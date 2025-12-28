Koulunkäynnin vaille jääneet afgaanitytöt uhmaavat oppimiskieltoa

Siitä lähtien, kun Taliban kaappasi vallan vuonna 2021, afgaanityttöjä on suljettu pois koulusta massiivisesti. Miljoonilta nuorilta naisilta puuttuu pääsy toisen asteen ja korkeakoulutukseen, ja heiltä puuttuu koulutusmahdollisuuksia. Tämän kiellon edessä jotkut vastustelevat etäopetuksen tai salaisten oppituntien avulla riskeistä ja esteistä huolimatta.

Koulusta vailla oleva sukupolvi

Afganistan on tällä hetkellä maailman ainoa maa, jossa tytöiltä on kiellettyä käydä koulua peruskoulun jälkeen. Jopa 12-vuotiaat oppilaat pakotetaan lopettamaan koulunkäynti. UNESCOn mukaan tämä toimenpide vaikuttaa yli 2,2 miljoonaan tyttöön. Tämä taantuma pyyhkii pois vuosina 2001–2021 saavutetun koulutuksellisen edistyksen.

Tällä syrjäytymisellä on vakavia seurauksia: eristäytyminen, varhaiset avioliitot, taloudellinen riippuvuus ja itsemääräämisoikeuden menetys. Murrosikäiset tytöt pakotetaan jäämään kotiin, usein kotitöihin. Perusoikeus koulutukseen evätään, mikä murskaa kokonaisen sukupolven toiveet.

Verkko-oppiminen pakopaikkana

Tämän todellisuuden edessä on kehittymässä salaisia etäopiskeluverkostoja. Ulkomailla, erityisesti Ranskassa ja Kanadassa, pakolaisina olevat afgaanilaiset naiset järjestävät virtuaalikursseja ohjelmoinnista, kielistä ja historiasta. Opiskelijat yhdistävät voimansa käyttämällä salanimiä, kamerat pois päältä, jatkuvassa pelossa tunnistautumisesta.

Rajallinen ja epäluotettava internetyhteys monilla alueilla vaikeuttaa tätä oppimisprosessia entisestään. Nämä kurssit tarjoavat kuitenkin pelastusrenkaan niille, jotka kieltäytyvät luopumasta unelmistaan. Kuten eräs Courrier Internationalin lainaama opettaja huomauttaa, " se on eräänlaista hiljaista vastarintaa".

Salaiset oppitunnit paikan päällä

Samaan aikaan jotkut kansalaisjärjestöt, kuten Femaid, järjestävät lähiopetusta salaisissa paikoissa. Järjestö tarjoaa toisen asteen koulutusta 11–18-vuotiaille tytöille. Opettajat, usein itse vaarassa, opettavat yksityiskodeissa tai piilotetuissa paikoissa.

Näiden aloitteiden ansiosta muutama sata oppilasta voi jatkaa koulunkäyntiään, mutta ne ovat edelleen rajallisia. Pidätyksen riski on jatkuva sekä opettajilla että oppilailla. Silti nämä kurssit tarjoavat osallistujille rakenteen, toivon ja ihmisarvon tunteen.

Maailmanlaajuinen taistelu oikeudesta koulutukseen

UNESCO, UNICEF ja muut kansainväliset järjestöt tuomitsevat tämän syrjinnän ja vaativat tukea paikallisille aloitteille. Heille kyse ei ole pelkästään koulutuksesta, vaan myös perusihmisoikeuksista. Tiedon saatavuus on välttämätöntä yhteiskuntien autonomialle, terveydelle ja taloudelliselle kehitykselle.

Myös koulutusmediat osallistuvat tähän pyrkimykseen lähettämällä nuorille afganistanilaisnaisille räätälöityä koulutussisältöä. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan korvaa kaikkien tasapuolista ja turvallista pääsyä koulutukseen.

Vastustaminen tiedon avulla

Maassa, jossa opiskelu voi olla kapinaa , tuhannet tytöt jatkavat salaa opiskelua Afganistanissa. Verkkokurssien ja salaisten koulujen avulla he ilmentävät hiljaista mutta päättäväistä vastarintaa. Nämä aloitteet, vaikkakin hauraat, muistuttavat meitä siitä, ettei mikään sorto voi täysin sammuttaa tiedonjanoa.

Ilman näiden vaihtoehtojen jatkuvaa tukea kokonainen sukupolvi on vaarassa kasvaa varjoissa, vailla tulevaisuuttaan. Koulutus ei ole ylellisyyttä: se on perusoikeus, jota on puolustettava kaikkialla ja kaikkien hyväksi.