"Hypersaatavuusoireyhtymä": Kun "kyllä"-sanomisesta tulee refleksi ja taakka

Hyvinvointi
Fabienne Ba.
Saatat tuntea tämän tunteen: aikataulusi on täynnä, puhelimesi surisee jatkuvasti ja vaikka olet uupunut, olet aina paikalla, yhä uudelleen ja uudelleen. "Hypersaavutettavuusoireyhtymä" kuvaa tätä mekanismia, jossa "kyllä"-syndrooma ei ole enää tietoinen valinta, vaan syvään juurtunut refleksi. Laitat energiasi, aikasi ja henkilökohtaiset tarpeesi taka-alalle täyttääksesi ulkoiset odotukset, usein edes kysymättä itseltäsi, sopiiko se sinulle.

Kun anteliaisuus on tasapainon edelle

Ensi silmäyksellä liiallinen saatavuus vaikuttaa hyvältä ominaisuudelta: olet luotettava, sitoutunut, tarkkaavainen, ja ympärilläsi olevat tietävät voivansa luottaa sinuun. Kehoasi pidetään joustavana, mieltäsi vahvana ja läsnäoloasi rauhoittavana. Tämä jatkuva anteliaisuus voi kuitenkin peittää alleen vaikeuden asettaa terveellisiä rajoja.

Psykologisesti tämä kaava kehittyy usein varhain. Kasvatus, joka arvostaa epäitsekkyyttä, kokemukset, joissa rakkaus tai tunnustus riippuivat hyödyllisyydestäsi, tai jopa pelko siitä, että sinua pidetään itsekkäänä, voivat ajaa sinut pysymään jatkuvasti saatavilla. Herkkyydestäsi muiden tarpeisiin tulee niin voimakas, että ennakoit pyyntöjä jo ennen kuin niitä edes esitetään. "Ei":n sanominen voi tuntua riskialttiilta, melkein vaaralliselta, ikään kuin se uhkaisi paikkaasi ryhmässä.

Keho ja mieli etulinjassa

Reagoidessasi jatkuvasti kaikkeen, koko ajan, kehosi alkaa lopulta puhua. Jatkuva väsymys, katkonaiset unet, lihasjännitys ja vähentynyt energia: luonnollinen elinvoimasi murenee. Tämä muuten kyvykäs, arvokas ja voimakas keho huomaa olevansa ylikuormitettu ilman palautumisaikaa. Tunnetasolla toinen ilmiö ottaa vallan: kauna. Annat paljon, mutta et saa mitään vastineeksi, mikä luo syvään juurtuneen turhautumisen tunteen, johon joskus liittyy syyllisyyttä.

Myös ihmissuhteet voivat muuttua epätasapainoon. Saatavuudestasi tulee normi, lähes oikeus. Muut tottuvat siihen, ja tunnet olosi loukkuun roolissa, joka ei enää anna sinulle tilaa olla olemassa täysillä. Pitkällä aikavälillä tähän toimintatapaan liittyy lisääntynyttä ahdistusta, ilon menetystä ja joskus masennusjaksoja. Ei voiman puutteen vuoksi, vaan koska jopa kestävimmätkin kehot tarvitsevat kunnioitusta ja hellyyttä.

Tunnista merkit jokapäiväisessä elämässäsi

Ylisaatavuusoireyhtymä piilee yksityiskohdissa . Vastaat viesteihin välittömästi, jopa ansaitulla levolla. Perut omat tärkeät tapaamisesi auttaaksesi muita. Tunnet syvää epämukavuutta, jopa fyysistä syyllisyyttä, ajatuksesta kieltäytyä täysin kohtuullisesta pyynnöstä.

Nämä käyttäytymismallit ulottuvat kaikille elämän osa-alueille: työhön, perheeseen, ystävyyssuhteisiin. Vähitellen jokapäiväinen elämäsi täyttyy pakotetuista velvollisuuksista, jättäen vähän tilaa haluillesi, luovuudellesi ja luonnolliselle fyysiselle energiallesi.

Valloita paikkasi takaisin kieltämättä itseäsi

Hyviä uutisia: tästä kaavasta on mahdollista irtautua. Ensimmäinen askel on hidastaa reaktiota. Ennen kuin sanot "kyllä", anna itsellesi tilaa pohtia. Kysy itseltäsi, onko tämä pyyntö linjassa prioriteettiesi, energiatasosi sekä fyysisen ja henkisen hyvinvointisi kanssa.

Kunnioittavan "ei"-sanan oppiminen on kypsyyden, ei torjunnan osoitus. Yksinkertainen, rauhallinen ja jämäkkä ilmaisu auttaa sinua ylläpitämään yhteyttä ja samalla kunnioittamaan itseäsi. On myös tärkeää varata aikataulustasi aikaa itsellesi, josta ei voi tinkiä: lepoa, nautintoa, hengittämistä. Kehosi ansaitsee tämän tilan.

Terapeuttinen tuki, erityisesti kognitiivinen käyttäytymisterapia, voi myös auttaa muuttamaan näitä syvälle juurtuneita refleksejä. Mindfulness puolestaan vahvistaa tietoisuuttasi kehollisista tuntemuksistasi ja todellisista tarpeistasi.

Lyhyesti sanottuna, tasapainottamalla saatavuuttasi uudelleen et menetä mitään arvostasi. Lisäät sitä. Opit elämään kehossasi ylpeydellä, kunnioittamaan energiaasi ja tarjoamaan läsnäolosi, ei velvollisuudesta, vaan valinnasta.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Luuletko olevasi perheesi "musta lammas"? Tämä terapeutti tulkitsee merkit

