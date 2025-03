Ce fruit pourtant très sucré aide à lutter contre le diabète

Le diabète est une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde, et la France ne fait pas exception. D’après l’Assurance maladie, environ 4,3 millions de Français souffrent de cette pathologie. Quand on parle de diabète, l’alimentation devient un sujet central : il faut surveiller son taux de sucre dans le sang, éviter les pics de glycémie et privilégier les aliments qui aident à stabiliser l’insuline. Mais voici une nouvelle qui pourrait bien surprendre : un fruit exotique, juteux et sucré, peut être un véritable allié pour les diabétiques. Ce fruit tropical, souvent associé aux desserts et aux smoothies gourmands, cache en réalité des bienfaits insoupçonnés pour la gestion du sucre dans le sang.

La mangue, un fruit sucré mais ami du diabète ?

Quand on pense « mangue », on imagine immédiatement sa chair douce, sucrée et parfumée. À première vue, cela pourrait sembler incompatible avec une alimentation adaptée aux diabétiques. Pourtant, une étude menée par l’Illinois Institute of Technology a révélé que la mangue pouvait améliorer la sensibilité à l’insuline et stabiliser la glycémie.

Dans cette étude, les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes :

Le premier groupe a consommé quotidiennement de la mangue fraîche.

Le second groupe a consommé une portion de glace contenant le même nombre de calories.

Les résultats ont été surprenants : les personnes ayant consommé de la mangue ont vu leur sensibilité à l’insuline s’améliorer, facilitant ainsi la régulation de leur glycémie. En revanche, le groupe « glace » n’a constaté aucun bénéfice sur leur métabolisme du sucre.

Pourquoi la mangue est-elle bénéfique pour la glycémie ?

Si la mangue est naturellement riche en sucres, elle possède aussi un cocktail d’éléments nutritifs qui ralentissent l’absorption du glucose et améliorent la gestion de l’insuline :

Des fibres alimentaires : elles ralentissent la digestion et empêchent les pics de glycémie après les repas.

Des polyphénols : ces antioxydants puissants aident à réduire l’inflammation, un facteur clé dans le diabète de type 2.

De la vitamine C et de la vitamine A : elles renforcent le système immunitaire et jouent un rôle dans le métabolisme du glucose.

Des minéraux comme le magnésium : ce dernier est essentiel pour la régulation de la glycémie et la prévention des complications du diabète.

Comment intégrer la mangue dans une alimentation équilibrée ?

Bien sûr, tout est une question de modération et d’équilibre. La mangue ne doit pas être consommée en excès, mais peut s’intégrer parfaitement dans une alimentation adaptée aux diabétiques. Quelques astuces pour en profiter sans faire exploser sa glycémie :

Manger la mangue avec des protéines ou des bonnes graisses : associez-la à des yaourts nature, des amandes ou de l’avocat pour éviter une hausse rapide du sucre dans le sang.

Privilégier la mangue fraîche : évitez les jus de mangue ou les mangues séchées, qui contiennent beaucoup plus de sucre concentré.

Consommer une portion raisonnable : une demi-mangue (environ 100-150 g) est une quantité idéale pour profiter de ses bienfaits sans excès.

D’autres aliments bons pour les diabétiques

La mangue n’est pas seule dans la liste des aliments surprenants qui aident à gérer la glycémie. Voici d’autres alliés de choix :

Les amandes et les noix : riches en bonnes graisses et en fibres, elles améliorent la sensibilité à l’insuline.

Les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges) : elles ralentissent l’absorption du glucose et évitent les variations brutales de glycémie.

Les baies (fraises, myrtilles, framboises) : pleines d’antioxydants et de fibres, elles sont sucrées mais bien tolérées par les diabétiques.

Les légumes verts (brocolis, épinards, courgettes) : ils ont un effet stabilisant sur la glycémie grâce à leur faible index glycémique.

L’avis du Dr Jimmy Mohamed sur l’alimentation anti-diabète

Le Dr Jimmy Mohamed, médecin et chroniqueur santé, recommande cinq familles d’aliments pour prévenir et mieux gérer le diabète :

Les fibres (présentes dans les légumes, les fruits à peau et les légumineuses) pour ralentir l’absorption du sucre.

Les protéines maigres (poisson, poulet, tofu) qui permettent un effet de satiété durable.

Les bonnes graisses (avocat, huile d’olive, amandes) qui améliorent la sensibilité à l’insuline.

Les aliments à faible index glycémique, comme le quinoa, le sarrasin ou les patates douces.

Les antioxydants, présents dans les fruits colorés comme la mangue, qui aident à lutter contre l’inflammation.

Longtemps mise de côté par crainte de son sucre naturel, la mangue prouve aujourd’hui qu’elle peut être un précieux allié dans la gestion du diabète. Bien sûr, elle doit être consommée avec intelligence, mais bonne nouvelle : vous pouvez maintenant savourer ce fruit tropical avec un sourire, en sachant qu’il travaille en secret pour votre bien-être.