Tämä huomiotta jätetty ääni voi viestiä hermostuneesta uupumuksesta

Pieni hankausääni yöllä saattaa vaikuttaa harmittomalta. Silti tämän hienovaraisen äänen takana on joskus paljon enemmän kuin pelkkä huono tapa. Hampaiden narskuttelu – tahaton hampaiden yhteenpureminen tai narskuttelu – liittyy usein krooniseen stressiin ja vähitellen alkavaan hermostuneeseen väsymykseen.

Kun leukasi puhuu puolestasi

Bruksismi vaikuttaa moniin ihmisiin , usein ilman, että he heti huomaavat sitä. Jotkut huomaavat ongelman kumppaninsa kautta, toiset heräämisen aiheuttaman kivun tai leuan jännityksen tunteen vuoksi.

Useiden asiantuntijoiden mukaan tämä tiedostamaton refleksi ilmenee usein stressin tai ahdistuksen aikana. Kun hermosto pysyy pitkään valppaana, kehoon kertyy lihasjännitystä… ja leuka on usein ensimmäisten alueiden joukossa, joihin se vaikuttaa.

Tulos: hampaiden narskuttelu tai yhteenpureminen, joskus koko yön. Tätä ilmiötä voi esiintyä myös päivällä, erityisesti paineen alla työskentelevillä tai tunteitaan sisäistävillä ihmisillä.

Mahdollinen merkki hermoston väsymyksestä

Hampaiden narskuttelun ongelmana on, että se ei aina lopu hampaisiin. Toistuvasti supistamalla lihaksia keho pysyy jatkuvassa jännitystilassa. Tämä ylikuormitus voi häiritä tiettyjä stressiin liittyviä mekanismeja, erityisesti niitä, jotka liittyvät kortisoliin, jota usein kutsutaan "stressihormoniksi". Vähitellen voi kehittyä väsyttävä kierre: mitä enemmän hermosto on paineen alla, sitä enemmän jauhaminen lisääntyy... ja sitä huonommin keho palautuu.

Bruksismiin voi sitten liittyä useita oireita, jotka joskus ovat vähättelyjä:

päänsärky herätessä;

jatkuva väsymys;

kipu leuassa, kasvoissa tai kaulassa;

lihasjännitys;

huonolaatuinen uni.

Erikseen tarkasteltuna nämä signaalit saattavat vaikuttaa klassisilta. Yhdessä ne voivat joskus paljastaa aitoa hermoston uupumusta.

Miksi sitä ei kannata jättää huomiotta

Monet ihmiset pitävät hampaiden narskuttelua vähäpätöisenä ja vaarattomana tapana. Kuitenkin, kun siitä tulee usein, sillä voi olla todellinen vaikutus kehoon. Fyysisesti bruksismi voi aiheuttaa ennenaikaista hampaiden kulumista, merkittävää lihaskipua ja jopa leukanivelongelmia.

Hammasongelmien lisäksi tämä oire voi olla myös merkki siitä, että on aika hidastaa tahtia ja kuunnella omaa tunnetilaasi. Ammattilaisen konsultointi voi auttaa estämään ongelman kroonistumisen. Tarpeistasi riippuen hammaslääkäri, lääkäri, psykologi tai osteopaatti voi auttaa tunnistamaan syyt ja lievittämään jännitystä.

Löydä rauhaa hermostollesi

Hampaiden narskuttelun hoidossa ei ole kyse vain hampaiden suojaamisesta. Tavoitteena on myös vähentää hermoston ylikuormitusta, joka ruokkii tätä refleksiä. Unenlaadun parantaminen, stressinhallinnan parantaminen ja levon lisääminen päivittäiseen rutiiniin voivat auttaa lievittämään oireita. Tämä ei tarkoita täydellisen tai paineettoman elämän tavoittelua. Kehosi ei tarvitse sinua jatkuvasti suoriutumaan parhaasi mukaan. Se tarvitsee eniten tasapainoa, lepoa ja tilaa jännityksen purkamiseen.

Lyhyesti sanottuna hampaiden narskuttelu on joskus yksi niistä hiljaisista signaaleista, joita keho lähettää, kun se alkaa saavuttaa rajojaan. Hienovarainenkin ääntely voi paljastaa syvemmän henkisen ja fyysisen väsymyksen kuin miltä se näyttää. Sen kuunteleminen ilman syyllisyydentuntoa auttaa sinua huolehtimaan itsestäsi ennen kuin uupumus iskee syvemmälle.