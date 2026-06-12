Mustaan pitsibodyyn pukeutunut Sabrina Carpenter kunnioittaa yhtä Madonnan ikonisimmista ajanjaksoista.

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Sabrina Carpenter teki silmiinpistävän esiintymisen Madonnan uudessa musiikkivideossa "CONFESSIONS II - The Film". Hänen asunsa – läpikuultava pitsibody ja mustat asusteet – on suora kunnianosoitus popin kuningattaren diskoaikakaudelle.

Pitsibody, jossa on kolmeneljäsosan pituiset hihat

Sosiaalisessa mediassa leviävissä musiikkivideon kuvissa Sabrina Carpenter tanssii tanssilattialla vartalonmyötäisessä mustassa, aukkoisesta pitsistä valmistetussa bodyssa. Vaatetuksessa on syvään uurrettu, pyöreä pääntie ja kyynärpäähän ulottuvat hihat, ja sitä puetaan mustan rintaliivin päälle, joka näkyy hienovaraisesti kankaan aukkoisen kuvion läpi.

Ohut, istuva musta vyö kiristää vyötäröä ja jäsentää vaatetta. Vyö ulottuu sitten lahkeisiin asti näyttämöasuille tyypillisenä korkeana halkiona. Sabrina Carpenter lisäsi parin mustia pitsikäsineitä, jotka ulottuvat ranteisiin asti – yksityiskohta, joka vakiinnuttaa asun historiallisen estetiikan puitteissa.

Pommikampaus ja viininpunainen meikki

Sabrina Carpenter valitsi kampaukseensa erityisen tyylikkään rantatyylin: hänen platinanvaaleat hiuksensa oli muotoiltu tuuheaksi föönatukseksi ja niissä oli keskeltä jakaus otsatukka. Tämä leikkaus on saanut inspiraationsa suoraan 1960- ja 1980-lukujen elokuvatähtien tyylistä – amerikkalaisista pin-up-tanssijoista, disco-sireeneistä ja Brigitte Bardotin perinnöstä. Kimaltelevat kristallikruunukorvakorut täydensivät lookin pystysuoran linjan.

Kauneuden osalta Sabrina Carpenter valitsi syvän viininpunaisen sävyn silmäluomille, poskipäille ja huulille – yksivärinen valinta, joka antaa kasvoille elokuvamaisen ulottuvuuden.

Madonnan 80-luvun koodit toistettu sanatarkasti

Juuri tämä kielioppi tekee ulkonäöstä erityisen onnistuneen. Kuvassa Sabrina Carpenter kunnioittaa 1980-luvun alun ikonista aikaa, jolloin Madonna vieraili legendaarisissa New Yorkin yökerhoissa, kuten Danceteriassa – klubissa, jota ei enää ole olemassa ja jota Sabrina Carpenter jopa käytti uuden albuminsa yhden kappaleen tunnuskappaleena.

Läpikuultava body, pitsihanskat, selkeä vyö, tietävä hymy: kaikki tunnusmerkit ovat läsnä. Täydellisesti mestaroitu tulkinta klubiestetiikasta, sekä täsmällinen viittauksissaan että määrätietoisen moderni tyylillään. Todiste, jos sellaista tarvitaan, siitä, että Sabrina Carpenter pystyy navigoimaan useissa genreissä – mukaan lukien menneiden vuosikymmenten musiikillisessa perinnössä.

Yhteistyö, joka ylittää musiikkivideon rajat

Tämä esiintyminen ei ole ensimmäinen kerta, kun nämä kaksi laulajaa ovat jakaneet lavan. Viime keväänä Sabrina Carpenter kutsui Madonnan lavalle esittämään duettonsa Coachella-festivaalin pääesiintymisensä aikana. Ja äskettäin Madonna antoi yllätyskonsertin Times Squarella mainostaakseen musiikillista paluutaan. Tämä dynamiikka paljastaa hienovaraisesti kahden artistin välisen kasvavan yhteyden – sukupolvien yli.

Tässä mustassa pitsisessä bodyssa Sabrina Carpenter tarjoaa paljon enemmän kuin cameoroolin musiikkivideossa. Hän tekee todellisen kannanoton: taiteilijan, joka osaa kunnioittaa edeltäjiään samalla kun rakentaa omaa visuaalista identiteettiään. Ja joka todistaa, että voi olla täysin nykyaikainen samalla kun kertoo tienrakentajan tarinan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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