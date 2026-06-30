Tämä argentiinalainen naispoliisi imetti aliravittua vauvaa; hänen tekonsa on liikuttanut maata.

Tämä kohtaus on koskettanut sydämiä kaukana Argentiinan rajojen ulkopuolella. Työskennellessään lastensairaalassa argentiinalainen naispoliisi ei epäröinyt kauan ennen kuin riensi auttamaan nälkäistä vauvaa. Äidinvaistonsa ja velvollisuudentuntonsa ohjaamana hän avasi sinisen univormunsa napit ruokkiakseen itkevää vauvaa kuin omaansa. Sankarillisena ylistetty omistautumisen teko on saanut vastakaikua ympäri maailmaa.

Kun naispoliisi imettää apua tarvitsevaa vauvaa

Yleisesti ottaen poliisien tehtävänä on ylläpitää järjestystä, varmistaa kansalaisten turvallisuus ja suojella heitä vaaratilanteissa. Se on enemmänkin kutsumus kuin lukiossa sattumanvaraisesti valittu työ. Lisäksi argentiinalainen naispoliisi on osoittanut kykynsä kentällä laajalti ylittäen työsopimuksensa mukaiset tehtävät. Hän oli rohkeuden ruumiillistuma, empatian perimmäinen esimerkki, ja hän reagoi kuin äiti ahdistuneeseen vauvaan.

Tämän poliisiksi naamioituneen suojelusenkelin nimi? Celeste Ayala. Hän oli töissä Sor Maria Ludovican lastensairaalassa lähellä Buenos Airesia, kun hän kuuli itkun. Itkun voimakkuudesta ja sävystä päätellen hän tulkitsi sen heti avunhuudoksi. Se kuulosti hätähuudolta. Huolestunut nuori nainen kuunteli sydäntään enemmän kuin lakia ja pani omat voimavaransa kriittisessä tilassa olevan lapsen avuksi.

Ennen aloitteen tekemistä hän tiedusteli sairaalan hallinnolta vauvan tilannetta, jonka ahdinko oli selvästi ilmeinen. Äidistään laiminlyönnin vuoksi erotettu lapsi oli sosiaalipalvelujen hoidossa. Kuudesta lapsesta nuorimpana häneltä puuttui jotakin elintärkeää: ruoka. "Huomasin, että hän oli nälkäinen, koska hän laittoi jatkuvasti kättään suuhunsa, joten pyysin häntä pitämään häntä sylissä ja imettämään häntä", hän selitti Cronica-verkkosivustolle .

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Rohkea teko, joka levisi nopeasti viraaliksi

Kuva poliisista, joka imettää vauvaansa kuin se olisi hänen omaa lihaa ja vertaan, on herättänyt syvää vastakaikua monissa verkossa. Virallista julkaisua on jakanut yli 100 000 ihmistä, ja se on palauttanut katsojien luottamuksen ihmiskuntaan. Nuoren naisen kollega Marcos Heredia halusi jakaa tämän ihailtavan teon laajalti kiitollisuuden osoituksena.

"Haluan julkistaa tämän upean rakkaudenteon, jonka teit tänään tälle vauvalle, jota et tuntenut, mutta jota kohtaan et epäröinyt käyttäytyä kuin äiti. Et välittänyt siitä, oliko hän likainen tai haisi pahalle... Et näe tuollaista joka päivä", hän sanoi kuvauksessaan korostaen pelastusoperaation harvinaista luonnetta.

Kommenteissa internetin käyttäjät ylistivät naispoliisia ja kuvailivat hänen jaloa tekoaan adjektiiveilla. Verrattuna hyväntekijään, jopa Jumalan jälkeläiseen, poliisi sai tulvan kehuja. "Maailmamme tarvitsee tällaista empatiaa kaikkialla", "Minulla on niin paljon kunnioitusta tätä naista kohtaan, etten olisi voinut tehdä sitä, mitä hän teki."

Internetin käyttäjät, jotka usein ovat ankaria rintansa paljastavia naisia kohtaan, ylistivät elettä. Ystävällisyyden osoituksen keskellä jotkut kuitenkin valittivat, että tätä tekoa ylistetään vain traagisissa olosuhteissa. Ranskalaiset tekevät tunteensa selväksi: heidän maassaan tästä teosta olisi varmasti rangaistu, sitä olisi nuhdeltu tai se olisi jopa viety oikeuteen.

Ansaittu ylennys kyseiselle naispoliisille.

Tämän ystävällisyyden teon päähenkilö ei odottanut palkintoja tai kunnianimityksiä. Hän teki sen, minkä hän ajatteli olevan oikein tälle väärin kohdellulle lapselle, joka oli syntynyt väärään perheeseen. Hän toimi puhtaasti solidaarisuudesta, odottamatta välttämättä tällaista ystävällisyyden tulvaa. Vaikka hän sai onnitteluja monilta tuntemattomilta, "hyvien uutisten" liikuttamana, naispoliisi sai myös ylennyksen yksikössään.

Buenos Airesin maakunnan korkeimmat viranomaiset ovat virallisesti ylentäneet Celeste Ayalan kersantin arvoon. Tämä odottamaton uran eteneminen on merkittävä askel eteenpäin tälle naiselle, josta on nopeasti tullut kansallisen ylpeyden lähde ja jopa rohkeuden esikuva.

Vaikka imetystä pidetään edelleen "hyväksynnän vastaisena loukkauksena", tämä argentiinalainen naispoliisi huomautti nopeasti, että se on ennen kaikkea elintärkeä tarve. Se ei ole provokaatiota tai ekshibitionismia; se on fysiologista. Se on naisen kehon lahja, ja naispoliisi tarjosi sitä tälle kipeästi sitä tarvitsevalle pienelle.