Häntä pidetään "liian vanhana" ranta-asumallina, mutta hän vastaa kritiikkiin avoimesti.

Amerikkalainen yrittäjä, televisiopersoona ja kirjailija Bethenny Frankel ei aio antaa kritiikin sanella tekojaan. 55-vuotiaana hän käveli Sports Illustratedin uimapukunäytöksessä Miami Beachillä. Kohdatessaan kommentteja iästään ja ulkonäöstään hän päätti vastata niihin vilpittömästi ja itsevarmasti.

Luottamus, joka ei vaadi vahvistusta

Kun jotkut internetin käyttäjät kyseenalaistivat hänen paikkansa catwalkilla, Bethenny Frankel päätti vastata yksinkertaisesti sen sijaan, että olisi perustellut itseään. TikTokissa julkaistulla videolla hän selitti (englanniksi), ettei hän yrittänyt mukautua perinteisiin mallin standardeihin.

Hänen tavoitteensa? Olla oma itsensä ja nauttia kokemuksesta täysin siemauksin. Hän myöntää, ettei kiinnittänyt ikäänsä paljoa huomiota ensimmäisellä ohjelmassa mukanaolokerrallaan, ennen kuin huomasi sen sosiaalisessa mediassa herättämän kohun. Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä jatkamasta lavalla kävelyä innostuneena.

Väittäen "oikeaa" ruumista

Ikäänsä liittyvien kommenttien lisäksi viisikymppinen nainen käsitteli myös fysiikkaansa koskevaa kritiikkiä. Hänen viestinsä on selvä: hän arvostaa luonnollista kehoa ja rauhallisempaa suhdetta hyvinvointiinsa. Kaukana dieeteistä tai intensiivisistä treeneistä hän selittää löytäneensä itselleen sopivan tasapainon. Henkilökohtainen matka, joka on rakennettu vuosien varrella ajanjakson jälkeen, jolloin hänen suhteensa ruokaan ja liikuntaan oli monimutkaisempi.

Tämä lausunto korostaa rauhallisempaa näkemystä kehosta, jossa aitous on etusijalla täydellisyyden tavoitteluun nähden. Se on viesti, joka resonoi monien epärealistisiin odotuksiin kyllästyneiden ihmisten kanssa.

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Erityinen hetki, joka jaettiin rakkaiden kanssa

W South Beachillä järjestetyssä tapahtumassa Bethenny Frankel esiintyi useita kertoja lavalla useissa eri asuissa. Tänä vuonna hän sai myös tunnetulta lehdeltä "Rookie"-tittelin, palkinnon, joka merkitsee hänen saapumistaan muotinäytösten maailmaan. Yleisössä hän saattoi luottaa läheistensä tukeen. Hänen kumppaninsa seurasi näytöstä eturivistä, ja hänen teini-ikäinen tyttärensä ylpeänä havaitsi tämän itseluottamuksen osoituksen.

Vastaamalla avoimesti kritiikkiin Bethenny Frankel muuttaa ikään ja ulkonäköön liittyvän kiistan voimakkaaksi vetoomukseksi itsensä hyväksymiseen. Hänen asenteensa muistuttaa meitä siitä, ettei ole ikärajaa sille, voiko tuntea olonsa hyväksi, ilmaista itseään vapaasti tai tarttua uusiin haasteisiin. Tämän silmiinpistävän ulkonäön kautta hän lähettää yksinkertaisen mutta voimakkaan viestin: itseluottamus ei riipu henkilöllisyystodistuksen numerosta eikä ainutlaatuisesta vartalosta.