Merkitseekö "etanakirjeiden" trendi käsin kirjoitettujen kirjeiden paluuta nuorten keskuudessa?

Maailmassa, jossa kaikki kirjoitetaan sekunneissa ja pyyhitään pois sormen pyyhkäisyllä, ihastuttavan retro ele löytää paikkansa sydämissämme. Kirjekuoren avaaminen, paperin tunnusteleminen, käsialan tunnistaminen: "etanaposti" kiehtoo aitoutta etsivää sukupolvea. Entä jos hitaudesta tulisi uusi ylellisyys?

"Etanaposto" eli eri tavalla kirjoittamisen ilo

Kirjaimellisesti "etanapostiksi" käännettynä etanaposti viittaa yksinkertaisesti perinteiseen postikirjeenvaihtoon, toisin kuin pikaviestintä. Pitkään vanhentuneena pidetty käsin kirjoitettu kirje on nyt nauttimassa huomattavasta uudesta tulemisesta, erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

Tämä uudelleen herännyt kiinnostus on osa laajempaa analogisten käytäntöjen aaltoa: päiväkirjan pitämistä, scrapbookingia, filmikuvausta ja fyysisten esineiden keräilyä. Viime vuosina halu hidastaa tahtia ja yhdistyä uudelleen konkreettisiin aktiviteetteihin on kasvanut. Käsin kirjoittamisesta on tullut lähes uhmakkuuden teko. Valitset paperisi, asetat sanasi huolellisesti, sujautat kirjeen kirjekuoreen ja odotat sitten vastausta. Tämä pitkä aika on jyrkässä ristiriidassa ilmoitusten jatkuvan kiireellisyyden kanssa.

Raikasta ilmaa digitaalisen kylläisyyden keskellä

Digitaalisilla alustoilla on merkittävä rooli jokapäiväisessä elämässäsi. Silti monet ihmiset kertovat tuntevansa itsensä väsyneiksi informaatiotulvan, kaikkialla läsnä olevien algoritmien ja jatkuvien vaatimusten vuoksi. Jatkuva yhteydessä oleminen luo tarpeen irrottautua.

Posti näyttää silloin rauhan tyyssijalta. Kirjekuoren vastaanottaminen ei ole vain viestin lukemista: se on aistikokemus. Kosketat paperia, tarkkailet mustetta, joskus huomaat hienovaraisen tuoksun tai huolella valitun tarran. Kirjettä voi säilyttää laatikossa, sujauttaa muistikirjaan ja lukea uudelleen kuukausia myöhemmin.

Jotkut suunnittelijat ovat jopa käynnistäneet "postikerhoja": kuukausitilauksia, joiden kautta saat kuvitettuja kortteja, runoja, tarroja tai miniatyyripainotuotteita. Kohtuulliseen hintaan postilaatikkoosi saapuu teemallinen kirjekuori, kuin suloinen ja tavallinen herkku. Pieni lahja sinulle, huolella valittu.

Luovat ja sitoutuneet yhteisöt

Ilmiö on erityisen yleinen luovissa yhteisöissä, jotka koostuvat pääasiassa nuorista naisista. Monet harjoittavat roskapäiväkirjan pitämistä, jossa kokoaa lippuja, värillisiä papereita, valokuvia ja matkamuistoja personoituihin muistikirjoihin. Postista tulee tällöin arvokasta, lähes taiteellista materiaalia.

Tämä aloite on osa kehopositiivista ja osallistavaa lähestymistapaa: osallistumiseen ei tarvita "täydellistä" käsialaa tai kalliita materiaaleja. Jokainen kirjain on ainutlaatuinen, aivan kuten sinäkin. Epätäydellisyyksistä tulee viehättäviä, yliviivatut sanat kertovat tarinan. Kyse ei ole suorituskyvystä tai viraalisuudesta, vaan vilpittömyydestä. Tarina on intiimimpi, tarkoituksellisempi: kirjoitat jollekulle, et algoritmille.

Pyrkimys inhimillisempään yhteyteen

Fyysisen esineen lisäksi käsin kirjoitettu kirje täyttää syvän yhteyden tarpeen. Muutaman käsin kirjoitetun rivin vastaanottaminen luo ainutlaatuisen läheisyyden tunteen, toisin kuin hätäisesti kirjoitettu viesti. Jotkut aloitteet menevät vielä pidemmälle: sukupolvien välinen kirjeenvaihto, keskustelut vapaaehtoisten isähahmojen kanssa ja sähköpostitukiverkostot. Postista tulee sitten lohdun lähde, silta ihmisten välille, jotka eivät ehkä olisi muuten koskaan tavanneet.

Ohimenevä trendi vai pysyvä muutos?

On vaikea sanoa varmasti. Vaikka sosiaalinen media kehittyy, fyysisten esineiden suosio näyttää olevan vakiintunut. Vinyylilevyt, painetut kirjat, filmikamerat: omistaminen, säilyttäminen ja eteenpäin siirtäminen on jälleen olennaista. Kirje sopii täydellisesti tähän logiikkaan. Se säilytetään, luetaan uudelleen ja jaetaan. Digitaalisen teknologian hylkäämisen sijaan etanaposti toimii täydentävänä tekijänä. Esimerkiksi yhteisöt alkavat usein verkossa ennen kuin ne muotoutuvat hyvin todelliseen kirjekuoreen. Tämä paluu käsin kirjoittamiseen heijastaa ensisijaisesti halua: hidastaa tahtia, olla täysin läsnä hetkessä ja luoda tarkoituksellisia yhteyksiä.

Pohjimmiltaan etanaposti on enemmän kuin pelkkä trendi, se kenties paljastaa kollektiivisen halunne ruumiillistuneempaan viestintään. Avatun kirjekuoren hiljaisuudessa muotoutuu toinen tapa vaihtaa viestejä: hitaampi, herkempi ja ehdottomasti inhimillinen.