Mielenterveys ja kehopositiivisuus: miksi unohdamme edelleen kaksisuuntaisen mielialahäiriön?

Maailman kaksisuuntaisen mielialahäiriön päivän kunniaksi 30. maaliskuuta on syytä kysyä: miksi tietyt kokemukset jäävät hyvinvointikeskustelun marginaalille? Vaikka inklusiivisuudesta ja itsensä hyväksymisestä keskustellaan yhä enemmän, jotkut matkat, erityisesti kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvät, jäävät suurelta osin näkymättömiksi, kuten monet psykiatrian ja mielenterveyden asiantuntijat valittavat. Entä jos myös kehopositiivisuudella on sokeita pisteitä?

Kun hyvinvointi jättää tietyt realiteetit huomiotta

Kehopositiivisuus on auttanut muuttamaan käsityksiä kehoista. Se on avannut tilaa keskustelulle hyväksynnästä, monimuotoisuudesta ja itsekunnioitumisesta. Mielenterveyden alueella kaikki kokemukset eivät kuitenkaan vielä saa samaa näkyvyyttä. Nykykeskusteluissa ahdistuksella ja masennuksella on merkittävä sija, ja tämä on olennaista. Mutta muut realiteetit, kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö, jäävät usein taka-alalle, ikään kuin niitä olisi vaikeampi integroida "osallistaviin hyvinvointinarratiiveihin".

Tämä epätasapaino ei tarkoita, että nämä aiheet olisivat vähemmän tärkeitä, päinvastoin. Pikemminkin se osoittaa, että hiljaisuuden tiloja on edelleen olemassa, jopa tiloissa, jotka on suunniteltu inklusiivisiksi, huolimatta lukuisista tutkimuksista ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivien ihmisten todistuksista, jotka korostavat, että ääneen puhuminen auttaa murtamaan tabuja, edistää itsensä hyväksymistä ja lisää sosiaalista tunnustusta.

"Liikaa": sana, joka jää mieleen

Monilla kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivillä ihmisillä on yhteinen tunne: heidät koetaan "liikaksi", "liian intensiiviseksi", "liian tunteelliseksi", "liian epävakaaksi", joskus jopa "liian näkyväksi" tai päinvastoin "liian vetäytyväksi". Nämä leimat eivät koske vain tunteita. Ne voivat vaikuttaa myös kehoon, energiatasoihin, itsensä ilmaisuun tai tapaan, jolla ihminen kokee elämän.

Yhteiskunnassa, joka usein arvostaa johdonmukaisuutta ja kontrollia, nämä vaihtelut voidaan ymmärtää väärin. Niistä tulee sitten tuomitsemisen, jopa poissulkemisen, lähde kuuntelemisen sijaan. Kehopositiivisuus kannustaa meitä hyväksymään kehon sellaisenaan, mutta ihmisten täysi hyväksyminen tarkoittaa myös sen tunnustamista, että emotionaaliset ja psykologiset kokemukset voivat vaihdella ilman, että se vähentää niiden arvoa. Kuten psykiatrit muistuttavat meitä, kaksisuuntaisen mielialahäiriön kuvaaminen tilojen vaihteluna euforiasta masennukseen on monimutkainen todellisuus, joka voi olla häiritsevää yksilön ympärillä oleville, mutta ei missään tapauksessa voi oikeuttaa hylkäämistä, leimautumista tai vähättelyä.

Sanat, jotka vihdoin vapautuvat.

Sosiaalisessa mediassa asiat alkavat hitaasti muuttua. Yhä useammat ihmiset puhuvat avoimesti ja jakavat kokemuksiaan kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ilman filttereitä tai yksinkertaistamista. Nämä kertomukset tarjoavat arvokasta aitoutta. Ne paljastavat monimutkaisia matkoja, täynnä ylä- ja alamäkiä, kaukana puhdistetuista tai idealisoiduista hyvinvoinnin kuvauksista.

Tämä näkyvyys auttaa myös hälventämään tiettyjä väärinkäsityksiä . Ei, kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa eläminen ei ole karikatyyri. Ja kyllä, on mahdollista rakentaa positiivinen suhde kehoonsa ja itseensä, jopa mielenterveysvaihteluista huolimatta. Nämä äänet auttavat laajentamaan kehopositiivisuuden näkökulmaa ja ottavat huomioon tosiasioita, jotka jäävät vielä liian usein huomiotta.

Psykofobian vastaisessa taistelussa on vielä pitkä matka kuljettavana.

Näistä edistysaskeleista huolimatta psykofobian torjumiseksi on vielä paljon tehtävää. Se voi ilmetä hienovaraisesti tuomitsemalla, stereotypioimalla tai etäännyttämällä. Se voi olla myös suorempaa, rajoittamalla pääsyä tiettyihin tiloihin tai mitätöimällä elettyjä kokemuksia.

Kehopositiivisessa lähestymistavassa kyse ei ole vain näkyvien kehojen arvostamisesta, vaan myös identiteetin kaikkien ulottuvuuksien, myös mielenterveyden, tunnistamisesta. Tämä tarkoittaa tilan tekemistä tarinoille, jotka ovat vähemmän "mukavia", vähemmän "inspiroivia" perinteisessä mielessä, mutta syvästi inhimillisiä.

Kohti aidosti osallistavaa terveydenhuoltoa

Jotta kehopositiivisuus voi kehittyä jatkuvasti, sen näkökulmaa on laajennettava. Tämä tarkoittaa erilaisten, joskus häiritsevien ja usein näkymättömien kokemusten sisällyttämistä keskusteluun. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnustaminen näissä keskusteluissa tarkoittaa kokemusten laiminlyöntiä. Se tarkoittaa myös sen muistamista, että sinulla on oikeus olla olemassa täysillä kehosi, tunteidesi ja vaihteluidesi kanssa.

Tänään, Maailman kaksisuuntaisen mielialan päivänä, haasteena ei ole vain tietoisuuden lisääminen. On myös jatkettava sellaisten tilojen rakentamista, joissa jokainen voi tuntea itsensä oikeutetuksi, kuulluksi ja arvostetuksi. Koska todella osallistava liike ei jätä ketään jälkeen.