Zendaya teki silmiinpistävän esiintymisen hapsumekossa poikaystävänsä rinnalla.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Zendaya herätti varmasti huomiota viimeisimmässä julkisuudessaan. Hän osallistui poikaystävänsä, näyttelijä Tom Hollandin, kanssa "Spider-Man: Brand New Day" -elokuvan kuvaustilaisuuteen Madridissa. Se oli huomionarvoinen esiintyminen, varsinkin kun hyvin yksityinen pari esiintyi yhdessä ensimmäistä kertaa julkisesti Hämähäkkimies-elokuvan punaisella matolla viiteen vuoteen.
Musta hapsutettu mekko
Tilaisuuteen Zendaya valitsi ajattoman eleganssin pikku mustan mekon – modernilla twistillä. Hänen versiossaan, jossa oli lahkeensuussa halkio, oli hapsureunus, joka muistutti hienovaraisesti hämähäkinverkkoa – leikkisä viittaus elokuvan maailmaan. Hän täydensi asunsa tyylikkäällä, wetlook-tyylillä varustetulla kampauksella ja kimaltelevilla korvakoruilla. Lookki oli sekä hillitty että hienostunut, uskollisena hänen asemalleen muoti-ikonina.
Täydellisesti yhteensopiva kaksikko
Hänen rinnallaan Tom Holland urheili myös tyylikästä asua, joka sopi täydellisesti teemaan. Näyttelijällä oli yllään musta puku – takki, housut ja solmio – jota korosti kirkkaanpunainen paita, joka vihjasi hahmon tummemmasta sävystä. Käsi kädessä pari loi tiiviin ja täydellisesti harmonisen ilmeen, joka hurmasi fanit välittömästi.
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Saagan uusi luku
Tämä esiintyminen käynnistää "Spider-Man: Brand New Day" -elokuvan promootiot. Kyseessä on saagan neljäs elokuva, joka yhdistää kaksi näyttelijää, jotka tapasivat tällä kuvauspaikalla. Fanien maailmanlaajuisesti odottama elokuva merkitsee uutta käännekohtaa elokuvasarjalle – ja muuten vahvistaa pariskunnan läheisen siteen, jota he seuraavat yhtä tarkasti kuin suojelevat yksityisyyttään.
Hapsutetulla mustalla mekollaan ja hillityllä olemuksellaan Zendaya todisti jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa jakaessaan arvokkaan hetken kumppaninsa kanssa. Yhdistämällä elokuvan inspiroimia viittauksia hillittyyn eleganssiin, hänen ulkonäkönsä on varmasti yksi vuoden puhutuimmista.