Tämä vähän tunnettu häiriö voi pahentaa turhautumista työssä

Ärsyttääkö sinua jo pelkkä työtovereidesi läsnäolo? Se, miten he juovat teetään, näpyttelevät näppäimistöjään, heiluttavat jalkojaan työpöytiensä alla ja koskettavat hiuksiaan korostaakseen ajatuksiaan – se on todellinen fyysinen baletti, eikä se ole lainkaan mieleisesi. Jos työtovereidesi teot ja eleet saavat sinut kavahtamaan sisäisesti, saatat kärsiä misokinesiasta .

Mikä on misokineesi?

Vaikka misokineesi saattaa kuulostaa kuvitteelliselta supervoimalta elokuvasta "Stranger Things", se on todellisuudessa erittäin heikentävä häiriö jokapäiväisessä elämässä, erityisesti työpaikalla, kun kollegat näpräävät sormiaan pöydällä, painavat vimmatusti kynän päätä tai hierovat leukaansa monimutkaisen kansion yli. Avotoimistoissa, jotka voivat nopeasti johtaa aistiärsykkeiden ylikuormitukseen, misokineesi voi kehittyä nopeasti.

Tämä selittää, miksi sietokykysi laskee rajusti, kun näet työtoverin improvisoivan hyppynaruliikkeitä kynällään tai jatkuvasti naputtavan jalkaansa. Misokinesiaa sairastavilla ihmisillä on vaikeuksia katsoa poispäin ja keskittyä näihin toistuviin eleisiin, jotka muut tekevät liukuhihnatyyliin. Heidän huomionsa ei ole vain hajamielistä; he kokevat sisäistä levottomuutta, jota on erittäin vaikea hallita.

Misokinesia kuuluu samaan kategoriaan kuin misofonia, joka on vastenmielisyys koville suun äänille, hiiren napsautuksille, näppäimistön napsahduksille tai jopa hieman kuultavalle hengitykselle. "Se vaikuttaa ihmisten kykyyn nauttia sosiaalisista vuorovaikutuksista, työskennellä tai oppia", selittää tohtori Handy. Tämä häiriö, joka on vielä suhteellisen tuntematon suurelle yleisölle ja huonosti dokumentoitu, arvioidaan vaikuttavan 33 prosenttiin väestöstä Brittiläisen Kolumbian yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan.

Miten misokineesi kehittyy?

Jos et enää kestä kollegaa, joka jatkuvasti näprää tuolissaan ja saa perverssiä nautintoa sen pyörittelystä puolelta toiselle, et ehkä ole "ärtyneellä" puolella, vaan kärsit yksinkertaisesti misokinesista. Kuten tutkimuksessa todetaan, tämä negatiivisesti latautunut häiriö voi vaihdella lievästä ärtymyksestä lamauttavaan ahdistukseen. Turhautumisen tunteet, selittämätön ärtyneisyys tai hallitsemattomat stressipiikit – misokinesi ilmenee eri tavoin henkilöstä toiseen. Tämä kollega, joka monopolisoi ajatuksesi tarttuvalla pakko-oireisella häiriöllään, häiritsee sinua siellä, missä muut näkevät vain keskittyneen työntekijän.

Misokinesia, jota joskus sekoitetaan tarkkaavaisuushäiriöön , ei ole merkki hajamielisyydestä vaan liiallisesta empatiasta. Tämän oivaltavan tutkimuksen tehneen psykologian professorin, tohtori Handyn, mukaan misokinesia voivat laukaista peilisolumme, aivosolut, jotka säätelevät empatiaa ja auttavat meitä "ymmärtämään muiden tekojen taustalla olevia aikomuksia", hän selittää. Lyhyesti sanottuna aivosi ottavat oikoteitä.

Nykivä jalka, vimmatut sormet, luuta nakertava käsi kahden tärkeän tehtävän välillä… Nämä liikkeet ovat stressin fyysinen ilmentymä, ja ne tarttuvat nopeasti mieleen. ”Peilisolumme auttavat meitä ymmärtämään muiden tunteita, mutta ne voivat myös vaikeuttaa häiritseviksi koettujen toistuvien liikkeiden sivuuttamista”, lisää tutkimuksen toinen kirjoittaja Sumeet Jaswal.

Mitä voidaan tehdä misokinesian torjumiseksi?

Et ole tuomittu kiehumaan sisälläsi joka kerta, kun kollegasi muuttaa kynänsä kapellimestarin puikoksi. Vaikka misokineesi voi olla erityisen ahdistavaa, on olemassa tapoja minimoida sen vaikutusta jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäinen askel on yksinkertaisesti nimetä tunteesi. Ymmärrys siitä, ettei kyseessä ole perusteeton suvaitsemattomuus eikä liiallinen ärtyneisyys, auttaa lievittämään syyllisyyttä. Aivosi reagoivat tiettyyn ärsykkeeseen, usein automaattisesti. Se ei ole ohimenevä oikku tai kiukkukohtaus toimistolla.

Seuraavaksi ympäristöllä on keskeinen rooli. Jos työskentelet avokonttorissa, kokeile hieman muuttaa näkökenttääsi. Istuimen vaihtaminen, näytön kulman säätäminen tai huomaamattoman väliseinän asentaminen voi merkittävästi vähentää altistumistasi näille häiritseville liikkeille. Joskus muutaman senttimetrin muutos voi pelastaa kokonaisen päivän.

Jotkut ihmiset löytävät lohtua myös "vastaärsykkeistä". Pehmeän musiikin kuunteleminen kuulokkeiden kautta, valkoisen kohinan soittaminen tai nappikuulokkeiden käyttäminen, jopa ilman ääntä, voi luoda eräänlaisen suojaavan kuplan. Tämä auttaa aivoja kääntämään huomionsa pois toistuvista toiminnoista, jotka monopolisoivat niiden valppautta.

Jos pelkkä nykivän jalan näkeminen riittää nostamaan verenpainettasi, se ei tarkoita, että työtovereistasi olisi yhtäkkiä tullut sietämättömiä. Kyse voi yksinkertaisesti olla siitä, että aivosi havaitsevat ympäröivän maailman liikkeitä hieman liian voimakkaasti. Hienovarainen yliherkkyyden muoto, joskus ärsyttävä, mutta hyvin todellinen.