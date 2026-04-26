Piintynyt naistenmies: yksinkertainen persoonallisuuden piirre vai aito varoitusmerkki?

Jopa parisuhteissa he esittävät Don Juania ja tuntevat hillitsemätöntä tarvetta miellyttää, ikään kuin flirttailu olisi riippuvuus. Nämä pakonomaiset viettelijät, jotka flirttailevat hillittömästi, räpyttelevät silmiään ensimmäiselle naiselle ja flirttailevat säännöllisesti uskottomuudella, eivät ole olemassa vain romanttisissa komedioissa. Ovatko nämä miehet, jotka tunnetaan paremmin "rakastavina", psykologisen patologian vai yksinkertaisesti sisäisen tyhjyyden uhreja?

Pakonomaisen viettelijän rooli: mitä sinun tarvitsee tietää tällaisesta miehestä

He käytännössä kantavat tuota leimaa otsassaan. On pakko sanoa, etteivät he varsinaisesti hae hienovaraisuutta. Nämä pakonomaiset naistenmiest, jotka näyttävät olevan sukua tietylle Casanovalle ja jakavat saman sukupuun tuon inhottavan Chuck Bassin kanssa, rakastuvat helposti. Heidän koko elämänsä on yhtä loputonta treffiä. He vaanivat naisia ja aloittavat useita romansseja kerralla viemättä niitä koskaan loppuun asti.

Tietävillä katseilla, flirttailevilla eleillä, jatkuvilla kohteliaisuuksilla , karisman osoituksilla ja sankarillisilla puheilla, joilla pyritään tekemään vaikutus naisiin, pakonomaiset viettelijät eivät tunne rajoja. Vaikka toiset saattavat lopettaa heti sinkkuina, nämä miehet vievät asian askeleen pidemmälle ja tekevät flirttailusta kokopäivätyön. Vaikka heidän ei enää tarvitsisi todistaa kykyjään, he jatkavat viehätysvoimaansa loukkaavana, ikään kuin se olisi heidän ainoa syynsä elää tai ainakin olla olemassa.

Nämä pakonomaiset viettelijät, jotka ovat yleensä mustalla listalla, ovat itsessään karikatyyrejä. Tämän näennäisen itsevarmuuden ja liiallisen imartelun takana piilee kuitenkin yleensä hauras ego, epävakaa itsetunto ja piilevä levottomuus. Psykologit puhuvat " narsistisesta haavoittuvuudesta". Nämä kilpailuhenkiset viettelijät, jotka kehuvat, mutta joita sitten kritisoidaan, vahvistavat itseluottamustaan lipukkapuheella, aivan kuten toiset tekevät imartelevilla sanoilla muistilapulla tai positiivisilla affirmaatioilla. "Se tulisi tulkita tunnustuksen janoksi. Tämä käytös johtuu halusta asettua esiin, rauhoitella itseään", selittää pariterapeutti Karine Schein .

Tämä saattaa selittää tämän jatkuvan tarpeen vietellä

Nämä pakonomaiset viettelijät, jotka säännöllisesti päihittävät Amorin ja käyttävät hyväkseen kohteliaisuutta, ymmärretään jatkuvasti väärin. Naiset, joita pelottaa heidän vakavuuden puute ja taipumuksensa petokseen, näkevät heidät "menetettyinä tapauksina". Asiantuntija-analyysin mukaan he ovat kuitenkin kiinnostuneempia tyhjyyden täyttämisestä kuin valloitusten keräämisestä. Heidän sydämensä ei puhu, vaan yksinkertaisesti heidän vuotavat sisäiset haavansa.

Yleisesti ottaen pakonomaiset viettelijät ovat lapsia, jotka ovat kasvaneet ilman perheen tunnustusta tai emotionaalista tukea. ”Tämä tapahtuu usein ihmisille, jotka eivät ole saaneet vanhemmiltaan tarpeeksi huomiota”, asiantuntija selittää. Tämän seurauksena aikuisuudessa he kompensoivat tätä emotionaalista puutetta hakemalla huomiota ja omaksumalla hyvin itsekeskeisen asenteen.

Keräämällä valloituksia he salaa toivovat korvaavansa nuoruutensa puutteet. Sarjarakastajat uskaltavat toki lähestyä naisia ilman selityksiä tai kysyä metrossa tuntemattomalta numeroa, mutta tämä on vain kulissi. Alta löytyy eristäytynyt pikkupoika, joka kantaa välinpitämättömyydessä vietetyn lapsuuden arpia.

Onko pakonomaisen naistenmiesten kanssa eläminen tie onnettomuuteen?

Elämän rakentaminen pakonomaisen naistenmiesin, sietämättömän Johnny Bravon ihmiskopion, kanssa tuntuu itsesabotaasilta ja tieltä pettymykseen. Miten voit kuvitella vakaan ja terveen tulevaisuuden miehen kanssa, joka flirttailee kaiken liikkuvan kanssa kuin kyltymätön poikamies? "Ensinnäkin hyväksymällä, ettet voi muuttaa häntä. Mutta myös tarkastelemalla itseäsi ja sitä, mitä suhteessa todella tapahtuu", terapeutti varoittaa.

Toisin sanoen, kysymys ei koske vain häntä, vaan myös sinua. Miksi jäädä? Mitä tämä suhde herättää tai täyttää? Joskus nämä dynamiikat jäävät jaloilleen, koska ne heijastelevat vanhempia kaavoja: hylkäämisen pelkoa, vahvistuksen tarvetta tai jopa vetovoimaa epävakaisiin suhteisiin.

Pakonomaisen naistenmiehen kanssa eläminen ei välttämättä ole kuolemantuomio... mutta se vaatii horjumatonta tietoisuutta. Koska päihdyttävien hetkien, kehujen, huomion ja "valitukseksi" tulemisen tunteen takana piilee usein emotionaalinen epävakaus, jota on vaikea ylläpitää pitkällä aikavälillä. Luottamus joutuu koetukselle, ja turvallisuuden tunne, joka on niin tärkeä parisuhteessa, pysyy hauraana.

Avain piilee asettamissasi rajoissa. Jos kumppanisi käytös loukkaa hyvinvointiasi, ruokkii epävarmuutta tai normalisoi epäkunnioitusta, on tärkeää olla jättämättä näitä varoitusmerkkejä huomiotta. Rakkauden ei pitäisi olla hiljainen kilpailu muun maailman kanssa.