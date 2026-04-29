Miksi lapsuuden harrastuksiin palaaminen on hyväksi aivoille

Lapsuudessamme harrastamme lukemattomia aktiviteetteja, joista jotkut ovat virkistävämpiä kuin toiset. Rikomme hyppynarunäytyksiä, nautimme värittämisestä viivojen sisällä, luemme sarjakuvia ja lievitämme tylsyyttä muuttamalla autotallin sisäänkäynnin rullaluistelun radaksi. Nämä harrastukset, joskus rauhalliset, joskus rohkeat, harvoin kestävät. Silti meidän tulisi löytää nämä hiekkalaatikkoaktiviteetit uudelleen ja omistaa niille paikka kiireisessä aikataulussamme.

Kognitiivisen heikkenemisen torjunta hauskanpidossa

Meillä kaikilla oli lempiharrastus varhaisina vuosina. Taitavimmat muovailivat Giacomettin tapaista muovailuvahaa kipsillä tai valavat mielikuvitustaan tyhjille paperiarkeille, kun taas itsensä yliaktiiviseksi tunnustavat tekivät akrobaattisia temppuja skeittipuistossa tai improvisoivat rullaluistelun esteradan ulkolelujen ympärille. Kilpailuhenkiset lapset harrastivat näitä harrastuksia jopa korkealla tasolla, voittaen mitaleita ja vanhempien ihailua.

Mutta tässä on se juttu: kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja aikuistuessamme prioriteetit muuttuvat, ja niin muuttuvat myös halumme. Sen sijaan, että jatkaisimme hyppynarulla, skeittauksella ja taikavärityskirjoilla, löydämme uusia häiriötekijöitä, jotka ovat enemmän "soinnussa" ikämme kanssa, kuten drinkkien nauttiminen terassilla, maailmasta valittaminen tai pilateksen tekeminen infrapunavalojen alla. Luovumme näistä harrastuksista samaan aikaan, kun suljemme lelulaatikkomme ja lähdemme kodista, jossa kasvoimme.

Silti leijan lennättäminen, rullaluistimien kirskunta jalkakäytävällä ilman kuolemanpelkoa joka kaatuessa, laulaminen ilman karaoke-illan tekosyitä tai luonnoskirjojen täyttäminen eivät saisi olla ohikiitäviä ajanvietteitä, jotka on varattu alle kymmenvuotiaille lapsille. Varsinkaan ilmaisuvoimaisten mielien vapaa-ajan aktiviteetit, kuten piirtäminen, kuvanveisto, kirjoittaminen – kaikki, mikä on lähtöisin mielestä ja löytää ilmaisun jollain medialla. Tiede sanoo näin. Nature Communications -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan luovat harrastukset hidastavat aivojen ikääntymistä . Tämä heijastelee myös "neuroplastisuuden" käsitettä: aivojen kykyä muuttua ja luoda uusia yhteyksiä kokemusten, oppimisen ja ympäristön perusteella.

Suuri henkilökohtainen tyytyväisyyden tunne

Sen sijaan, että jahtaisimme trendikkäitä Instagram-aktiviteetteja, kuten pickleballia tai hyroxia, meidän on parempi vaalia lapsuuden intohimojamme, niitä, jotka joskus saivat meidät unohtamaan muun maailman tai jopa illallisajan. Uskomme virheellisesti, että nämä aktiviteetit ovat parempia muistoissamme kuin todellisuudessa, ja pelkäämme pettymystä, kuten silloin, kun kokeilimme uudelleen niitä kuuluisia Mammoth Ballsia. Mutta ensinnäkin lapsuuden harrastuksiin uudelleen liittyminen antaa meille hieman keveyttä arkeen, jota rytmittävät tylsät tehtävät ja ylivoimaiset vastuut. Toiseksi, vaikka entisten taitojemme palauttaminen vaatii hieman harjoittelua ja nivelemme saattavat hieman kamppailla perässä pysymisen kanssa, kokemamme ilo pysyy ennallaan.

Kun onnistut pujottamaan kartioiden ympäri rullaluistimilla tai kirjoittamaan runon, jossa on ainakin joitakin johdonmukaisia riimejä, tunnet valtavaa tyydytystä. Lapsuuden aktiviteettiin palaaminen on mikrosaavutus, pieni symbolinen voitto, kunnianosoitus lapselle, joka kerran olit. Se on myös epäonnistumisen tai hylkäämisen tunteiden kohtaamista ja sen kipinän uudelleen löytämistä, jota pilates-uudistus ja muut "aikuisten" leikit eivät pysty luomaan uudelleen. Ja nämä aktiviteetit, kuten Proustin madeleine, ovat kiistatta lohduttavia sekä henkilökohtaisen kasvun lähde.

Psykologit kutsuvat tätä implisiittiseksi muistiksi. "Implisiippisen muistin etuna on, että se antaa mielelle jonkin verran vapautta. Voimme suorittaa implisiittisesti opittuja tehtäviä ajattelematta niitä, mikä antaa meille mahdollisuuden tehdä muita asioita. Tässä mielessä implisiittisen muistin käyttäminen voi olla hyvin rentouttavaa", selittää Thomas C. Südhof, lääketieteen tohtori ja Stanfordin fysiologian laitoksen Südhof-laboratorion johtaja, Vogue US -lehdelle.

Tapa löytää uudelleen sisäinen lapsesi

Lapsuuden harrastusten uudelleen tarkasteleminen tarkoittaa myös sellaisen oven avaamista uudelleen, jonka aikuisuus joskus sulki hieman liian nopeasti. Se on ovi huolettomiin päiviin, spontaaniuteen ja asioiden tekemiseen "pelkän ilon vuoksi" ilman suoritustavoitteita tai huolta kannattavuudesta. Lyhyesti sanottuna, paikka, jossa sinulla ei ole mitään todistettavaa.

Arjessa, jota usein sanelevat velvoitteet, määräajat ja tuottavuus, nämä aktiviteetit toimivat henkisenä lepotaukon eleenä. Piirtäminen ilman aikomusta esitellä, juokseminen ilman aikatavoitetta, näprähtely ilman täydellisyyden tavoittelua: nämä kaikki ovat yksinkertaisia eleitä, jotka yhdistävät meidät uudelleen sisäiseen vapauteen.

Psykologit ovat erityisen kiinnostuneita tästä "positiivisen regression" vaikutuksesta, jossa aivot löytävät uudelleen kevyempiä ja turvallisempia tunnetiloja. Kyse ei ole vastuiden pakoilusta, vaan leikkiin, uteliaisuuteen ja välittömään tyydytykseen liittyvien hermoratojen uudelleenaktivoinnista. Ja usein tässä piilee läpimurto: palaamalla menneisiin aktiviteetteihin löydämme uudelleen paitsi ajanvietteen, myös spontaanimman version itsestämme – sellaisen, joka ei ole vielä sisäistänyt virheiden tekemisen pelkoa tai muiden tuomitsemisen pelkoa.

Lopulta näistä virkistyshetkistä tulee paljon enemmän kuin vain vapaa-aikaa. Ne toimivat kuin henkinen raikas tuulahdus, lempeä tapa hidastaa, purkaa jännitystä... ja muistaa, että myös nautinnolla on paikkansa kalenterissamme. Ei ole tarvetta odottaa lapsen syntymää löytääkseen uudelleen nämä perustavanlaatuiset harrastukset.