Nopeasti räpyttelevä: mitä se voi peittää, asiantuntijoiden mukaan

Teet sen edes tajuamatta sitä. Silmäluomesi räpyttelevät nopeammin, eikä se yleensä tapahdu pölyhiukkasen pyyhkimiseksi pois. Vaikka elokuvissa tämä pieni visuaalinen refleksi yhdistetään usein flirttailuun – tästä juontuu ilmaus "katsoa jotakuta silmiin" – se on kaikkea muuta kuin viehätysvoiman osoitus. Nopea räpyttely on kehon signaali.

Tulkinta kehonkielen kautta

Keho voi olla hyvin demonstratiivinen ja erityisen ilmeikäs. Se paljastaa tiettyjä tunteita hienovaraisilla mutta selvästi näkyvillä eleillä: jalkojen ristiminen, jalan napauttaminen, kynsien pureskelu, nenän koskettelu ilman näkyvää syytä, hiusten pyörittäminen etusormen ympärillä… Tarvittaisiin reaaliaikainen kääntäjä lukemaan kehoa ja tulkitsemaan näitä liikkeitä.

Kehonkielessä silmät ovat myös täynnä viestejä. Joskus käytämme niitä lumoamaan yleisöämme, kuten Saapasjalkakissa Shrekissä, ja toisinaan siristelemme silmiämme osoittaaksemme tyytymättömyytemme. Ennen vanhaan naistenmiesten, samojen jotka kutsuivat kaikkia naisia "nukiksi", iskettiin silmää toivoen voivansa vietellä heidät. Silmät, sielun peili, voivat ilmentää pahuutta ja vihaa, mutta myös stressiä.

Nopea räpyttely on usein merkki suuresta stressistä. Räpyttely on mekaaninen toiminto, joka voitelee ja puhdistaa silmää. Kun silmät kuitenkin avautuvat ja sulkeutuvat niin nopeasti, että se herättää huomiota, siitä tulee "suojarefleksi". "Se voi olla tahaton mekanismi stressin tai jännityksen lievittämiseksi", selittää tohtori Kierzek Doctissimo -sivustolla julkaistussa artikkelissa. Nopea räpyttely voi olla myös eräänlaista hermostunutta nykimistä, aivan kuten hiusten näprääminen tai poskien pureminen.

Varhainen merkki väsymyksestä

Yleensä väsymyksen tunne voi aiheuttaa raskautta ja uhkaa sulkeutua minä hetkenä hyvänsä. Ripsien kärjissä saattaa tuntua painolta. Nopea räpyttely voi kuitenkin olla myös tiedostamaton strategia pysyä hereillä ja säilyttää kontrolli.

Tohtori Kierzek mainitsee myös silmien rasituksen, jota koetaan pitkän työpäivän jälkeen ruudun ääressä ja johon joskus liittyy silmämigreeniä. Se on "reaktio silmien rasitukseen". Siksi on tärkeää pitää säännöllisiä taukoja irtautuakseen sinisestä valosta.

Allergiat taustalla

Joskus yksinkertaisin selitys on paras. Nopea räpyttely ei aina ole hätämerkki. Joskus se on luonnollinen taktiikka allergian haitallisten vaikutusten torjumiseksi. Näin voi käydä, kun joku käyttää sähkösavukkeita autossa tai kun siivoat pölyistä ullakkoasi. Tämä voi aiheuttaa epämukavuutta tai ärsytystä silmissä, mikä johtaa tiheämpään räpyttelyyn.

Patologiat, jotka voivat piileä takana

Tavallista useammin räpyttely voi aluksi vaikuttaa harmittomalta. Mutta kun siitä tulee toistuvaa, vaikeasti hallittavaa tai jatkuvaa, se voi paljastaa paljon monimutkaisempia syitä kuin pelkkä tilapäinen väsymys.

Joissakin tapauksissa tämä ilmiö liittyy niin sanottuihin psykogeenisiin häiriöihin. Nämä ovat fyysisiä ilmentymiä, jotka eivät johdu näkyvästä neurologisesta poikkeavuudesta, vaan pikemminkin psykologisesta jännityksestä. Keho ottaa sitten mielen haltuunsa ilmaistakseen tätä levottomuutta, ja silmistä tulee tietämättään tämän sisäisen myllerryksen näyttämö. Antamatta periksi paniikille tai kuvittelematta pahinta, nopea räpyttely voi aiheuttaa:

Silmäongelmat: kuivat silmät, ärsytys tai esimerkiksi kaihi voivat aiheuttaa silmäluomien sulkeutumisen.

Migreeni : joihinkin kohtauksiin liittyy silmäoireita, mukaan lukien pitkäkestoisempi räpyttely, joka liittyy valoherkkyyteen tai hermostuneeseen jännittyneisyyteen.

Ahdistuneisuushäiriöt tai traumaperäinen stressi: ahdistus voi ilmetä fyysisesti tic-oireina tai tahattomina liikkeinä. Räpyttelystä tulee tällöin kehon tapa purkaa sisäistä painetta.

Neurologiset häiriöt: pään vamman jälkeen tai harvinaisissa tapauksissa aivojen poikkeavuuksiin liittyen silmäluomien normaali toiminta voi häiriintyä.

Aineiden tai lääkkeiden sivuvaikutukset kofeiini , alkoholi, tietyt antihistamiinit tai masennuslääkkeet voivat vaikuttaa hermostoon ja aiheuttaa tällaisen reaktion.

Vaikka nopeaa räpyttelyä käytetään usein piirretyissä yleisön viehättämiseen, anatominen todellisuus on paljon laajempi. Stressin ja väsymyksen uudelleen noususta syvempiin ongelmiin, kiinnitä huomiota räpyttelyysi aivan kuten sydämenlyöntiisi.