Sormien nuuhkiminen ei ehkä ole niin outo ele kuin voisi luulla.

Jotkut ihmiset purevat kynsiään, ravistelevat jalkaansa niin kovaa, että sohva tärisee, tai hierovat hiuksiaan joka kerta, kun heillä on hetki aikaa ajatella. Toiset haistavat sormeaan kuin lapsi haistaisi turvapeittoaan, jota ei ole pesty vuosiin. Etusormi nenän alla tai käsi suun edessä he rauhoittelevat itseään omalla kehonhajullaan.

Miksi meitä houkuttelee haistamaan omat hajumme?

Kaikki muistavat kuvan Saksan jalkapallomaajoukkueen valmentajasta vuoden 2016 EM-kisojen aikana. Tässä videoleikkeessä, josta on tullut viraalimeemi, hän nähdään nuuhkimassa sormiaan samalla innolla kuin jäätelötötteröä. Tämä johtuu siitä, että hajuaistimme on hyvin erityinen yhteydessä aivoihimme. Toisin kuin muut aistit, hajut kulkeutuvat hermorataa pitkin, joka on läheisesti yhteydessä muistiin ja tunteisiin. Heti kun hajumolekyyli saavuttaa nenän, se laukaisee signaalien sarjan, joka kulkeutuu aivojen alueille, jotka ovat mukana muistoissa, vaistoissa ja tunnereaktioissa.

Tästä syystä yksinkertainen tuoksu voi välittömästi viedä sinut takaisin lapsuudenkotiin, kesätuoksuun tai mukavaan hetkeen. Oma kehon tuoksumme ei ole poikkeus. Itse asiassa jokaisella on eräänlainen henkilökohtainen "hajuaisti". Ihon mikrobiotan – miljardien iholla luonnostaan esiintyvien bakteerien – genetiikan, ruokavalion ja jopa immuunijärjestelmän ansiosta ei ole kahta täysin samanlaista kehoa.

Ele, joka on yleisempi kuin luulisi

Yksittäiseltä vaikuttava omituisuus voi itse asiassa olla melko yleinen ihmiskäyttäytyminen. Israelilaisten tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa havaittiin yllättävä ilmiö: monet ihmiset nostavat spontaanisti kätensä nenälleen päivän mittaan, joskus jopa tietämättään. Tämän tavan, jota usein verrataan hankalaan pakko-oireiseen häiriöön, ovat dokumentoineet tutkijat Weizmann-instituutissa Israelissa.

Vielä yllättävämpää oli, että tämä refleksi näytti voimistuvan niinkin tavallisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kuin kädenpuristuksen jälkeen. Tutkijat pitävät tätä hienovaraisena hajuaistin "tiedonkeruun" muotona. Vaikka kyseessä ei olekaan laajamittainen eläinten kommunikaatio, nenämme jatkavat hiljaa sosiaalisen ympäristömme analysointia. Pohjimmiltaan se on lähes alkeellinen refleksi. Vertailun vuoksi koirat käyttävät samaa strategiaa haistelemalla muita asioita (ei tarvitse tarkentaa, kaikki ymmärtävät viitteen).

Rauhoittava mekanismi aivoille?

Aistihavaintojen lisäksi jotkut asiantuntijat ehdottavat toista selitystä: oman tuoksun haistamisella voi olla rauhoittava vaikutus. Kuten tuttu vaate, henkilökohtainen tyyny tai rakastettu turvapeitto, johon on uponnut hajuaisti , tuoksumme edustaisi intiimiä viitekehystä.

Joillekin ahdistuneille tai stressaantuneille henkilöille sormien nuuhkiminen saattaa tiedostamatta lisätä tarvetta rauhoittua, hiljaista tapaa löytää tuttuutta epävakaassa ympäristössä. Toisin sanoen tämä ele ei välttämättä heijasta kiinnostusta kehon hajuun, vaan pikemminkin aistihavaintojen etsintää.

Milloin meidän pitäisi olla huolissamme?

Valtaosassa tapauksia tämä käytös ei ole huolenaihe. Satunnainen, lähes automaattinen nuuhkiminen on enimmäkseen tapana tai alitajunnan ansiota. Jos eleestä kuitenkin tulee tunkeileva, toistuva, vaikeasti hallittava tai siihen liittyy jatkuvaa ahdistusta, se voi joskus olla osa laajempaa pakkomielteistä käyttäytymistä. Vain tässä yhteydessä mielenterveysalan ammattilaisen neuvoista voi olla apua.

Sormien nuuhkiminen ei ehkä olekaan niin outoa toimintaa kuin kuvittelemme. Se on ensisijaisesti hienovarainen muistutus siitä, että hajuaistimme, jopa ruutujen ja kauneusfilttereiden aikakaudella, hallitsee edelleen yllättävän alkukantaista osaa suhteestamme itseemme.