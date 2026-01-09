"Opettajan ei pitäisi käyttää tuollaista": hänen tyly vastauksensa kritiikkiin

Yleisen käsityksen mukaan alakoulun opettajan tulisi olla ulkonäöltään vaatimaton. Miten? Pitäytymällä paksussa neuletakissa ja rikollisen yksinkertaisissa housuissa. Vaikka jokaisella ammatilla on omat pukukoodinsa, alakoulun opettajilla on huomattava vapaus vaatevalinnoissaan. Ja yksi heistä muistuttaa meitä tästä, nahkahame ja syvään uurrettu mekko.

Internetin käyttäjien "sopimattomiksi" kokemat asut

Koulujen seinien sisällä kaikki opettajat eivät pukeudu kuten Tylypahkan jengi. Sisällöntuottaja @maitreeeeeeeeesse, joka opettaa yhdistettyä ensimmäisen ja toisen luokan luokkaa, jättää yksinkertaiset neuleet ja yksinkertaisen bleiserin kaapiin ja valitsee iloisempia ja itsevarmempia vaatteita. Ohjelmassa? Barokkikuvioinen korsetti, romanttinen Bridgerton-tyylinen mekko, ruudullinen minihame ja vartalonmyötäinen farkkuhaalari. Kaukana aikamme vanhanaikaisista opettajista, jotka käyttivät silmälaseja, äänekkäitä ketjuja ja matalia balleriinakorkoja.

Nuori opettaja, joka jakaa arkeaan kouluympäristössä, kumoaa yksin myytin vanhanaikaisesta ja etääntyneestä professorista. Jotkut kuitenkin kritisoivat häntä puolueettomuudesta ja tuomitsevat ankarasti hänen vaatekaappinsa, ikään kuin vaatteet olisivat uskottavuuden avain.

Kommenteissa internetin käyttäjät saarnaavat hänelle hänen vaatevalinnoistaan. He käytännössä rankaisevat häntä liiasta glamourismista. Samalla kun netin käyttäjät heittäytyvät vastenmielisiin fantasioihin hänen kangasyhdistelmistään, koulupukujen aikaan juuttuneet taantumukselliset huutavat pahaa. Vaikka hänen oppilaansa yleensä vertaavat häntä keijukaiseen tai kutsuvat häntä helposti "cooliksi", aikuiset verkossa pitävät hänen asujaan sopimattomina.

Uhmaa tavallisen opettajan kliseitä, katso katsomisen perään

Yhteisessä mielikuvituksessa naisopettajat esiintyvät kaikki samankaltaisissa asuissa. Kuvaus? Ruutupaita, lantiolle ulottuva neuletakki ja vanhanaikaiset levenevät farkut. Espanjanopettajat näyttävät olevan ainoita, jotka pystyvät välttämään tämän ahdistavan yhdenmukaisuuden, pukeutumalla kirkkaanvärisiin vaatteisiin ja palvomalla Desigual-merkkiä. Vaikka opettajiin ei sovelleta mitään muotisäännöksiä , tiedostamattomat normit saavat heidät suosimaan suoria housuja tweed-shortsien sijaan ja villapaitoja vartalonmyötäisten poolopaitojen sijaan.

Ja fiktio vahvistaa näitä stereotypioita ja saa meidät uskomaan, että kynähameen sijaa liitutaulun takana ei ole. Popkulttuurin opettajien ulkonäöstä päätellen heiltä puuttuu terävä tyylitaju ja he edustavat äärimmäistä esteettistä minimalismia. Ruutujemme opettajat ovat tyylikkäitä, joita jopa isoäitimme pitäisivät mitäänsanomattomina.

Sisällöntuottaja puolestaan haluaa lopettaa tämän nollatoleranssipolitiikan. Hän heilahtelee "Miss Honey" -lookkien ja badass-fiiliksen, renessanssityylisten halkiopukujen ja "Gossip Girl" -asujen välillä. Armottomasti seksualisoidussa teollisuudessa hän yksinkertaisesti ottaa takaisin imagonsa hallinnan.

Ei provokaatiota, vain henkilökohtaista ilmaisua

Tämä opettaja, joka kieltäytyy mukautumasta ammatilliseen ihanteeseen, ei ehkä omaa akateemista tyyliä, mutta se ei vähennä hänen opetuskykyään. Yhteiskunnassa, jossa naisen arvovaltaa arvioidaan hänen hameensa pituuden ja paljastamansa ihon määrän perusteella, ei ihme, että häntä kritisoidaan. Silti omaksumalla luovuuden tämä opettaja opettaa oppilailleen yksilöllisyyden taitoa – käsitettä, joka valitettavasti puuttuu oppikirjoista.

Hän ei yritä "häiritä pieniä vaaleapäisiä" tai "leputella itseään kollegoilleen". Hän tekee sen, minkä monet eivät tee: on oma itsensä. Kommenteissa internetin käyttäjät, jotka puhuvat ystävällisyyden kieltä, ylistävät hänen uskomatonta monipuolisuuttaan.

Tämä opettaja saattaa olla joustava vaatekaappinsa suhteen, mutta se ei estä häntä käyttämästä auktoriteettiaan pulpeteissa. Sitä ei voi liikaa sanoa: kirjaa ei voi arvioida kannen perusteella. Tämä on asia, joka kannattaa muistaa kerta kaikkiaan.