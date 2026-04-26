Vaaran näkeminen kaikkialla: miksi aivomme joskus omaksuvat tämän refleksin

Aivosi välkkyvät jatkuvasti punaisina. On kuin mielessäsi olisi hälytyssireeni, jota et voi sammuttaa. Jopa arkipäiväisimmissä tilanteissa, joissa ei ole näkyvää uhkaa, pysyt valppaana. Kun on kyse pahimpien skenaarioiden kuvittelemisesta, sinulla on enemmän luovuutta kuin kenelläkään ammattielokuvantekijällä. Vaaran näkeminen kaikkialla ei ole merkki heikkoudesta tai pelokkaasta luonteenpiirteestä.

Tyypillinen ylivalppauden oire

Joku kävelee rauhallisesti takanasi? Kuvittelet heti roiston varastavan laukkusi. Auto ajaa perässäsi ruuhkassa? Näet jo mielessäsi allekirjoittamassa onnettomuusraporttia tien laidassa. Ystävällä on hidas vastata viestiisi? Luuletko, että hän on vihainen sinulle tai juonittelee jotain sinua vastaan, vaikka on vain kiireinen? Pomosi pyytää tapaamista antamatta lisätietoja? Valmistaudut pakkaamaan laukkusi ja kirjoittamaan hyvästikirjeen kollegoillesi.

Diagnoosi on selvä: näet vaaraa kaikkialla, jopa rauhallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Läheisesi eivät epäröi kutsua sinua "vainoharhaiseksi" tai "draamakuningattareksi". Silti pienimmästäkin äänestä säpsähtäminen, eron pelkääminen riidan puhkeamisen hetkellä pyykinpesun keskellä tai koiranpureman kauhu on uuvuttavaa. Olet jatkuvasti "varoitustilassa". Aivosi toimivat ikään kuin niiden olisi suojeltava sinua kaikkina aikoina. Ne mieluummin erehtyvät näkemällä vaaran, jota ei ole olemassa, kuin jättävät todellisen vaaran huomaamatta.

Pelkkä "herkkyydessä", "jännittyneenä" tai "raa'ana" sanominen on vaarallinen yksinkertaistus. Usein vaaran näkeminen kaikkialla ja jatkuva hälytystilassa pysyminen heijastaa liiallista valppautta. "Ylivalppaus toimii kuin palovaroitin, joka tarkkailee jatkuvasti ympäristöä mahdollisten uhkien varalta, vaikka ne olisivat epätodennäköisiä", selittää kliininen psykologi Dr. Joe Oliver Refinery29 :lle. Se on selviytymismekanismi . Traumaperäinen stressi, epävarmuus ja kiintymyssuhdehäiriöt tarjoavat hedelmällistä maaperää ja polttoainetta. Lyhyesti sanottuna, jos olet kokenut voimakkaan emotionaalisen shokin, ylläpidät tiedostamattasi tätä "puolustavaa" asennetta.

Merkki ennakoivasta ahdistuksesta

Ajatuksesi olisivat erinomaista materiaalia dystopisille elokuville, kuten "Black Mirrorille", tai traagisille sarjoille. Jos olet pakkomielteinen tulevan tapahtuman suhteen niin, että harkitset kaikkia mahdollisia skenaarioita, ja kämmenesi hikoilevat ja sydämesi hakkaa jo kauan ennen tuota kohtalokasta päivää, se ei ole enää ylivalppautta, vaan ennakoivaa ahdistusta. Eli hetken pelkäämistä, vaikka se on vielä kaukana tulevaisuudessa.

Lääkärintarkastus on tulossa, mutta et tunnu osaavan asettaa asioita perspektiiviin: tulokset ovat väistämättä huonot tai viittaavat syöpään. Ja juuri kun olet lähdössä lomalle, mieleesi tulee takaumia autostasi, joka on täysin romutettu ja romutettu, aivan kuin onnettomuus olisi ollut väistämätön.

Vaaran näkeminen kaikkialla, jopa siellä, missä muut näkevät merkityksettömiä yksityiskohtia, ei ole vain läpitunkevaa pessimismiä; se on erityisen lamauttava ahdistuksen muoto. Se voi johtua lapsuudesta ja epävakaasta ympäristöstä tai traumasta. Jos olet ollut katuhäirinnän, murtovarkauden uhri tai todistanut väkivaltaista tapahtumaa, käyttäydyt ikään kuin tappaja olisi jatkuvasti kannoillasi. Ja se on inhimillistä.

"Jos oma tai rakkaan ihmisen fyysinen tai henkinen koskemattomuus on vaarantunut, suhteemme kuolemaan ja maailmaan muuttuu. Aivot saattavat päätellä, että tämä maailma on vaarallinen, ja alkaa yliarvioida riskejä", selittää psykiatri David Gourion TF1 :lle.

Ahdistavien uutisten sivuvaikutus

Kuinka voimme olla ajattelematta pahinta, kun televisio maalaa kuvan raunioista, tulevaisuudesta vailla olevasta maailmasta? On vaikea säilyttää positiivinen asenne tällaisten synkkien uutisten, näiden lakkaamattomien konfliktien, näiden tunnettujen pulatilanteiden ja tämän endeemisen väkivallan edessä. Uutisankkurit toistavat sanaa "kriisi" loputtomasti, kuvat ovat järkyttävän raakoja, ja uutiset ovat harvoin hyviä. Ja vaikka kuinka yrittäisit etäännyttää itseäsi, nämä sairaalloiset uutiset muuttavat ajattelutapaasi ja alttiuttasi pelolle. Tällä ahdistuksella, joka on selvästi aikamme ahdistus, on jopa nimi, koska se on niin laajalle levinnyttä: tiedonvälitteinen ahdistus .

Tutkimukset ovat yksimielisiä: mitä enemmän katsot televisiossa lähetettyjä traagisia ja ahdistusta aiheuttavia kuvia, sitä enemmän stressisi kasvaa. Erään paljastavan tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka seurasivat Bostonin maratonin pommi-iskua kuusi tuntia, olivat kriittisemmässä tilassa kuin ne, jotka kokivat iskun itse.

Vaaran näkeminen kaikkialla ei ole heikkoutta, se on ylisuojelevaa käytöstä. Kuten yli-innokas henkivartija, joka tarvitsee vain vakuuttelua... jotta voit vihdoin hengittää. Hyvä uutinen on: tämä refleksi ei ole väistämätön. Aivot ovat muovautuvat, ja tätä taipumusta nähdä vaara kaikkialla on mahdollista vähitellen kouluttaa uudelleen, jotta et enää tunne oloasi saaliiksi tai huonon onnen magneetiksi.