, jossa Kesha on palannut parrasvaloihin viime kuukausina. Helmikuussa 2026 hän esiintyi ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen Grammy-gaalassa kävellen paljain jaloin punaisella matolla pitkässä, valkoisessa, höyhenillä peitetyssä mekossa, jossa oli hohtava, lähes eteerinen meikki. Muutamaa viikkoa aiemmin hän oli kääntänyt päitä hopeanhohtoisessa metallinhohtoisessa verkkominimekossa MusiCares-gaalassa. Kaksi hyvin erilaista lookia 24. huhtikuuta julkaistusta kuvasarjasta – mutta molemmat välittävät saman viestin: taiteilija ottaa takaisin imagonsa omalla ainutlaatuisella tavallaan.

"Jumalallinen feminiinisyys" ohjaavana periaatteena

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kesha on julkisesti väittänyt syvää yhteyttä luontoon ja henkilökohtaista hengellisyyttä. Hänen käyttämänsä ilmaisu "jumalallinen naisellisuus" resonoi koko hänen viimeaikaisen taiteellisen uransa kanssa, jota on leimannut kaipuu vapauteen ja aitouteen vuosien oikeudellisten ja henkilökohtaisten kamppailujen jälkeen.

Siinä missä toiset juhlivat Maan päivää poliittisilla lausunnoilla, Kesha ilmensi sitä kirjaimellisesti – uppoutumalla siihen, ilman keinotekoisia piirteitä. Yksinkertainen ele, mutta sellainen, joka kertoo paljon siitä, kuka hänestä on tullut.