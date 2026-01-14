74-vuotiaana hän asuu autossaan syystä, jonka harvat ymmärtävät.

Marie-Françoise Forey, 74, lähti kotoaan Glos-sur-Rislessä (Eure) nukkumaan Twingossaan. Lähelle asennetun matkapuhelinmaston asentaminen aiheuttaa vakavia oireita, joita hän pitää sähkömagneettisten kenttien aiheuttamana allergiana.

Painajainen, joka alkoi lokakuussa 2025

Kaikki muuttui, kun Freneuse-sur-Rislen väliaikainen antenni muuttui pysyväksi. Hyvin nopeasti hän koki lakkaamatonta päänsärkyä, nenäverenvuotoa ja pyörtymiskohtauksia. Kotona asennetuista suojatoimenpiteistä (säteilynestomaali, suojatut johdot) huolimatta oireet jatkuivat ja pahenivat. Marraskuun 7. päivänä 2025 hän epätoivoissaan laittoi patjan autoonsa, joka oli pysäköity kahden kilometrin päähän antennista. "Käyn sisällä vain korkeintaan 15–30 minuuttia hygieniasyistä. Tämä antenni on uskomattoman myrkyllinen", hän kertoi L'Éveil Normandille .

Sähkömagneettinen yliherkkyys, huonosti tunnistettu

Marie-Françoisella, jolla on diagnosoitu sähkömagneettinen yliherkkyys (EHS), liittyy tuhansien ihmisten joukkoon, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että sähkömagneettiset aallot aiheuttavat heille sairautta. Vaikka tämä herkkyys on tieteellisesti kiistanalainen, sen sanotaan johtavan siihen, että neljä prosenttia väestöstä muuttaa kotejaan tai asuintilojaan. Ranskassa näille henkilöille luodaan joskus "valkoisia vyöhykkeitä". Tukiaseman, strategisen infrastruktuurin osan, siirtäminen osoittautuu kuitenkin käytännössä mahdottomaksi hallinnollisista valituksista huolimatta.

Twingossa asuminen talvella

Purevasta kylmyydestä huolimatta (tuulen hyytävyys voi olla jo -8 °C joinakin öinä) eläkeläinen kieltäytyy muuttamasta tyttärensä luokse: "Se olisi jo viides muuttoni, olen saanut tarpeekseni." Hän vuorottelee autossa vietettyjen öiden ja harvinaisten sisätiloissa vietettyjen oireiden lievittyessä tilapäisesti. Hänen ajoneuvostaan tulee hänen selviytymiskotelonsa: lämpöpeitto, termospullo, paristokäyttöinen radio. "Autossa tunnen olevani taas elävä. Se on vapauteni", hän sanoo ja torjuu lievittävät ratkaisut, kuten väliaikaisen majoituksen.

Yksinäinen taistelu modernisuutta vastaan

Marie-Françoise Forey ilmentää sähkömagneettisesta yliherkkyydestä kärsivien ihmisten ahdinkoa, kun he ovat jääneet teknologisen kehityksen ja heikkenevän terveyden välimaastossa. Hänen valintansa – auto vastaan talo – herättää kysymyksiä riippuvuudestamme kaikkialla läsnä olevista sähkömagneettisista aalloista ja heidän kärsimyksensä virallisen tunnustamisen puutteesta.

Samalla kun operaattorit ottavat käyttöön 5G-verkkoja, tuhannet ihmiset pakenevat kirjaimellisesti aaltoja, joita he pitävät myrkyllisinä. 2000-luvun paradoksi: nukkuminen autossa 74-vuotiaana terveyden palauttamiseksi.