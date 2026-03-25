Tämä yleinen tapa voi vaikuttaa aivojen terveyteen

Tatiana Richard
Uni esitetään usein välttämättömänä liittolaisena hyvinvoinnille, ja se on totta. Joidenkin tutkimusten mukaan liika nukkuminen ei kuitenkaan välttämättä ole hyväksi aivoille. Äskettäinen tutkimus on herättänyt uudelleen keskustelun tästä tavasta.

Enemmän nukkuminen ei aina tarkoita parempaa unta.

Kuulemme usein, että meidän täytyy "palautua" nukkumalla enemmän, erityisesti väsymysjaksojen jälkeen. Texasin yliopiston tekemä tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että liiallisella unella voi olla päinvastainen vaikutus kognitiivisiin toimintoihin.

Tutkijat ovat havainneet, että yli yhdeksän tunnin yöunet liittyvät henkisen suorituskyvyn heikkenemiseen. Muisti, päättelykyky ja kyky käsitellä monimutkaisia tehtäviä voivat heikentyä. Nämä tulokset eivät suinkaan saa sinua tuntemaan syyllisyyttä levon tarpeestasi, vaan ensisijaisesti kannustavat sinua miettimään uudelleen tasapainoa määrän sijaan hinnalla millä hyvänsä.

Useisiin aivojen kapasiteettiin kohdistuvia vaikutuksia

Näiden johtopäätösten tekemiseksi tutkijat analysoivat tietoja 1 853 terveeltä aikuiselta, joilla ei ollut ollut dementiaa tai aivohalvausta. Tulos: pitkiä tunteja nukkuneet kokivat suurempia vaikeuksia useilla kognitiivisilla alueilla. Näitä olivat muisti, visuospatiaaliset taidot (kuten tilanhahmotuskyky) ja toiminnanohjaustoiminnot, jotka ovat välttämättömiä organisoinnille, suunnittelulle ja päätöksenteolle.

Mielenkiintoista kyllä, nämä yhteydet säilyvät, vaikka tutkijat ottaisivat huomioon muita tekijöitä, kuten iän tai yleisen terveydentilan. Tämä viittaa siihen, että liiallinen uni voisi liittyä eräänlaiseen aivojen nopeutuneeseen ikääntymiseen.

Tätä yhteyttä on täsmennettävä suhteessa tunnetilaan.

Ennen kuin teet hätäisiä johtopäätöksiä, yksi keskeinen tekijä ansaitsee huomiosi: mielenterveyden rooli. Pitkät unen kestot liittyvät usein masennusoireisiin. Ja masennus itsessään voi vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin ja unen laatuun.

Tutkijat korostavat siksi, että ongelma ei välttämättä ole itse uni, vaan se, mitä se voi heijastaa. Liiallinen nukkuminen voi joskus olla merkki emotionaalisesta epätasapainosta tai syvästä henkisestä väsymyksestä. Tässä yhteydessä unen keston säätäminen voisi olla arvokas työkalu, erityisesti mielialahäiriöistä kärsiville henkilöille.

Oikean tasapainon löytäminen

Pitäisikö siis olla huolissaan, jos haluat nukkua pitkään? Ei välttämättä. Asiantuntijat suosittelevat yleensä 7–9 tunnin unta yössä kognitiivisten toimintojen tukemiseksi. Tämä vaihteluväli on vain ohjeellinen: jokaisen keholla on oma rytminsä, ja oma olotila on aivan yhtä tärkeä.

Jos tunnet olosi levänneeksi, energiseksi ja keskittyneeksi, se on usein merkki siitä, että unesi toimii hyvin. Jos kuitenkin nukut pitkään, mutta tunnet olosi väsyneeksi, motivaatiosi on puutteellinen tai sinulla on keskittymisvaikeuksia, tämä voi olla merkki, johon kannattaa kiinnittää huomiota.

Unen laatu on ennen kaikkea kysymys.

Tuntien määrän lisäksi unen laadulla on ratkaiseva rooli. Säännöllinen, palauttava uni, joka on sopusoinnussa biologisen rytmisi kanssa, on paljon hyödyllisempää kuin pitkät, mutta katkonaiset yöt. Unesta huolehtiminen on myös aivoista huolehtimista. Tämä edellyttää yksinkertaisia tapoja: säännöllisiä unirytmejä, rauhoittavaa ympäristöä ja vähentynyttä ruutuaikaa illalla. Ja ennen kaikkea se vaatii tarkkaa huomiota kehoosi. Väsymys, energiatasot ja mieliala ovat arvokkaita indikaattoreita.

Lyhyesti sanottuna uni on edelleen hyvinvoinnin perusta. Kuten usein, tasapaino on kuitenkin avainasemassa. Liian vähäinen uni voi heikentää kehoa, mutta niin voi myös liian paljon unta. Tavoitteena ei ole täydellisyys, vaan harmonia, joka kunnioittaa kehoa ja sen toimintoja.

Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Kahden tai kolmen kahvin juominen päivässä voi tutkimuksen mukaan vähentää dementian riskiä.

