Nämä Rion karnevaalien tanssijat nostivat kurvit takaisin shown keskiöön

Spektaakkelimaiset kellukkeet, kuumeinen tunnelma, tarttuva rytmi, joka ei jätä yhtäkään lantiota kylmäksi… Rion karnevaalit, joita järjestetään 13.–18. helmikuuta 2026, ovat häikäisevä spektaakkeli, jossa vartalot puhuvat puolestaan. Kimaltelevien höyhenten ja jalokivikoristeiden alla vartalotyypit kuitenkin kärsivät monimuotoisuudesta ja kurvit ovat silmiinpistävän poissa. Maassa, joka palvoo kauneusleikkauksia, jotkut sambatanssijat ovat tehneet kurveistaan symbolin.

Rion karnevaalit, stereotyyppisten vartaloiden tanssiaiset?

Rion karnevaalit tarjosivat eloisan hengähdystauon synkkien uutisten keskellä. Maailman suurimpana festivaalina pidetty se on todellinen instituutio Brasiliassa ja silmänruokaa. Helmikuun 13.–18. päivänä Kristus Vapahtajan patsaan hallitsema kaupunki muuttui valtavaksi ulkoilmajuhlaksi, jossa tuhannet tanssijat näkivät tanssijoita, joiden energiaa rytmikästä musiikki korosti. Paraatien aikana sambakoulun oppilaat esittivät koreografioituja esityksiä yhdessä lavallaan. Majesteettisten ja silmiinpistävän luovien vaunujen päällä he olivat elementissään, iloisen ja eloisan musiikin lumoissa.

Tässä visuaalisesti upeassa, kehoja lumoavassa ja jalkoja nytkähdyttävässä spektaakkelissa hahmot ovat keskipisteenä. Helmillä, eloisilla kirjonnoilla ja mahtipontisilla teemallisilla yksityiskohdilla koristellut puvut – jotka ovat joskus saaneet inspiraationsa kansanperinteestä, joskus rajattoman luovuuden ruokkimia – ovat tämän suurenmoisen kulttuuritapahtuman kohokohta. Naiset, jotka omaksuvat tämän uskomattoman tyyliliikkeen, muistuttavat lähes Marvel-sankarittaria tai muinaisia jumalattaria näiden koristeellisten saumojen alla. Strasseilla koristeltuine hihansuineen, arkkitehtonisine päähineineen ja ylisuurine siipensä he näyttävät astuneelta suoraan mytologisesta tarinasta. Ja vaikka puvut ovat vaihtelevia, hahmot itse siirtyvät saumattomasti yhdestä kellusta toiseen pysyen täydellisesti muotoiltuina kankaan alla.

Ne ovat käytännössä identtisiä ja ilmentävät kokonaisen maan ihannetta: niin sanotut leveät lantiot, korostettu vyötärö, pyöreä takamus ja hoikat jalat. Tämän vimmaisen väkijoukon keskellä kurvikkaiden tanssijoiden silmät pysyvät piilossa. Plusamba-ryhmä aikoo muuttaa tämän saamalla lemmenkahvat heilumaan ja lihan liikkumaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Pâmela Linon (@eupamelalino) jakama viesti

Ryhmä, jota johtavat kokonaan kurvikkaat tanssijat

Brasiliassa, kauneuskirurgian paratiisissa ja "brasilialaisen peppukohotuksen" maassa, useimmilla karnevaalien valokeilassa esitellyillä hahmoilla on keinotekoiset muodot, jotka on muovattu hansikkailla varustetuilla sormilla kuin Frankensteinin hirviöllä. Siellä implantit ovat käytännössä normi, ja koskemattomia vartaloita syrjitään hiljaa. Silikonirinta täyttää hopeiset rintaliivit, kun taas satiinistringit on tungettu muotoiltujen XXL-pakaroiden alle.

Tässä runsaslukuisten, korostettujen vartaloiden runsaudessa autenttiset siluetit hallitsevat lavaa voimakkaasti. Tanssija Nilma Duarten vuonna 2017 perustaman "Plus in Samba" -projektin johdolla plus-kokoiset naiset valtaavat takaisin paikkansa catwalkilla. Ja he tuovat silmiinpistävän läsnäolon valokeilojen alle. Heidän kurvensa ovat heidän kaunein koristeensa, mutta myös heidän vahvin haarniskansa.

Ja nämä tanssijat, joiden kasvoille aurinko paistaa ja rytmi veressä, eivät tarvitse strasseja ja paljetteja loistaakseen. Heidän auransa riittää herättämään huomion. Tarttuvalla energiallaan ja suurella liikkumisvapaudellaan he pehmentävät ja jalostavat imagoa "made in Brazil" -muusasta. Kaukana jähmettyneistä, jatkuvasta liikkeestä huolimatta staattisista hahmoista, heidän kehonsa heräävät eloon jokaisella sävelellä.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Aline Tornado (@alinne_tornado)

Kun kehosta tulee elävä veistos

Rion karnevaaleilla keho ei ole näyteikkuna tai markkinointiväline. Tanssijat eivät ole kuin laatikkoon pakattuja Barbie-tanssijoita tai fantasioiden magneetteja. Vaikka he ajoittain antavatkin vaikutelman epätodellisista ja oudosti Victoria's Secret -enkelien laumaa muistuttavista ominaisuuksista, he omistautuvat lähes uskonnollisesti näille teknisille eleille.

Ja kurvit, joita usein esitetään ylilyönteinä ja joita laihuutta kannattava yhteiskunta tuomitsee, ovat tässä taideteoksia. Ne ovat koriste-elementtejä, vastine nuotille nuotissa ja maalauksen vedolle. Kellukkeilla tai maassa heidän vartalonsa aaltoilevat magneettisella helppoudella. Lemmenkahvoista tulee koreografisia muotoja. Vatsat värähtelevät lyömäsoittimien rytmissä. Reidet törmäävät ylpeyteen. Mikään ei ole piilossa. Mikään ei ole pidäteltyä. Siinä missä jotkut vartalot näyttävät esteettisten vaatimusten rasittamilta, heidän vartalonsa näyttävät asutuilta, sulavilta ja iloisilta.

Rion karnevaaleilla keho on kieli. Ja nämä tanssijat kirjoittavat uutta kielioppia. Entä jos karnevaalin suurin kauneus piileekin lopulta tässä moninaisuudessa? Näissä kehoissa, jotka kertovat tuhat erilaista tarinaa samojen valokeilojen alla?