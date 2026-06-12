Näyttelijä Ester Expósito on pukeutunut tyylikkäästi romanttiseen valkoiseen asuun.

Espanjalainen näyttelijä ja malli Ester Expósito ei tavoittele vain kansainvälistä näyttelijänuraansa. Sarjan "Elite" espanjalaistyylinen läpimurtotähti on myös noussut yhdeksi eurooppalaisen muodin seuratuimmista hahmoista viime vuosina. Todisteena tästä on hänen uusin New York -lookkinsa – valkoinen kaksiosainen asu kukkakuviolla – joka on jälleen kerran aiheuttanut sensaation hänen miljoonien seuraajiensa keskuudessa.

Kaksiosainen valkoinen asu kukkakuvioilla

Ester Expósito poseeraa Instagram-tilillään jakamissaan kuvissa newyorkilaisen ruskeakivitalon hiekkakiviportailla. Hänellä on yllään kaksiosainen valkoinen asukokonaisuus. Lyhyt- ja pitkähihainen toppi paljastavat hienovaraisesti hänen vatsansa – sen leikkaus tuo mieleen 1970-luvun talonpoikaispuserot, jotka on uudistettu selkeän modernilla tyylillä. Yhteensopiva pitkä, laskeutuva hame on valmistettu hieman läpikuultavasta kankaasta, joka päästää valon läpi.

Täydellinen tuulahdus raikasta kesätuulta, jossa valkoiselle kankaalle ripotellut pienet siniset kukkakuviot luovat maalaismaisen, lähes pastoraalisen vaikutelman. Täydentääkseen ilmeen Ester Expósito valitsi ultrayksinkertaisen kampauksen: vaaleat hiukset vedettynä löysälle nutturalle, joka kehystää kasvoja ja korostaa yleisilmeen raikkautta.

Laukku ja valkoiset ballerinat

Asusteista näyttelijätär valitsi kaksi näyttävää kappaletta, jotka jäsentävät kokonaisilmettä. Ensimmäinen: minikokoinen hopeinen laukku, ranskalaisen muotitalon ikoninen design, jonka metallinen versio on tehnyt paluun viime kausina. Välittömästi tunnistettava kappale tarjoaa juuri oikeanlaisen ripauksen ylellisyyttä ja modernia tyyliä tasapainottamaan mekon rustiikkista tunnelmaa.

Valkoiset ballerinat pidentävät siluettia ja tarjoavat samalla poikkeuksellisen mukavuuden. Ester Expósito valitsi meikkiinsä täysin minimalistisen ilmeen: hehkuvan ihon, beigenväriset huulet ja luonnolliset silmät. Minimalistisen tyylin osoitus, jossa jokainen yksityiskohta on tärkeä ilman, että kokonaisvaikutus peittyy liikaa.

Katso tämä postaus Instagramissa Ester 🌙 (@ester_exposito) jakama julkaisu

Romanttisen estetiikan paluu

Yksilöllisen ilmeen lisäksi tämä tyyli on osa laajempaa trendiä, joka on selvästi tunnistettavissa kevät/kesä 2026 -malliston catwalkeilla. "Romanticore" eli romanttinen estetiikka tekee paluun kesän vaatekaappeihin: kevyet kankaat, hillitty kirjonta, herkät kukkakuviot sekä beigen ja valkoisen väripaletti. Tämä edustaa selkeää irtiottoa aiempien kausien tiukasta minimalismista ja tarjoaa pehmeämmän ja pohdiskelevamman näkökulman kesämuotiin.

Tällä New York -valokuvasarjalla Ester Expósito osoittaa jälleen kerran terävän tyylitajunsa. Ja hän vahvistaa olevansa sukupolvensa tarkimpia hahmoja hillityn eleganssin suhteen. Tämä look varmasti inspiroi monia lukijoita tänä kesänä.