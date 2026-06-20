Tämä plus-kokoinen näyttelijä muistuttaa meitä siitä, että myös kuvitteellisella sankarittarella voi olla kurvit.

Samalla kun Hollywood jatkaa hoikan lihavuuden edistämistä ja kauneusstandardien tiukentamista niiden höllentämisen sijaan, jotkut näyttelijät nostavat keskipituutta kuvauksissa. Vaikka maailma tuntee irlantilaisen näyttelijättären Nicola Coughlanin sarjasta "Bridgerton", yksi hänen kollegoistaan kannattaa myös osallistavampaa elokuvaa: Megan Stalter. Netflix-sarjasta "Too Much", jossa hän esittää hieman omalaatuisempaa versiota itsestään, löydetty Megan tuo kurvit takaisin parrasvaloihin.

Megan Stalter, nouseva tähti elokuvassa "Liikaa"

Elokuvalavastusten kirkkaissa valoissa hoikkuus on keskeinen valintakriteeri. Roolijakotilaisuuden mukaan tärkeimpien roolien saamiseksi tarvitaan selkeät solisluut, näkyvät luut ja painoindeksi, joka on lähes vajavainen. Tämä on tyypillinen profiili, jota valkokankaalla säännöllisesti mainostetaan: hoikka nainen ilman ainuttakaan rasvakerrosta. Näissä Hollywood-"tähtisiluetteissa" rasvaa siedetään vain dekolteella.

Viime kuukausina Ozempicin nousun ja itsensä hyväksymisliikkeen hiipumisen myötä useat tunnetut näyttelijät ovat esitelleet painonpudotuksensa henkilökohtaisena saavutuksena. Rebel Wilson, jota aikoinaan pidettiin kehopositiivisena ikonina ja julistettiin kurvikkaiden naisten viralliseksi edustajaksi elokuvissa, on antanut periksi tälle paineelle olla laiha naamioituna "esteettiseksi trendiksi". Näyttelijätärtä, joilla on niin sanotut "anteliaat" vartalot ja jotka kieltäytyvät tyytymästä yksinkertaiseen omenaan aterian yhteydessä ja muuttamasta itseään pelkästään roolin saamiseksi, typistetään stereotyyppisiin hahmoihin: "hauska paras ystävä", "kömpelö nainen" tai "kiusattu hahmo", jonka koko juoni pyörii hänen painonsa ympärillä. Nämä lohdutuspalkinnot kertovat paljon laajalle levinneestä rasvafobiasta.

Elokuvassa ”Too Much” Megan Stalter sitä vastoin on päähenkilö progressiivisessa romanttisessa komediassa, joka on kaukana tavanomaisista idyllisistä juonista. Hänen rakkaustarinaansa ei esitetä poikkeuksellisena tai epätodennäköisenä ulkonäkönsä vuoksi. Hän on yksinkertaisesti täysin toteutunut romanttinen sankaritar, mutta epätavanomaisempi ja autenttisempi kuin hänen edeltäjänsä tässä sakkariinityylisessä genressä. Hänen vartalonsa, joka on kurvikkampi kuin mitä Hollywood yleensä näyttää, on itse asiassa merkityksetön.

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Hän näyttelee rooleja, joita Hollywoodissa ei juuri koskaan ole.

Vaikka Megan Stalter loistaa elokuvassa "Too Much" ja pyrkii tutustuttamaan yleisön usein "epänormaaliksi" pidettyyn vartaloon, yleisö löysi hänet ensimmäisen kerran HBO:n sarjasta "Hacks". Siellä hän tekee silmiinpistävän roolisuorituksen Kayla Schaeferina, omalaatuisena assistenttina, joka vastaa hiipuvan stand up -koomikon urasta.

Näyttelijättäret ovat täysin rennosti näissä äänekkäiden, itseään osoittavien ja itsevarmojen naisten rooleissa. Kyse ei ole näyttelemisestä, vaan pikemminkin hänen luonnollisesta temperamentistaan. Huomion herättäminen vaivattomasti on hänelle luontaista, eikä hänen tarvitse yrittää lumota ympärillään olevia. Elokuva-alan vapaa sielu ja myös loistava esimerkki itsevarmuudesta, Megan Stalter on sanan "kompleksi" täydellinen vastakohta.

Teoksissaan eloon herättämät sankarittaret ovat näitä alter egoja, vahvistettuina versioina. Siksi hänellä on useita yhtäläisyyksiä osuvasti nimetyn "Jessin" kanssa, joka on Lena Dunhamin luoman "Too Much" -sarjan sydän ja sielu. Päähenkilö, toisin kuin stylistit saattavat sanella, käyttää kirkkaita värejä, runsaasti kitsch-kuvioita ja maksimalistisia asuja, jotka ovat jyrkässä ristiriidassa pakotetun hienovaraisuuden kanssa.

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Hän kieltäytyy tekemästä kehostaan ongelmaa

Tosielämässä Megan Stalter ei myöskään välitä muiden tuomioista. Hänellä on niin kestävä ja vahva itsetunto, ettei hän koskaan tunne olevansa "liikaa" tai "liian vähän". Hän ilmentää kaikkea sitä, mitä yhteiskunta estää hänen kokoisiaan naisia olemasta: vaikuttava, itsevarma, mielikuvituksellinen ja ennen kaikkea inspiroiva. "Olen niin onnekas, että rakastan isoa peppuani", hän kertoi Glamour US:lle ylpeänä vartalostaan, jota elokuvateollisuus muuten hylkii.

Megan Stalter ei esiinny perinteisenä kehopositiivisuuden aktivistina. Silti, itsestään huolimatta, hän työskentelee kehon monimuotoisuuden puolesta erittäin valikoivalla alalla, joka edelleen liian usein rinnastaa laihuuden eleganssiin ja kurvit laiminlyöntiin. Vaikka elokuvamaailma on tinkimätön "ylipainojen" ja "painonvaihteluiden" suhteen, Megan Stalter kapinoi tätä ulkonäön tyranniaa vastaan aseistariisuvalla hyväntuulisella huumorillaan.

Sarjassa ”Too Much” Megan Stalter näyttelee Emily Ratajkowskin, naiseuden ihanteen ruumiillistuman, rinnalla, mikä tekee tarinasta entistäkin symbolisemman. Näyttelijöiden tulisi nimittäin olla vartaloltaan monimuotoisia, ei vain yhden vartalotyypin edustajia.