Hän pisti itseensä 856 annosta myrkkyä, lyijyä, joka voisi mullistaa lääketieteen.

Tarina saattaa kuulostaa kuin suoraan elokuvasta, mutta se kiehtoo tiedemiehiä tänäkin päivänä. Amerikkalainen Tim Friede altistui käärmeenmyrkylle vuosien ajan. Tämän ainutlaatuisen matkan taustalla piilee tutkimussuunta, joka voisi ajan myötä kenties johtaa edistysaskeliin tietyissä lääketieteellisissä hoidoissa.

Äärimmäisen pitkän aikavälin lähestymistapa

2000-luvun alkupuolelta lähtien Tim Friede on ryhtynyt erityisen riskialttiiseen itsekokeiluun: hän on pistänyt itseensä pieniä määriä käärmeenmyrkkyä totuttaakseen kehonsa vähitellen siihen. Lähes 25 vuoden aikana hän on kerännyt yli 800 altistusta, jotka liittyvät erilaisiin myrkyllisiin lajeihin. Vaikuttava, mutta ennen kaikkea vaarallinen käytäntö, jota ei ole missään nimessä tunnustettu lääketieteellinen menetelmä. Hänen alkuperäinen tavoitteensa kumpusi henkilökohtaisesta etsinnästä, mutta se, mikä tekee hänen tapauksestaan niin kiehtovan tänä päivänä, on se, miten hänen kehonsa reagoi.

Keho, joka sopeutuu ja kiehtoo tiedettä

Ajan myötä Tim Frieden keho kehitti vasta-aineita, jotka kykenivät reagoimaan tiettyihin myrkyihin. Tämä luonnollinen puolustusmekanismi herätti immunologian tutkijoiden huomion. Erityisesti bioteknologiayritys Centivax tutki hänen tapaustaan yhteistyössä immunologi Jacob Glanvillen kanssa. Heidän tavoitteenaan oli ymmärtää, miten nämä vasta-aineet toimivat ja voidaanko niitä käyttää lääketieteellisessä yhteydessä.

Tutkijat ovat tunnistaneet tiettyjä myrkkyjä neutraloivia elementtejä. He selvittivät myös niiden vuorovaikutusta varespladib-nimisen molekyylin kanssa arvioidakseen niiden tehokkuutta erityyppisiä myrkkyjä vastaan. Tämä Cell-lehdessä julkaistu tutkimus avaa lupaavia mahdollisuuksia… vaikka se onkin vielä kokeellisessa vaiheessa.

Miksi nykyisillä hoidoilla on rajoituksensa

Nykyään useimmat vasta-aineet tuotetaan eläimistä, usein hevosista, peräisin olevista vasta-aineista. Tätä menetelmää on käytetty yli vuosisadan ajan. Vaikka se on pelastanut monia ihmishenkiä, sillä on myös rajoituksia: korkeat kustannukset, epätasainen saatavuus maailman eri alueilla ja joskus potilaiden immuunireaktiot.

Käärmeenpuremat ovat edelleen merkittävä kansanterveysongelma, erityisesti tietyillä trooppisilla alueilla. Joka vuosi useita miljoonia ihmisiä kärsii niistä, ja joskus seuraukset ovat vakavia, jos hoitoa ei saada nopeasti. Tässä yhteydessä helpommin saatavilla olevien ja tehokkaampien vaihtoehtojen kehittäminen on yhä tärkeämpää.

Tämä tutkimus herättää myös eettisiä kysymyksiä.

Uusien vasta-aineiden, kuten Tim Frieden tutkimuksessa havaittujen, tutkiminen on osa pyrkimystä parantaa hoitoja. Se sopii myös laajempaan lääketieteellisten käytäntöjen pohdintaan. Jotkut eläinoikeusjärjestöt muistuttavat meitä siitä, että eläimiä ei ole tarkoitettu hyväksikäytettäväksi tieteellisiin tai lääketieteellisiin tarkoituksiin.

Nykymaailmassa on syntymässä lukuisia innovaatioita, jotka rajoittavat tai jopa korvaavat eläinten käyttöä tutkimuksessa. Soluviljelmiin, tietokonemalleihin ja edistyneisiin bioteknologioihin perustuvat teknologiat tarjoavat nyt lupaavia vaihtoehtoja. Tavoitteena on edistää lääketiedettä ja samalla osoittaa suurempaa kunnioitusta kaikkia eläviä olentoja kohtaan.

Lupaava liidi, mutta vielä rakenteilla

Tämän epätavallisen tapauksen tutkiminen ei tarkoita, että uusi hoito on käyttövalmis. Ennen mahdollista ihmisillä tapahtuvaa käyttöä on vielä monia vaiheita. Tutkijoiden on vielä varmistettava näiden lähestymistapojen tehokkuus, turvallisuus ja toistettavuus laajemmassa mittakaavassa.

Tämä tarina kuitenkin muistuttaa meitä yhdestä olennaisesta asiasta: ihmiskeholla on hämmästyttäviä sopeutumiskykyjä, ja tiede jatkaa näiden mekanismien tutkimista kuvitellakseen osallistavampia ja helpommin saavutettavia ratkaisuja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tieteellisen uteliaisuuden, lääketieteellisen innovaation ja eettisen pohdinnan välillä tämä poikkeuksellinen tapaus avaa oven uusille tavoille ajatella tulevaisuuden lääkkeitä.