Tämä pari todistaa, että täydellinen elämä ei aina ole sitä, mitä kuvittelemme.

Rakkauselämä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rafael De Lancer / Pexels

Entä jos unelmaelämäsi ei näyttäisikään siltä, miltä olit kuvitellut? Joidenkin odottamattomien polkujen takana piilee syvästi aitoja onnellisuuden muotoja. Tämän paljastaa pariskunnan tarina, joka kyseenalaistaa ennakkoluuloja rakkaudesta ja menestyksestä.

Kokous, joka muuttaa näkökulmaa

Kaikki alkoi yksinkertaisesta keskustelusta. YourTango-mediakanavan välittämän kertomuksen kirjoittaja David Wygant tapasi kuusikymppisen pariskunnan harkitessaan talon ostamista. Tästä näennäisesti merkityksettömästä hetkestä tuli todellinen käännekohta.

Kohdatessaan hänet nainen kertoo tarinansa aseistariisuvan rehellisesti. 39-vuotiaana hän halusi yhä selkeästi määritellyn elämän: jonkun tapaamisen, rakkaustarinan rakentamisen ja äidiksi tulemisen. Selkeä, lähes itsestään selvä suunnitelma. Sitten hän tapasi Toddin. Yhteys oli välitön, luonnollinen ja sujuva. Mutta hyvin nopeasti nousi esiin erimielisyyskohta: Todd ei halunnut lapsia. Valinta, joka kyseenalaisti suoraan sen, minkä hän piti välttämättömänä oman täyttymyksensä kannalta.

Rakkauden valitseminen käsikirjoituksen sijaan

Tämän tarinan ydin on voimakkaassa päätöksessä. Sen sijaan, että hän jättäisi miehen, jonka kanssa hän on syvästi onnellinen, hän päättää jäädä. Valinta, joka tarkoittaa luopumista osasta sitä, mitä hän oli aina kuvitellut elämältään. Kertomuksessaan hän ei kuitenkaan puhu uhrautumisesta. Hän selittää, ettei ole hylännyt onnellisuutta sinänsä, vaan pikemminkin onnellisuuden kuvaa. Tärkeä ero.

Hän myöntää, että äitiys oli jotain, mitä hän kaipasi ja että hän pohti sitä vakavasti. Ajan myötä hän kuitenkin sanoo, ettei kadu mitään. Sen sijaan hän kuvailee elämää, joka oli täynnä rakkautta, toveruutta, matkustamista ja vapautta. Erilaista elämää, mutta sellaista, jota elettiin täysillä.

Miksi tämä tarina resonoi niin paljon?

Tämä tarina koskettaa syvästi, koska se vastaa kysymykseen, jonka monet ihmiset kysyvät itseltään: entä jos elämä ei menekään suunnitelmien mukaan? Kasvamme usein melko tarkan käsityksen kanssa "menestyksestä": vakaa parisuhde, talo, lapset, tietty turvallisuuden taso. Rauhoittava, mutta joskus jäykkä malli.

Todellisuus on kuitenkin usein vivahteikkaampi. Polut kehittyvät, prioriteetit muuttuvat ja halut muuntuvat. Hyvinvointitutkimus viittaa myös tähän suuntaan: pitkällä aikavälillä tärkeintä ei ole ihannemallin kaikkien ruutujen täyttäminen, vaan luomiesi tarinoiden laatu ja se, miten elät jokapäiväistä elämääsi.

Määrittelemällä uudelleen, mitä "menestyminen elämässä" tarkoittaa

Tämä pari ei sovi klassiseen menestyksen kuvaan, sellaisena kuin sitä usein kuvataan. Silti heidän tarinastaan paljastuu vahva, rauhallinen ja syvästi valittu side. Heidän onnellisuutensa ei perustu mihinkään vakiomalliin, vaan heidän valintojensa ja hyvän olon tunteiden väliseen johdonmukaisuuteen.

Tässä kohtaa heidän tarinansa muuttuu voimakkaaksi. Se osoittaa, että elämä voi olla erilaista kuin kuvittelit, olematta "huonompaa". Se voi olla jopa tasapainoisempaa, lempeämpää ja aidompaa. Kehosi, tunteesi ja halusi kehittyvät mukanasi. Ja myös käsityksesi onnellisuudesta voi muuttua ajan myötä.

Kutsu katsoa asioita eri tavalla

Tämä tarina ei käske sinua luopumaan unelmistasi tai laskemaan odotuksiasi. Eikä se tarjoa mallia seurattavaksi. Se vain kutsuu sinua laajentamaan näkökulmaasi. Ymmärtämään, että onnellisuus ei rajoitu yhteen skenaarioon. Joskus se, mitä pidit olennaisena, ei olekaan enää niin olennaista. Joskus se, mitä et ollut suunnitellut, nousee keskeiseksi. Ja joskus juuri päästämällä irti "täydellisestä mielikuvasta" rakennat jotain syvästi tyydyttävää.

Viime kädessä tämä todistus muistuttaa meitä jostakin olennaisesta: elämä voi olla kaunista, rikasta ja täyteläistä, vaikka se ei muistuttaisikaan "alkuperäistä suunnitelmaa". Ja juuri tämä vapaus avaa oven henkilökohtaisempiin, joustavampiin ja usein aidompiin onnen muotoihin.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
