Hallinnollisten askareiden muuttaminen ystävälliseksi illaksi: ohimenevä villitys vai todellinen ratkaisu?

Sinulla on luultavasti se "kiireellinen" sähköposti, jonka avaamista lykkäät jatkuvasti, se tehtävä, jonka avaamista lykkäät jatkuvasti huomiseen... ja sitten ensi viikkoon. Hallinnolliset tehtävät ovat osa elämää, mutta ne eivät ole erityisen hauskoja. Entä jos sen sijaan, että käsittelisit niitä yksin, tekisit niistä yhteisen ja lähes nautinnollisen kokemuksen?

"Ylläpitäjäilta": kun paperityöstä tulee sosiaalinen tapahtuma

Idea on yksinkertainen ja tehokas: järjestä ilta, joka on omistettu yksinomaan hallinnollisille tehtäville ystävien kesken. Jokainen saapuu paikalle kannettavan tietokoneensa, laskujensa, lomakkeidensa tai odottavien veroilmoitustensa kanssa. Yhdestä kahteen tunnin ajan kaikki keskittyvät paperitöihinsä, tarvittaessa ystävien avustuksella. Ei häiriötekijöitä, ei automaattista vieritystä, ei tekosyitä.

Tämä "admin yoksi" kutsuttu käytäntö syntyi ensin sosiaalisessa mediassa ennen kuin se saavutti laajempaa suosiota. Toimittaja Chris Colin käsitteli sitä Wall Street Journalissa ja auttoi levittämään ideaa kansainvälisesti. Sittemmin trendi on hitaasti yleistynyt olohuoneissa, keittiöissä ja jopa joissakin coworking-tiloissa.

Miksi se oikeasti toimii

Jos nämä illat ovat houkuttelevia, se ei johdu siitä, että hallinnollinen puoli yhtäkkiä muuttuu jännittäväksi. Vaan siitä, että ne perustuvat yksinkertaisiin ja tehokkaisiin psykologisiin mekanismeihin.

Ensinnäkin on kollektiivinen motivaatio. Ihmisten ympäröimänä oleminen, jotka sinun laillasi tekevät projektejaan, luo dynaamisen oppimisympäristön. Muiden edistymisen näkeminen saa sinut haluamaan aloittaa itse.

Toinen keskeinen seikka: aikaraja. Yksi tai kaksi tuntia, ei enempää. Tämä rajoite muuttaa abstraktin vuoren sarjaksi pieniä, saavutettavissa olevia toimia. Sinun ei tarvitse "järjestää kaikkia paperitöitäsi". Sinun tarvitsee vain edistyä yhdessä tietyssä asiassa. Ja se muuttaa kaiken.

Rentouttava ilmapiiri, kaukana myrkyllisestä tuottavuudesta

Ylläpitäjäilta on suunniteltu ystävälliseksi ja rennon tunnelmaksi. Luvassa on taustamusiikkia, välipalaa ja kuuma tai kylmä juoma mielialan mukaan. Tarkoituksena ei ole painostaa itseäsi, vaan luoda rauhoittava ja jäsennelty ilmapiiri. Lopuksi kaikki voivat jopa jakaa saavutuksiaan. Ja täällä ei ole kilpailua. Kolme viikkoa kauhistelemasi sähköpostin lähettäminen, lomakkeen täyttäminen tai papereiden arkistointi on voitto, jota kannattaa juhlia.

Tämä lähestymistapa on syvästi "henkisesti positiivinen": se tunnistaa, että vitkuttelu ei tee sinusta kyvytöntä. Se usein heijastaa ylikuormituksen, hämmennyksen tai ahdistuksen tunnetta monimutkaisten tehtävien suhteen. Viime kädessä nämä illat normalisoivat vaikeusasteen. Hallinnolliset tehtävät ovat taakka monille ihmisille. Tämän kokemuksen jakaminen auttaa murtamaan paperityön hoitamisen eristäytyneisyyden. Ryhmäympäristö keventää henkistä taakkaa. Pelkkä läsnäolo, keskittyminen ja muiden ympäröimänä riittää usein voittamaan inertian.

Ohimenevä villitys vai todellinen ratkaisu?

Ylläpitäjäilta ei tietenkään ratkaise kaikkia hallinnollisia tehtäviäsi kerralla. Se tarjoaa kuitenkin realistisen, helposti lähestyttävän ja tukevan viitekehyksen eteenpäin siirtymiselle. Se ei ole vaatimus tuottavuudesta, vaan kutsu tukea toisiamme. Yksinäisen ahkeruuden muuttaminen jaetuksi hetkeksi ystävien kanssa muuttaa jo tarinaa. Et ole "huono paperitöissä". Olet ihminen, jolla on prioriteetteja, tunteita ja joskus täysin ymmärrettävää motivaation puutetta.

Mitä jos ratkaisu olisikin yksinkertaisesti ympäröidä itsensä oikeilla ihmisillä päästäkseen eteenpäin? Joskus riittää, että hyvin järjestetty ilta, musiikkia ja muutama motivoitunut ystävä painavat vihdoin "lähetä"-painiketta ja tuntevat sen ihanan helpotuksen.