Kahden tai kolmen kahvin juominen päivässä voi tutkimuksen mukaan vähentää dementian riskiä.

Kahvi on yksi maailman kulutetuimmista juomista. Tunnettujen stimuloivien vaikutustensa lisäksi sillä voi olla merkitystä myös aivojen terveydelle. Harvardin, MIT:n ja Brigham and Women's Universityn tutkijoiden tekemä laaja tutkimus viittaa siihen, että kahden tai kolmen kupillisen kofeiinipitoisen kahvin juominen päivässä liittyy pienempään dementian riskiin.

Yli 130 000 ihmiselle tehty tutkimus

Ymmärtääkseen paremmin kahvin vaikutusta aivojen ikääntymiseen tutkijat analysoivat yli 130 000 osallistujan tietoja, joita seurattiin noin 43 vuoden ajan. Tulokset julkaistiin tieteellisessä JAMA-lehdessä.

Tänä aikana tutkijat tarkkailivat osallistujien kahvin ja teen kulutustottumuksia sekä heidän kognitiivista terveyttään ajan kuluessa. Analyysit osoittivat, että kofeiinipitoista kahvia säännöllisesti juovilla ihmisillä oli pienempi riski sairastua dementiaan verrattuna niihin, jotka joivat vähän tai ei ollenkaan.

Noin 18 % pienempi dementian riski

Tutkimuksen tulosten mukaan eniten kahvia juoneilla osallistujilla oli noin 18 % pienempi riski sairastua dementiaan seurantajakson aikana. Tutkijat havaitsivat myös, että nämä osallistujat suoriutuivat keskimäärin paremmin tietyissä kognitiivisissa testeissä, mukaan lukien muistia ja tiedonkäsittelynopeutta mittaavissa testeissä. Hyödyt näyttivät erityisen selkeiltä henkilöillä, jotka joivat noin kaksi tai kolme kupillista kahvia päivässä.

Kofeiinin mahdollinen rooli

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kofeiinilla saattaa olla rooli tässä mahdollisessa suojaavassa vaikutuksessa. Tutkijat eivät itse asiassa havainneet samaa yhteyttä kofeiinittoman kahvin kulutuksen ja dementian riskin välillä. Tämä ero viittaa siihen, että tietyt kofeiinipitoisessa kahvissa olevat yhdisteet, erityisesti kofeiini, voivat vaikuttaa aivojen terveyteen.

Kofeiinin tiedetään vaikuttavan keskushermostoon ja estävän tiettyjä aivojen ikääntymisprosesseihin osallistuvia reseptoreita. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tarkat mekanismit ovat vielä selvittämättä.

Samanlaisia vaikutuksia on havaittu teellä

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös teen kulutusta. Tutkijat löysivät samanlaisen yhteyden kohtuullisen teen kulutuksen ja pienemmän dementian riskin välillä. Tarkemmin sanottuna tulokset osoittavat, että ihmiset, jotka joivat noin 1–2 kupillista teetä päivässä, kokivat myös hieman hitaampaa kognitiivista heikkenemistä kuin ne, jotka eivät juoneet. Nämä havainnot viittaavat siihen, että tietyt näissä juomissa olevat aineet, kuten kofeiini tai jotkut antioksidantit, voivat auttaa suojaamaan aivotoimintaa.

Yhteys, ei todiste syy-seuraussuhteesta

Näistä rohkaisevista tuloksista huolimatta tutkijat korostavat, että heidän tutkimuksensa osoittaa tilastollisen yhteyden, ei syy-seuraussuhdetta. Myös muut tekijät voivat vaikuttaa havaittuihin tuloksiin. Esimerkiksi kahvia juovilla ihmisillä voi olla erilaiset elämäntavat, kuten tietty ruokavalio, korkeampi fyysinen aktiivisuus tai parempi pääsy terveydenhuoltoon. Siksi tutkijat toistavat, että kahvia ei pitäisi pitää ainoana ratkaisuna dementian ehkäisyyn.

Elämäntavan rooli kognitiivisessa terveydessä

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että aivojen terveys riippuu useista tekijöistä yhdessä. Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, älyllinen stimulaatio ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallinta ovat kaikki tärkeitä kognitiivisen heikkenemisen ehkäisyssä.

Kohtuullinen kahvinjuonti voisi siis olla osa laajempaa joukkoa aivojen terveydelle hyödyllisiä tapoja. Tutkijoille nämä tulokset kuitenkin avaavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia ymmärtää paremmin tiettyjen laajalti käytettyjen juomien ja aivojen ikääntymisen välisiä yhteyksiä.