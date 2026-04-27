Harper Beckhamin valitsema kaksikko voisi hyvinkin olla kauden inspiraation lähde.

@victoriabeckham / Instagram

Kun Victoria Beckham juhlisti uutta yhteistyötään Gapin kanssa New Yorkissa, kaikkien huomion vangitsi hänen tyttärensä Harper, joka oli aivan yhtä huomiota herättävä kuin äitinsäkin. Teini-ikäisellä oli jo 14-vuotiaana omaleimainen tyylinsä, joka oli jyrkässä ristiriidassa äitinsä couture-eleganssin kanssa.

Harvinainen äiti-tytär-esiintyminen New Yorkissa

Brittiläinen muotisuunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham isännöi Nordstrom-tapahtumaa New Yorkissa 24. huhtikuuta 2026 juhlistaakseen yhteistyötään Gapin kanssa. Harper Beckham esiintyi tilaisuudessa äitinsä rinnalla – hetki, joka on sitäkin merkittävämpi, kun otetaan huomioon tyttären harvinaiset julkiset esiintymiset. Victorian Instagram-tarinoissaan julkaisemat kuvat levisivät nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa.

Tarkkailijoita hämmästytti eniten äidin ja tyttären omituinen samankaltaisuus. Harperilla oli vaalea föönattu keskijakaus, joka toisti Victorian uusia kullanvaaleita raitoja, jotka hän paljasti muutamaa päivää aiemmin Today Show’ssa 21. huhtikuuta. Kaksi sukupolvea, kaksi tyyliä, yksi nimikkokampaus.

Lyhyt toppi ja matalavyötäröinen muotikaksikko

Vaikka Harperin äiti oli valinnut strukturoidun midimekon, jossa oli väriblokkeja – puuteripinkkiä, taivaansinistä ja harmaata – Harper valitsi täysin päinvastaisen tyylin. Lukiolaistyttö oli pukeutunut lyhythihaiseen mustaan crop toppiin, joka paljasti hänen vatsansa, ja siihen yhdistettynä leveälahkeiset, matalavyötäröiset mustat housut. Avokärkiset sandaalit lisäsivät ripauksen eleganssia tinkimättä asun rennosta tunnelmasta. Yksivärinen, minimalistinen asu, joka oli ehdottomasti trendikäs Gen Alphan estetiikan ansiosta.

Kontrastinen kaksikko, josta on itsessään tulossa trendi

Kahden asun – toinen oli couture-henkinen ja värikäs, toinen rento ja yksivärinen – välinen kontrasti herätti yhtä paljon reaktioita kuin itse tapahtuma. Monet näkivät sen täydellisenä esimerkkinä siitä, miten muoti siirtyy ja tulkitaan uudelleen sukupolvelta toiselle. Harper Beckham on tällä yksinkertaisella crop topilla ja matalalla vyötäröllä varustetulla yhdistelmällä saattanut tietämättään luoda yhden tämän kevään kopioiduimmista lookeista.

Yhdistämällä rennon tyylin päivitettyihin Y2K-viittauksiin Harper Beckham vahvistaa, että seuraavan sukupolven muoti on jo täällä. Victoria Beckhamin tyylikkään tyylin vastakohtana hänen crop toppinsa ja matalavyötäröisten housujensa kaksikko ilmentää uutta sukupolvea, joka ei pelkää rikkoa sääntöjä. Yksi asia on varma: tästä New Yorkissa bongatusta lookista voi hyvinkin tulla kauden halutuin rento univormu.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Näyttelijä Meryl Streep liikuttui kyyneliin haastattelussa

