Search here...

53-vuotias laulaja Vanessa Paradis merkitsee odottamattoman trendin paluuta.

Fabienne Ba.
@vanessa.paradis/Instagram

Ranskalainen laulaja, näyttelijä ja malli Vanessa Paradis tuo takaisin trendin, jonka monet luulivat olevan vain parikymppisille naisille: minihameen. Madame Figarolle poseeraavassa Paradis urheilee päästä varpaisiin ulottuvaa Chanel-lookkia ja vahvistaa, että "mini" on muotia vuonna 2026.

Merkittävä esiintyminen minihameessa

Tammikuun puolivälissä 2026 Vanessa Paradis valitsi ylleen mustan satiiniminihameen, hulmuavan yläosan ja reisikorkuiset nahkasaappaat. Tuloksena oli graafinen siluetti, joka korostaa hänen jalkojaan. Tämä päästä varpaisiin ulottuva Chanel-lookki, sekä yksinkertainen että uskomattoman tehokas, todistaa, että minihame ei ole 50 vuoden jälkeen kielletty, vaan tyylikäs leikkikenttä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Vanessa Paradisin (@vanessa.paradis) jakama julkaisu

Minihame, vuoden 2026 muotinäytösten tähti

Vuonna 2026 "mini" tekee voitokkaan paluun: (hyvin) lyhyet hameet Diorilla, Pradalla, Chloélla ja Loewella, joita käytetään kaiken kanssa balleriinakenkistä polvipituisiin saappaisiin. Mini ei ole enää rajoittunut iltapukuihin; se on tekemässä tiensä päiväaikaan, ja sitä täydentävät hillitymmät asusteet. Trendi ei lopu tähän: myös mekot ja shortsit lyhenevät, erityisesti kesällä 2026, mikä heijastaa selkeää sitoutumista jalkojen vapauttamiseen ja rennompaan tyyliin.

50 vuoden jälkeen mini manifestina

Valitsemalla minihameen 53-vuotiaana Vanessa Paradis lähettää selkeän viestin: ikä ei ole syy sanella vaatteiden pituutta – jotkut epäilivät sitä edelleen. Hänen asunsa tasapainottaa täydellisesti muotikoodeja (reisikorkuiset saappaat, satiini) ja hillittyä eleganssia (musta, selkeälinjainen) ja tarjoaa inspiroivan oppaan viisikymppisille naisille. Tämä tyyli sivuuttaa "liian lyhyt 50 vuoden jälkeen" -kiellon ja liittyy laajempaan naisten liikkeeseen – kuuluisia tai ei – jotka vaativat oikeuttaan näyttää vartalonsa iästä riippumatta.

Vanessa Paradis, ikuinen trendinluoja

Debyytistään lähtien ranskalainen laulaja, näyttelijä ja malli Vanessa Paradis on vaihdellut boheemin romantiikan ja terävän pariisilaisen tyylikkyyden välillä, usein aikaansa edellä. Vuonna 2026 hän antaa minihameille kypsän ja ultratyylikkään ilmeen ja vahvistaa asemansa ikonina, joka haastaa säännöt pakottamatta niitä koskaan.

Lyhyesti sanottuna hänen viestinsä on yksinkertainen: tyylissä on kyse asenteesta, ei kynttilöiden lukumäärästä kakussa. Ja minihame, kaukana "yläkoulun jäänteestä", tulee hänen vaikutuksensa ansiosta itsevarmuuden symboli missä tahansa iässä.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Ilman meikkiä ja pyjamassa, Lindsay Lohan herättää reaktioita verkossa
Article suivant
"Vieläkin huipulla": 55-vuotiaana hän pakottaa tinkimättömän tyylinsä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Vieläkin huipulla": 55-vuotiaana hän pakottaa tinkimättömän tyylinsä

Todellinen 90-luvun ikoni, entinen amerikkalainen malli, näyttelijä ja tuottaja Heather Graham toivotti hiljattain seuraajilleen onnellista uutta vuotta kuvasarjalla,...

Ilman meikkiä ja pyjamassa, Lindsay Lohan herättää reaktioita verkossa

Kaukana punaisilta matoilta ja valokuvaajien salamavaloista Lindsay Lohan päätti aloittaa viikon lempeästi. Tammikuun 19. päivänä 2026 "Freaky Friday"...

60-vuotiaan Elizabeth Hurleyn hahmo Malediiveilla on kiehtova.

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley jakoi hiljattain Instagramissa useita kuvia Malediiveillaolostaan, jossa hän nautti paratiisimaisesta ympäristöstä...

Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

Milanon muotiviikoilla syksy/talvi 2026-2027 Maya Hawke ja hänen veljensä Levon Hawke herättivät valokuvaajien huomion Pradan näytöksen eturivissä itsevarmalla...

Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu, joka luokiteltiin "yli 50-vuotiaaksi naiseksi", purkaa ikästereotypioita.

Äskettäin En Aparté -ohjelman vieraana ollut näyttelijä, joka näyttelee Sylvie Grateauta Netflix-sarjassa "Emily in Paris", selitti, että koko...

Dolly Parton juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tyylikkäästi pukeutuneena upeaan mekkoon.

Country-musiikin kuningatar on todistanut sen jälleen kerran: 80-vuotiaana Dolly Parton on yhtä säteilevä kuin aina ja säilyttää legendaarisen...

© 2025 The Body Optimist