"Toimistosireeni": laulaja Dua Lipan muotiuhkailu kiehtoo yhtä paljon kuin vietteleekin

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa osaa aina esitellä tyyliään matkoillaan. Äskettäin Varsovassa hän valitsi "toimistosireenin" lookin, jossa hän puki päälleen vaaleanpunaisen silkkisen Guccin bleiserin mustan rintaliivin päällä.

”Toimistosireeni”-lookki, Dua Lipan versio

Dua Lipan Instagram-tilillään jakamassa kuvakarusellissa näkyy vaaleanpunaisessa Guccin bleiserissa, jossa on teräväkaulukset ja kiiltävä viimeistely. Bleiserin alla on napitus vyötäröltä, ja sen alta paljastuu musta rintaliivi. Asua täydensivät korkeavyötäröiset mustat housut, useat kultaiset sormukset, mukaan lukien käärmeenmuotoinen sormus ja kihlasormus, sekä pehmeä musta nahkainen olkalaukku. Tämä on tapa mullistaa ammattilaisten vaatekaappi.

Varsova, pysähdyspaikka pitkällä matkakaudella

Tämä Puolan-matka on osa Dua Lipan todellista "matkailuaikakautta". Vain muutama viikko aiemmin hän oli safarilla Etelä-Afrikassa ja vieraili Krugerin ja Sabi Sandsin kansallispuistoissa. Huhtikuussa hänet nähtiin myös Palermossa Sisiliassa, missä hän Condé Nast Travelerin mukaan valmistautui häihinsä kihlattunsa Callum Turnerin kanssa Villa Igieassa, Rocco Forte -hotellissa. Kihlaus oli vahvistettu tapahtuvan kesäkuussa 2025.

Tällä taitavasti luodulla "toimistosireenin" lookilla Dua Lipa vahvistaa jälleen kerran kykynsä muuttaa jokainen esiintyminen odotetuksi muotihetkeksi. Hän luo narratiivisen tyylin, jossa jokainen asu kertoo uuden tarinan hänen nykyisestä aikakaudestaan. Yksi asia on varma: minne tahansa hän meneekin, kaikki katseet ovat hänessä.