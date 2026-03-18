"Kortisolivieroitus": villitys vai aito kehon tarve?

Kortisoli, sana, jota aiemmin käytettiin lääketieteellisessä ammattikielessä, on nyt yksi TikTokin suosituimmista hashtageista. Tämä hormoni, jota aiemmin käytettiin vain tieteellisissä julkaisuissa, on nyt vihollinen numero yksi. Internetin käyttäjät syyttävät sitä unettomuudestaan, mielialan vaihteluistaan ja alhaisesta libidostaan. Niinpä he aloittavat "kortisolidetox-kuurin" "tasapainottaakseen kehonsa ja mielensä".

Mitä kortisoli tarkalleen ottaen on?

Kaikki puhuvat siitä nyt. Sosiaalisessa mediassa tämä termi, jonka aiemmin ymmärsivät vain lääketieteen opiskelijat ja väitöskirjojen tekijät, on nyt huomion keskipisteenä, eivätkä välttämättä oikeista syistä. Koska ei, kortisoli ei ole vain yksi kauneusteknologian keksintö lisää, eikä se ole laboratoriossa luotu ainesosa, jolla voit lisätä muutamalla vuodella elinikääsi. Se ei ole myöskään tarttuva virus, vaikka internetin käyttäjät jahtaavatkin sitä pois kuin flunssaa keskellä talvea.

Kortisoli, dopamiiniantagonisti, on kehon näkymätön myrkky, hyvinvoinnin kirous. Ainakin niin internetin käyttäjät sitä kuvailevat ja levittävät siitä väärää tietoa. Jos tämä sana on sinulle vielä vieras, et luultavasti ole kovin tekniikkataitoinen etkä ole erityisen kiinnostunut terveyslehtien otsikoista. Kortisolia, joka tunnetaan myös stressihormonina, on kaikkialla TikTokissa ja sitä kuvataan häirikkönä. Se ei kuitenkaan ole täysin pahansuopa.

Se säätelee verenpainettasi, estää sinua tarttumasta julkisissa liikennevälineissä leijuviin bakteereihin ja suojaa sinua pieniltä vammoilta tulehdusta estävän vaikutuksen avulla. Se myös saa sinut heräämään sängystä joka aamu ja antaa sinulle energiaa juosta bussiin, kun olet myöhässä.

"Kortisolin detox": myytti enemmän kuin todellisuutta

Internetin käyttäjät, jotka aloittavat pienen kevätsiivouksen kehoissaan, tekevät "kortisolidetox-kuureja". Aivan kuin se olisi helposti poistettava myrkky. Kortisoli ei kuitenkaan katoa yhdessä yössä kuten runsas ateria puhdistavan yrttiteen kera. "Kortisolidetox", joka on lähes hengellisen retriitin muotoinen, on itse asiassa harhaanjohtava nimitys. Se on yksinkertaisesti mahdotonta fysiologisesta näkökulmasta. Kortisolin poistaminen kehosta olisi kuin nostatusaineen poistaminen leivästä tai jauhojen poistaminen pastasta: poistat niiden olemassaololle välttämättömän ainesosan.

Ne, jotka vaihtavat reippaan liikunnan kevyeen venyttelyyn ja avoimien kirjojen lukemiseen television avaamisen sijaan toivoen pääsevänsä eroon kortisolista, ovat kaukana siitä, että tämä sama hormoni on todellinen "polttoaine". "Kortisoli auttaa mobilisoimaan energiavarastoja, vahvistamaan immuunijärjestelmää, vähentämään tulehdusta ja ohjaamaan energiaa pois ruoansulatuksesta, lisääntymisestä ja kasvusta", selitti Jeffrey Blumberg, tutkimusprofessori Tuftsin Friedman School of Nutrition Science and Policy -koulussa. On myös vähemmän "barbaarinen" temppu, jolla voi elää rinnakkain tämän hormonin kanssa sen sijaan, että se kontrolloisi itseään.

Kortisolitasojen säätely, todella hyvä idea

Vaikka "kortisolivieroitus" onkin enemmän markkinointislogan kuin tieteellinen todellisuus, voit silti saada tämän hormonin takaisin hallintaasi, joka saa epäoikeudenmukaisesti huonoa mainetta. Tavoitteena ei ole poistaa hormonia kokonaan, vaan estää sen pysyminen koholla liian pitkään. Jatkuvasti stressaavan elämäntavan stimuloimana keho voi uupua ja kehittää erityisen heikentäviä oireita. Cushingin oireyhtymä on äärimmäisin esimerkki.

Normaalioloissa kortisolin taso noudattaa tarkkaa rytmiä: se nousee aamulla auttaakseen meitä aloittamaan päivän ja laskee sitten vähitellen päivän mittaan. Krooninen stressi, riittämätön uni, henkinen ylikuormitus tai liiallinen ruutuaika voivat kuitenkin häiritä tätä luonnollista tasapainoa. Juuri tässä vaiheessa jotkut ihmiset kokevat jatkuvaa väsymystä, ärtyneisyyttä tai unihäiriöitä.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: "detox"-puhkeamisen sijaan on tarkempaa puhua "säätelystä". Hyvä uutinen on, että tämä voidaan saavuttaa yksinkertaisilla toimilla, jotka ovat usein paljon helpommin saatavilla kuin sosiaalisessa mediassa myytävät ylihinnoiteltujen hyvinvointiohjelmien kautta. " Korsolisitasojen säätelyyn ei ole ihmelääkettä, mutta meillä on tunnettuja stressinhallintastrategioita , kuten terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja meditaation tai tietoisen läsnäolon harjoittelu", asiantuntija selittää.

Lyhyesti sanottuna, kuuluisaa "kortisolidetoksia" ei ehkä ole olemassa, mutta halu huolehtia hermostostaan on hyvin todellinen. Ja jos tällä trendillä on ainakin yksi ansio, niin se on se, että se muistuttaa meitä siitä, että lepo, rauhoituminen ja itsensä kuunteleminen eivät ole ylellisyyksiä... vaan aitoja tarpeita.