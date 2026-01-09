Search here...

"Opettajan ei pitäisi käyttää tuollaista": hänen tyly vastauksensa kritiikkiin

Yhteiskunta
Émilie Laurent
Tenues enseignante jugement
@maitreeeeeeeeesse/TikTok

Yleisen käsityksen mukaan alakoulun opettajan tulisi olla ulkonäöltään vaatimaton. Miten? Pitäytymällä paksussa neuletakissa ja rikollisen yksinkertaisissa housuissa. Vaikka jokaisella ammatilla on omat pukukoodinsa, alakoulun opettajilla on huomattava vapaus vaatevalinnoissaan. Ja yksi heistä muistuttaa meitä tästä, nahkahame ja syvään uurrettu mekko.

Internetin käyttäjien "sopimattomiksi" kokemat asut

Koulujen seinien sisällä kaikki opettajat eivät pukeudu kuten Tylypahkan jengi. Sisällöntuottaja @maitreeeeeeeeesse, joka opettaa yhdistettyä ensimmäisen ja toisen luokan luokkaa, jättää yksinkertaiset neuleet ja yksinkertaisen bleiserin kaapiin ja valitsee iloisempia ja itsevarmempia vaatteita. Ohjelmassa? Barokkikuvioinen korsetti, romanttinen Bridgerton-tyylinen mekko, ruudullinen minihame ja vartalonmyötäinen farkkuhaalari. Kaukana aikamme vanhanaikaisista opettajista, jotka käyttivät silmälaseja, äänekkäitä ketjuja ja matalia balleriinakorkoja.

Nuori opettaja, joka jakaa arkeaan kouluympäristössä, kumoaa yksin myytin vanhanaikaisesta ja etääntyneestä professorista. Jotkut kuitenkin kritisoivat häntä puolueettomuudesta ja tuomitsevat ankarasti hänen vaatekaappinsa, ikään kuin vaatteet olisivat uskottavuuden avain.

Kommenteissa internetin käyttäjät saarnaavat hänelle hänen vaatevalinnoistaan. He käytännössä rankaisevat häntä liiasta glamourismista. Samalla kun netin käyttäjät heittäytyvät vastenmielisiin fantasioihin hänen kangasyhdistelmistään, koulupukujen aikaan juuttuneet taantumukselliset huutavat pahaa. Vaikka hänen oppilaansa yleensä vertaavat häntä keijukaiseen tai kutsuvat häntä helposti "cooliksi", aikuiset verkossa pitävät hänen asujaan sopimattomina.

@maitreeeeeeeeesse Opettajan asut 👩‍🏫 #opettaja #asu #asu #emäntä #prof ♬ Alkuperäinen ääni - Oikea Vincent

Uhmaa tavallisen opettajan kliseitä, katso katsomisen perään

Yhteisessä mielikuvituksessa naisopettajat esiintyvät kaikki samankaltaisissa asuissa. Kuvaus? Ruutupaita, lantiolle ulottuva neuletakki ja vanhanaikaiset levenevät farkut. Espanjanopettajat näyttävät olevan ainoita, jotka pystyvät välttämään tämän ahdistavan yhdenmukaisuuden, pukeutumalla kirkkaanvärisiin vaatteisiin ja palvomalla Desigual-merkkiä. Vaikka opettajiin ei sovelleta mitään muotisäännöksiä , tiedostamattomat normit saavat heidät suosimaan suoria housuja tweed-shortsien sijaan ja villapaitoja vartalonmyötäisten poolopaitojen sijaan.

Ja fiktio vahvistaa näitä stereotypioita ja saa meidät uskomaan, että kynähameen sijaa liitutaulun takana ei ole. Popkulttuurin opettajien ulkonäöstä päätellen heiltä puuttuu terävä tyylitaju ja he edustavat äärimmäistä esteettistä minimalismia. Ruutujemme opettajat ovat tyylikkäitä, joita jopa isoäitimme pitäisivät mitäänsanomattomina.

Sisällöntuottaja puolestaan haluaa lopettaa tämän nollatoleranssipolitiikan. Hän heilahtelee "Miss Honey" -lookkien ja badass-fiiliksen, renessanssityylisten halkiopukujen ja "Gossip Girl" -asujen välillä. Armottomasti seksualisoidussa teollisuudessa hän yksinkertaisesti ottaa takaisin imagonsa hallinnan.

Ei provokaatiota, vain henkilökohtaista ilmaisua

Tämä opettaja, joka kieltäytyy mukautumasta ammatilliseen ihanteeseen, ei ehkä omaa akateemista tyyliä, mutta se ei vähennä hänen opetuskykyään. Yhteiskunnassa, jossa naisen arvovaltaa arvioidaan hänen hameensa pituuden ja paljastamansa ihon määrän perusteella, ei ihme, että häntä kritisoidaan. Silti omaksumalla luovuuden tämä opettaja opettaa oppilailleen yksilöllisyyden taitoa – käsitettä, joka valitettavasti puuttuu oppikirjoista.

Hän ei yritä "häiritä pieniä vaaleapäisiä" tai "leputella itseään kollegoilleen". Hän tekee sen, minkä monet eivät tee: on oma itsensä. Kommenteissa internetin käyttäjät, jotka puhuvat ystävällisyyden kieltä, ylistävät hänen uskomatonta monipuolisuuttaan.

Tämä opettaja saattaa olla joustava vaatekaappinsa suhteen, mutta se ei estä häntä käyttämästä auktoriteettiaan pulpeteissa. Sitä ei voi liikaa sanoa: kirjaa ei voi arvioida kannen perusteella. Tämä on asia, joka kannattaa muistaa kerta kaikkiaan.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
"Se on mahdotonta hyväksyä": Pariisissa asuva ulkomailla asuva nainen paljastaa arkielämänsä piilotetun puolen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Se on mahdotonta hyväksyä": Pariisissa asuva ulkomailla asuva nainen paljastaa arkielämänsä piilotetun puolen

Pariisilaisen postikorttikuvan takana piilee vähemmän hohdokas todellisuus. Pääkaupungissa asuva amerikkalainen Charlotte Wells ei koskaan odottanut pääsevänsä viraaliksi kuvaamalla…...

"Ruokateollisuuden" paluu vuonna 2026: miksi niin monet nuoret omaksuvat sen

Mennyttä ovat fantasiat meteorimäisestä menestyksestä ja kunnianhimon ruokkimista unettomista öistä. Alle 30-vuotiaiden keskuudessa näyttää olevan selkeä trendi vuoteen...

Nämä asenteet aikuisuudessa voivat johtua lapsuudesta, jossa äidin tukea ei ole ollut.

Lapsuutesi ei ollut täynnä ajatuksia "sinä pystyt siihen" tai "minä uskon sinuun". Äitisi, jonka piti olla tärkein tukijasi...

Tämä 14-vuotias Stranger Things -sarjan näyttelijä on vastenmielisten kommenttien kohteena.

"Stranger Thingsin" viimeisellä kaudella nuori Holly Wheeler, Nancyn ja Miken pikkusisko, varastaa huomion. Hän eteni sivuroolista päähenkilöksi vain...

Tämä 101-vuotias barista työskentelee edelleen ja aiheuttaa sensaatiota

Rauhallisessa Nebbiunon kylässä, Maggiorejärven yllä, ajaton hahmo pitää lujasti baaritiskillään. 101-vuotias Anna Possi on epäilemättä Italian vanhin barista....

Tämä poikkeuksellinen ilotulitusnäytös Japanissa herättää reaktioita kaikkialla maailmassa.

Poikkeuksellisen mittakaavainen ja tehokas pyrotekninen näytös herätti hiljattain huomiota Japanissa. Yonshakudama, jota pidetään japanilaisen pyrotekniikan huippuna, laukaistiin ja...

© 2025 The Body Optimist