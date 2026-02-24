"Hän valehtelee ulkonäöstään": Tätä vaikuttajaa syytetään "villittelystä" suodattimen vian jälkeen

Kohtaus levisi kulovalkean tavoin kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa ennen kuin se levisi maailmanlaajuisesti: aasialainen striimaaja paljasti oikean kasvonsa suorassa lähetyksessä sen jälkeen, kun hänen suoratoistopalvelunsa suodatin meni äkillisesti epäkuntoon. Muutamassa sekunnissa nainen, joka yleensä näytti "suodatettua" ihoa, ilmestyi täysin erilaisena, herättäen hämmästystä ja joskus pilkkaa seuraajiensa keskuudessa.

Kun todellisuus saavuttaa virtuaalisen

Useiden mediakanavien, kuten New York Postin ja Yahoo Entertainmentin , mukaan häiriö ilmeni Douyin-livestreamin aikana (TikTokin kiinalainen versio). X:ssä (entinen Twitter) jaetut videoleikkeet näyttävät tarkalleen hetken, jolloin suodatin deaktivoituu: striimaajan kasvot muuttuvat äkillisesti paljastaen aivan erilaisia piirteitä kuin hänen faneilleen tutut.

Kiinalainen naisstriimaaja menetti kertoman mukaan 140 000 seuraajaa sen jälkeen, kun hänen käyttämänsä kauneussuodatin lakkasi yhtäkkiä toimimasta livestriimin aikana ja paljasti hänen todellisen kasvonsa 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World™ 🤡 (@ClownWorld) 16. helmikuuta 2026

Vahingossa syntynyt "monni" jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Tapaus herätti nopeasti reaktioiden tulvan. Jotkut käyttäjät syyttivät naista "kissankalastuksesta" – ulkonäkönsä tahallisesta vääristelystä. Satoja pilkkaavia kommentteja tulvi sosiaaliseen mediaan, ja naisen kerrotaan menettäneen lähes 140 000 seuraajaa vain muutamassa päivässä (vaikka tätä lukua ei ole vielä vahvistettu).

Kaikki eivät kuitenkaan liittyneet kriitikoiden joukkoon. Jotkut internetin käyttäjät puolustivat suunnittelijaa: "Vaikka hän valehtelisi ulkonäöstään, hän on paljon kauniimpi ilman filttereitä", eräs henkilö kirjoitti. Toiset huomauttivat, kuinka voimakasta painetta vaikuttajiin kohdistuu näyttää hyvältä Kiinassa, jossa digitaalisesta täydellisyydestä on tullut normi.

Suodattimien pakkomielle, ilmiö, joka ei ole suinkaan erillinen

"Kaunistavien" filttereiden laaja käyttö aasialaisilla alustoilla on ollut keskustelunaiheena jo vuosia. Vuonna 2019 toinen striimaaja, joka tunnetaan salanimellä "Teidän Korkeutenne Qiao Biluo", aiheutti skandaalin ilmestymällä ilman "taikallisia" filttereitään – paljastaen olevansa itse asiassa kypsä nainen "nuoren digitaalisen jumalattaren" avatarin takana.

Nämä tapaukset korostavat digitaalisen kuvan ja todellisuuden välisen rajan hämärtymistä. Tilanteessa, jossa teknologia mahdollistaa kasvojen muokkaamisen mielin määrin, läpinäkyvyyden, aitouden ja jopa mielenterveyden kysymykset nousevat ratkaiseviksi sekä vaikuttajille että heidän yleisölleen.

Viime kädessä tämä tapaus muistuttaa siitä, miten "virtuaalisesta kauneudesta" voi tulla vankila. Jotkut näkevät sen vain tarinana särkyneistä illuusioista, kun taas toiset korostavat välttämätöntä oivallusta: jokaisen "suodatetun" kasvon takana piilee usein ihminen, johon kohdistuu voimakasta painetta miellyttääkseen ja selviytyäkseen maailmassa, jossa ulkonäöllä on enemmän merkitystä kuin koskaan.