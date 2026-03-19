Aistiärsykkeiden ylikuormitus: nämä ovat signaaleja, jotka monet ihmiset jättävät huomiotta.

Työkaverisi hajuvesi hyökkää kimppuusi joka kerta ohikulkiessasi, jääkaapin melu pakkomielteisesti ahdistaa sinua niin paljon, että joudut käyttämään korvatulppia, ja kumppanisi ilmeet saavat sinut raivon partaalle. Jos aistisi ovat jännittyneet ja reagoivat pienimpäänkin ärsykkeeseen, saatat kärsiä aistiyliherkkyydestä, joka on jälleen yksi ahdistuksen puoli.

Aistillinen ylikuormitus, kun aistit ovat kyllästyneet

Pieninkin asia ärsyttää sinua. Haarukan kilinä lautasella, käsien napsahdus näppäimistöllä, tohveleiden kopina parkettilattialla, kahvin tuoksu avokonttorissa, ravintoloista leijaileva paistettujen ruokien aromi, pakoputkien höyryt, katuvalojen loiste. Ympäristösi hämmentää sinua, ja jopa kumppanisi aivastus käy hermoillesi. Lopulta koet kaiken intensiivisemmin, aivan kuin sisäinen äänenvoimakkuutesi olisi huipussaan ja kehosi kokisi jokaisen aistimuksen lisätyssä todellisuudessa.

Aluksi vähättelet epämukavuuttasi syyttämällä siitä kuukautisiasi, jotka ovat alkamassa, tai hyppäät yksinkertaisimpaan johtopäätökseen: "Olen vain nyt hermostunut." Silti tämä on joskus merkki aistiärsykkeiden ylikuormituksesta, kuukautisista, jolloin olet saavuttanut rajasi. Esimerkiksi tietokoneen tuulettimen hurina, jota et ollut koskaan ennen huomannut, muuttuu yhtäkkiä sietämättömäksi. Samoin muuttuu apteekin valon kirkas välähdys, joka käytännössä huutaa sinulle ja pakottaa sinut katsomaan poispäin.

”Aistiyliherkkyys tapahtuu, kun aivoilla on vaikeuksia tulkita, priorisoida tai käsitellä aistitietoa. Sitten ne lähettävät keholle signaalin, että on aika vetäytyä näistä aistiärsykkeistä. Tämä viesti laukaisee epämukavuuden ja paniikin tunteita”, selittää terveysjulkaisu Medical News Today . Kuka tahansa voi kokea aistiyliherkkyyttä, mutta jotkut ihmiset ovat alttiimpia sille. Tämä pätee erityisesti niihin, joilla on diagnosoitu autismin kirjon häiriö tai ADHD. He ovat yliherkkiä ympäröivälle maailmalle. Tämä selittää, miksi he käyttävät melunvaimennuskuulokkeita supermarketissa ja peittävät silmänsä kirkkaiden loisteputkivalojen edessä.

Oireet, ilmeisimmistä salakavalimpiin

Aistiärsykkeiden ylikuormitus ei aina ilmene dramaattisesti. Joskus se hiipii hiljaa esiin, kunnes keho soittaa hälytyksen. Ensimmäiset merkit voivat vaikuttaa harmittomilta: epätavallinen ärtyneisyys, äkillinen tarve paeta meluisasta paikasta tai väsymys, joka iskee kuin tiilimassa keskellä päivää.

Jotkut ihmiset tuntevat pakottavaa tarvetta eristäytyä, aivan kuin heidän aivonsa vaatisivat välitöntä taukoa. Keskusteluista tulee vaikeasti seurattavia, äänet menevät päällekkäin ja pieninkin ärsyke tuntuu voimistuvan. Liika kirkas valo, liian voimakas haju tai liian kova musiikki voivat sitten aiheuttaa aitoa epämukavuutta.

Toisilla aistiyliherkkyys ilmenee fyysisesti: päänsärkynä, niskajännityksenä, sydämentykytyksinä tai rintakehän kireyden tunteena. Keho siirtyy "valmiustilaan", ikään kuin se suojelisi itseään näkymättömältä vaaralta. Tämä ilmiö liittyy myös läheisesti hermostoon, joka kamppailee suodattaakseen kaiken ympäristöstä tulevan tiedon.

Samettivaatteen tuntu voi tuntua kauhealta epämukavuudelta, aivan kuten lattiaa raapivan tuolin äänestä saatat jähmettyä. Aistiärsykkeiden ylikuormitus saa sinut tuntemaan kuin olisit vihamielisessä ympäristössä, jossa jokainen ärsyke tuntuu hyökkäykseltä.

Miten voimme rauhoittaa tätä aistiyliherkkyyttä?

Vakavuudestaan riippuen aistiylikuorma voi olla erityisen lamauttavaa. Se pakottaa kieltäytymään kutsuista, eristäytymään ja miettimään tiettyjä tapoja uudelleen, jopa riistämään itseltäsi yksinkertaisia nautintoja. Hyvä uutinen on, että tätä sisäistä myllerrystä voi rauhoittaa. Ensimmäinen askel on usein tunnistaa, mikä laukaisee ylikuorman. Onko se avokonttorin jatkuva melu? Supermarketin liian kirkkaat valot? Ruuhkainen julkinen liikenne päivän päätteeksi? Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaa sinua ennakoimaan ja suojelemaan itseäsi paremmin. Voit pitää päiväkirjaa ja kirjata ylös kaikki häiritsevät tekijät, jotka ylikuormittavat sinua.

Jotkut ihmiset löytävät helpotusta vähentämällä ympärillään olevia ärsykkeitä: kuuntelemalla pehmeää musiikkia kuulokkeilla, himmentämällä valoja kotona tai pitämällä muutaman minuutin hiljaisuuden kiireisen päivän jälkeen. Aistit tauot, kuten kävely puistossa, syvä hengitys tai yksinkertaisesti silmien sulkeminen hetkeksi, voivat myös auttaa aivoja palautumaan. Medical News Today mainitsee myös "turvavyöhykkeet", paikat, joihin voi "suojautua", kuten wc:t tai tyhjät kokoushuoneet.

Aistiyliherkkyys ei ole pohjimmiltaan mielijohde eikä merkki hauraudesta. Se on usein merkki siitä, että keho on saavuttanut rajansa ja sen on hidastettava tahtia.