Tutkijat ovat havainneet yllättävän "vian" erittäin älykkäissä ihmisissä.

Fabienne Ba.
Yksinäisyys esitetään usein "korjattavana virheenä". Äskettäin julkaistu tutkimus ehdottaa, että meidän pitäisi harkita tätä näkemystä uudelleen. Tutkimuksen mukaan hetkistä yksin nauttiminen voi joillakin ihmisillä liittyä "korkeaseen älykkyyteen ja hyvään emotionaaliseen autonomiaan".

Onko yksinäisyys todellakin vika?

Sanaa "virhe" on tässä tarkennettava. Yksinolosta nauttiminen ei sinänsä ole ongelma. Jotkut ihmiset lataavat akkujaan muiden seurassa, kun taas toiset löytävät tasapainonsa rauhassa, hiljaisuudessa ja henkilökohtaisessa tilassa.

Emme kaikki toimi samalla tavalla, ja se on täysin normaalia. Yksinäisyyden suosiminen ei tarkoita surua, toisten torjumista tai sosiaalista kiusallisuutta. Se voi yksinkertaisesti heijastaa erilaista temperamenttia. Joten ei ole häpeä nauttia omasta seurasta. Yksinäisyyden tarve voi olla aivan yhtä oikeutettu kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tarve.

Mitä tutkimus osoittaa

British Journal of Psychology -lehdessä julkaistu tutkimus perustui noin 5 000 osallistujaan. Tutkijat havaitsivat, että ihmisillä, jotka arvostivat yksinäisyyttä enemmän, erityisesti kaupunkiympäristössä, oli keskimäärin korkeampi älykkyysosamäärä ja hyvä henkilökohtaisen tyytyväisyyden taso.

Ajatuksena ei ole sanoa, että kaikki älykkäät ihmiset haluaisivat elää yksin, tai että sosiaaliset ihmiset eivät haluaisi. Pikemminkin kyse on ryhmän sisällä havaittavasta tilastollisesta trendistä kaikkine siihen liittyvine vivahteineen. Nämä tulokset viittaavat ensisijaisesti siihen, että jotkut vahvat kognitiiviset kyvyt omaavat ihmiset näyttävät olevan vähemmän riippuvaisia säännöllisistä sosiaalisista vuorovaikutuksista voidakseen hyvin.

Miksi tämä voitaisiin selittää

Tutkijat esittävät teorian nimeltä "savanniteoria". Tämän hypoteesin mukaan esi-isämme kehittivät ryhmäelämään sopeutuneita käyttäytymismalleja, jotka olivat välttämättömiä selviytymiselle.

Nykypäivän ympäristöt ovat monimutkaisempia ja vaativat joskus suurta yksilöllistä sopeutumiskykyä. Erittäin älykkäät ihmiset saattavat siksi olla mukavampia hallitessaan tiettyjä tilanteita itse, ratkaistessaan ongelmia tai järjestäessään arkeaan ilman jatkuvaa sosiaalisten stimulaatioiden etsimistä. Toisin sanoen he saattavat kokea suurempaa mukavuutta toimimalla itsenäisesti.

Rikkaus, joka usein ymmärretään väärin

Valittu yksinäisyys tulkitaan joskus virheellisesti vetäytymiseksi. Se voi kuitenkin olla myös synonyymi keskittymiselle, luovuudelle ja syvälliselle pohdinnalle.

Jotkut ihmiset tarvitsevat hiljaisuutta ajatellakseen, luodakseen, lukeakseen, oppiakseen tai yksinkertaisesti ladatakseen akkujaan. Toiset taas haluavat vuorotella seurustelun ja yksin vietetyn ajan välillä. Jälleen kerran, mikään lähestymistapa ei ole toista parempi. Yksinäisyydestä nauttiminen ei tee sinusta kylmää, outoa tai lähestymätöntä. Se voi yksinkertaisesti tarkoittaa, että tiedät, mikä on sinulle hyväksi.

Täyttymykseen ei ole yhtä ainoaa tietä.

On tärkeää muistaa, että yksittäinen tutkimus ei koskaan määrittele ihmistä kokonaan. Älykkyys on monitahoista, kuten on persoonallisuuskin, ja jokainen löytää tasapainonsa eri tavalla. Jotkut ihmiset viihtyvät jatkuvassa vuorovaikutuksessa, yhteistyöprojekteissa ja ryhmän energiassa. Toiset taas kukoistavat enemmän itsenäisyydessä, rauhassa ja hiljaisissa tiloissa. Tärkeintä ei ole mukautua sosiaaliseen normiin, vaan kunnioittaa omaa luonnollista toimintatapaansa.

Viime kädessä tämä tutkimus muistuttaa meitä ennen kaikkea yhdestä asiasta: se, minkä joskus liian hätäisesti leimaamme "virheeksi", voi olla yksinkertaisesti toisenlainen tapa olla maailmassa. Ja tämä ihmisten monimuotoisuus on todellinen voimavara.

Asumalla yhdessä nämä naiset tarjoavat itselleen eläkkeelle "jaetun" järjestelyn.

