Miksi hammaslääkärit niin usein vaativat hammaslangan käyttöä?

Hampaiden harjaus jokaisen aterian jälkeen on suuhygienian perusta. Tämän lähes automaattisen tavan lisäksi sinun tulisi kuitenkin hioa puhdistusrutiiniasi hammaslangalla. Tämä pieni työkalu, joka on suunniteltu poistamaan murusia ja ikäviä bakteereja hampaiden välistä, ei ole kauneusalan vaikuttajien suosiossa. Silti se on paljon hyödyllisempi kuin kaikki internetissä näkemäsi hyvinvointilaitteet.

Asusteena käytetty lisävaruste, jota aliarvioidaan liian usein

Monet Z-sukupolven edustajat haaveilevat ensimmäisestä palkastaan ulkomailla tapahtuvasta laminaattien hankkimisesta tai hampaansa valkaisemisesta saadakseen mainoksen arvoisen hymyn. Silti harvat todella huolehtivat hampaistaan ja ylläpitävät vanhempiensa opettamia hyviä suuhygieniatapoja. Vaikka hampaiden harjaus oli lapsuudessa ajoitettu toiminta, väistämätön rutiini, aikuisina lykkäämme joskus tätä muuten välttämätöntä rituaalia. Meillä on taipumus harjata hampaitamme kiireisemmin. Tämä on melko paradoksaalista, kun ottaa huomioon, kuinka paljon aikaa vietetään peilin edessä voiteita, ikääntymistä ehkäiseviä seerumeita ja omituisen värisiä naamioita levittäen.

Mutta tässä on se juttu: hammasongelmat ovat armottomia. Vaikka nykyään on saatavilla huipputeknologialla varustettuja yliäänentehoisia hammasharjoja, hammaslanka on edelleen välttämätön. Tämä lisävaruste, joka ei välttämättä ole kylpyhuonekaapin tyylikkäin esine, on hammaslääkärien säännöllisesti määräämä. Se ei ole valinnainen, vaan sillä on todellinen tarkoitus. Vaikka monet käyttävät sitä välttääkseen pelättyä "hampaiden välistä salaattia", sitä käytetään ensisijaisesti puhdistamaan vaikeasti tavoitettavia nurkkia ja koloja. Kuten hammaskirurgi Kami Hoss muistutti SELF-lehteä , hammasharja puhdistaa vain 60 % hampaan pinnasta. Looginen johtopäätös: hammaslanka hoitaa loput.

Se poistaa plakkia, ehkäisee reikiintymistä, vähentää parodontiitin riskiä ja raikastaa samalla hengityksen. Toisin sanoen se edistää hyvää hampaiden terveyttä ja täydentää perinteistä harjausta todella puhtaan suun saavuttamiseksi.

Positiiviset vaikutukset suun ulkopuolella

Hammaslanka tekee muutakin kuin vain poistaa aterian jälkeisiä epäpuhtauksia ja täydentää hymyäsi. Se edistää yleistä terveyttä ja voi jopa pidentää elinajanodotetta. Kyllä, tämä usein laiminlyöty asia, jota ei koskaan nähdä viraalisissa hashtageissa, voisi pidentää aikaamme maapallolla. Toisin kuin yleisesti uskotaan, suu on joskus lähtökohta muille sairauksille, joilla ensi silmäyksellä ei näytä olevan mitään tekemistä tämän alueen kanssa.

”Ienen uurre, tuo hieno ura, jossa ien kohtaa hampaan, on vuorattu yhdellä ihmiskehon läpäisevimmistä kudoksista”, asiantuntija selittää. ”Runsaasti verisuonitettu uurre mahdollistaa bakteerien ja kaikkien sinne kuljettamiemme aineiden pääsyn verenkiertoon hyvin suoraan.” Tällä alueella viihtyviä bakteereja voi siis esiintyä muuallakin kehossa niiden korkean imeytymisnopeuden vuoksi. Erityisesti yksi bakteeri herättää huomiota: Porphyromonas gingivalis. Asiantuntija tarkentaa, että se voi tukkia valtimoita sydänkohtauksen aikana ja että sitä on jo löydetty Alzheimerin tautia sairastavien aivokudoksesta. ”Krooniset parodontiitit aiheuttavat systeemistä tulehdusta, joka vaikuttaa lähes kaikkiin tärkeimpiin sairausluokkiin”, varoittaa tohtori Hoss.

Kuinka käyttää hammaslankaa oikein

Hammaslanka ei ole markkinoiden "halutuin" työkalu, mutta sillä on arvokas ennaltaehkäisevä rooli tietyissä sairauksissa. Vaikka se ei todellakaan ole taikasauva, joka ratkaisee kaikki ongelmat kerralla, se on kansanterveyden työkalu. Jos et ole perehtynyt hammaslankaan, tässä on ohjeet sen käyttöön tehokkaaseen ja intensiiviseen puhdistukseen:

Leikkaa riittävän pitkä pala. Ota noin 40–50 cm hammaslankaa. Se vaikuttaa pitkältä, mutta sen avulla voit vaihtaa puhdistusaluetta kullekin alueelle. Kiedo sormien ympärille: Kiedo suurin osa langasta keskisormiesi ympärille ja pidä sitten lankaa 2–3 cm kireällä sormien välissä työskentelyn aikana. Työnnä hammaslanka varovasti hampaiden väliin. Liu'uta lankaa eteenpäin pakottamatta sitä. Vältä langan napsahtamista ikeniä vasten (tämä on yleinen virhe). Muodosta C-kirjain hampaan ympärille. Kun lanka on kahden hampaan välissä, paina sitä hammasta vasten muodostaen C-kirjaimen ja liikuta sitä varovasti ylöspäin ikenestä. Puhdista molemmat puolet. Tee tämä liike ensin vasemmalle hampaalle ja sitten oikealle samassa tilassa. Vaihda aluetta jokaisen hampaan kohdalla. Rullaa pieni määrä puhdasta hammaslankaa auki jokaisesta uudesta kohdasta bakteerien leviämisen välttämiseksi.

Asiantuntija suosittelee tämän rituaalin suorittamista kerran päivässä, mieluiten illalla ennen nukkumaanmenoa optimaalisen ja johdonmukaisen käytön saavuttamiseksi.

Helppo sisällyttää päivittäiseen rutiiniin, se vie vain muutaman minuutin päivässä, mutta sen vaikutukset ovat pitkäaikaisia. Lyhyesti sanottuna tämä pieni, huomaamaton ele tekee suuren eron hampaiden terveenä pitämisessä pidempään.