"Pitch dating": diaesityspohjainen menetelmä, joka voisi mullistaa deittailun

Rakkauselämä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Mikael Blomkvist / Pexels

Entä jos esittelisit persoonallisuutesi sydäntäsi lähellä olevana projektina? "Pitch dating" ravistelee deittailun sääntöjä tarjoamalla odottamattoman formaatin: diaesityksen. Luovuuden ja selkeyden puolivälissä sijaitseva sosiaalisen median trendi on yhtä kiehtova kuin viihdyttäväkin.

Esittelyssä itsesi… kuten esityksen aikana

"Pitch dating" -periaatteena on yksinkertainen: esittelet itsesi muutaman dian avulla, aivan kuten ammattimaisessa esityksessä. Ajatuksena ei ole muuttaa elämääsi ansioluetteloksi, vaan pikemminkin jakaa ytimekkäästi, mikä määrittelee sinut.

Kiinnostuksen kohteet, arvot, pienet anekdootit, näkemykset rakkaudesta tai arjesta… kaikki käy. Jotkut valitsevat vakavan sävyn, toiset luottavat huumoriin tai itseironisuuteen viestinsä perille saattamiseksi. Tätä formaattia voidaan käyttää juhlissa ystävien kanssa, sinkkutapahtumissa tai jopa verkossa. Siitä tulee sitten lähtökohta jakamiselle, nauramiselle ja toisiinne tutustumiselle uudella tavalla.

Sosiaalisen median vetämä trendi

Syy siihen, miksi "deittailupuheet" herättävät niin paljon kohua, on pitkälti sosiaalinen media. Ote pitch-esityksistä leviää TikTokissa , Instagramissa ja LinkedInissä ja herättää huomiota omaperäisyydellään.

Tämä menestys on osa laajempaa trendiä: ammatillisen maailman koodit hiipivät vähitellen henkilökohtaiseen elämään. Ideoiden esittäminen, urapolun kertominen, huomion herättäminen… näitä kaikkia taitoja käytetään nyt uudelleen deittailussa. Myös formaatin odottamaton luonne on avainasemassa. Verrattuna deittisovellusten joskus toistuviin profiileihin, diaesitys tuo ripauksen raikkautta ja yllätystä.

Tapa selventää kuka olet

Yksi tämän lähestymistavan eduista on sen rakenne. Diaesityksen luominen pakottaa sinut pohtimaan, mitä todella haluat jakaa. Mikä sinulle on tärkeää? Mitkä ovat toiveesi? Tapasi rakastaa? Järjestämällä nämä elementit saat selkeyttä sekä itsellesi että muille.

Joillekin tämä voi tehdä ensimmäisistä vuorovaikutustilanteista vähemmän pelottavia. Diaesitys toimii sitten tukena, melkein kuin narratiivinen ketju, helpottaen keskustelua ja välttäen pelättyjä kiusallisia hiljaisuuksia. Huomaa kuitenkin: tavoitteena ei ole "esiintyä" tai "ruksata ruutuja", vaan yksinkertaisesti tarjota pääsykohta omaan maailmaasi.

Uusi tapa tarkastella kohtaamisia

"Pitchdating" heijastaa laajempaa vuorovaikutuksen muutosta digitaalisella aikakaudella. Nykyään visuaalisilla muodoilla on merkittävä rooli viestinnässä. Valokuvat, videot, esitykset… olet yhä tottuneempi kertomaan tarinoita visuaalisesti. Diaesitykset sopivat tähän trendiin ja tarjoavat visuaalisen ja personoidun tavan esitellä itsesi.

Tämä menetelmä osoittaa myös, että deittailu ei enää noudata yhtä mallia. Jokainen voi valita itselleen sopivan lähestymistavan, olipa se sitten spontaani, strukturoitu, luova tai perinteisempi.

Luovuuden ja aitouden välissä

Leikkisän ulkokuorensa takana "pitching dating" tarjoaa aitoa ilmaisunvapautta. Voit tuoda siihen huumoria, herkkyyttä, intohimoja tai näkemystäsi ihmissuhteista. Jotkut näkevät sen tapana olla suorempi odotuksistaan. Toiset taas arvostavat sen omaperäisyyttä ja epätavanomaista lähestymistapaa.

Joka tapauksessa kyse ei ole täydellisen formaatin noudattamisesta. Esityksesi ei tarvitse olla hiottu tai "ihanteellinen" ollakseen mielenkiintoinen. Kehollasi, matkallasi ja persoonallisuudellasi on oma arvonsa, ja juuri se ansaitsee tulla jaetuksi.

Viime kädessä "pitching dating" ei korvaa ihmisten tapaamisen spontaanisuutta. Se avaa uuden oven: harkitumpaan, joskus hauskempaan ja ennen kaikkea aidomman esitystavan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Älykkyys on uusi trendi", trendi, joka määrittelee uudelleen vetovoiman koodeja.

