Tämä urheilija lisää tietoisuutta kuukautisten hallinnasta kilpailun aikana.

Kun Milanon ja Cortinan vuoden 2026 talviolympialaiset päättyivät 22. helmikuuta 2026, Amber Glennin kommentit tekivät erityisen voimakkaan vaikutuksen. Vapaan luistelun jälkeen sekavyöhykkeellä yhdysvaltalainen luistelija käsitteli aihetta, josta huippu-urheilussa vielä harvoin keskustellaan: kuukautisten aikana kilpailemisen vaikeuksia, murtaen siten taitoluistelun sitkeän tabun.

"Se on rankkaa, eikä kukaan puhu siitä."

Milanon ja Cortinan vuoden 2026 talviolympialaisissa kilpaileva Amber Glenn sijoittui vapaauinnissa viidenneksi. Tuloksen lisäksi hänen henkilökohtainen kokemuksensa herätti hänessä huomiota. France Télévisionsille puhuessaan hän uskoutui: "Minulla on juuri nyt kuukautiset, joten se on todella vaikeaa, varsinkin kun joutuu käyttämään tällaisia vaatteita ja esiintymään koko maailman edessä."

Hän lisäsi: ”Se on vaikeaa, eikä kukaan puhu siitä. Se on todella vaikeaa ja pelottavaa, ja olet aivan murtunut. Se on asia, josta ei puhuta paljon naisurheilijoiden kohdalla, vaikka sen pitäisi olla keskustelunaihe.” Harvinainen lausunto urheilumaailmassa, jossa suorituskyky on usein irrallaan naisten biologisista todellisuuksista.

Hyvin todellisia vaikutuksia kehoon

Kuukautiset voivat aiheuttaa erilaisia oireita: kramppeja, väsymystä, päänsärkyä, ruoansulatusongelmia ja mielialan vaihteluita. Joillakin naisurheilijoilla nämä oireet voivat vaikuttaa keskittymiseen, kestävyyteen tai palautumiseen. Päivää ennen esiintymistään Amber Glenn jakoi sosiaalisessa mediassa viestin, jossa hän muistutti kaikkia, että kuukautiskierto voi "vaikuttaa energiatasoihin, keskittymiseen, mielialaan ja fyysiseen hyvinvointiin vaiheesta riippuen".

Urheilulääketieteen asiantuntijat korostavat, että vaikutus vaihtelee urheilijasta toiseen. Jotkut eivät koe havaittavia muutoksia, kun taas toisten on mukautettava harjoitteluaan. Kansainvälinen olympiakomitea on jo useiden vuosien ajan kannustanut kuukautisterveyden aiempaa suurempaa huomioimista naisurheilijoiden seurannassa, erityisesti tutkimalla harjoituskuormituksen mukauttamista hormonikiertoon.

Jatkuva tabu huippu-urheilussa

Amerikkalainen taitoluistelija ei ollut ainoa, joka otti asian esille näiden talviolympialaisten aikana. Myös italialainen ampumahiihtäjä Dorothea Wierer myönsi kärsineensä kuukautisistaan eräässä tapahtumassa ja korosti, että "meille naisille se on tällaista kerran kuukaudessa".

Näistä selvityksistä huolimatta asiasta ei juurikaan keskustella julkisesti. Pitkään kuukautiskiertoja ei otettu huomioon urheilun harjoitussuunnitelmissa. Nykyään jotkut joukkueet seuraavat hormonaalista dataa mukauttaakseen valmistautumis- ja palautumisstrategioitaan.

Kohti käytäntöjen kehitystä?

Amber Glennin lausunto on osa laajempaa liikettä, jolla pyritään normalisoimaan keskusteluja naisten ja kuukautisten terveydestä urheilussa. Yhä useammat tutkimukset tarkastelevat kuukautiskierron ja suorituskyvyn välistä yhteyttä, vaikkakin löydökset ovat edelleen vivahteikkaita ja yksilöllisiä.

Puhumalla avoimesti kuukautisistaan olympialaisten aikana Amber Glenn toi esiin usein unohdetun tosiasian. Hänen todistuksensa muistuttaa siitä, että naisten urheilusuoritusta ei määritä mikään kehon ulkopuolella oleva, vaan pikemminkin se, mitä se sisältää – ja että näiden tekijöiden tunnustaminen on askel kohti kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa urheilijoiden terveyteen.