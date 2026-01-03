"En ole minä tässä kuvassa": Kun tekoäly riisuu naisia vasemmistoa tahtoonsa

Julkaiset kuvan, hymyilet ja yhtäkkiä kuva onkin poissa. Sosiaalinen media – ja erityisesti X (entinen Twitter) – on jo useiden viikkojen ajan ollut kollektiivisen vastarinnan näyttämö. Sekä kuuluisat että nimettömät naiset kertovat jäätävästä kokemuksesta: tekoäly käyttää heidän julkisia valokuviaan luodakseen intiimejä kuvia, joihin he eivät ole koskaan suostuneet.

Intiimejä deepfakeja vain muutamalla klikkauksella

Mekanismi on yhtä yksinkertainen kuin pelottavakin. Olipa kyseessä sitten selfie, ammattimainen muotokuva tai täysin tavallinen lomakuva, tekoälytyökalut tuottavat kuvia, joissa vartalo on keinotekoisesti riisuttu. Kasvot ovat usein tunnistettavissa, mittasuhteet realistisia ja tulos häiritsevä. Koko juttu antaa illuusion "uskottavasta" alastomuudesta, vaikka se on todellisuudessa täysin keksittyä.

Kohteita on lukuisia: näkyviä vaikuttajia, toimittajia, sisällöntuottajia, mutta myös naisia, joilla ei ole merkittävää medianäkyvyyttä. Toisin sanoen mikään verkkonäkyvyys ei ole "liian pieni" joutuakseen vaikuttamaan. Yhteinen lanka? Todelliset, monimuotoiset, normaalit kehot, joista tietämättään tulee digitaalisten fantasioiden kohteita.

Katso tämä postaus Instagramissa Isa c'est moi 🩷 (@isa_cest_moi_) jakama viesti

Kun väkivaltaa minimoidaan

Näiden syytösten edessä joidenkin miesten reaktiot ovat järkyttävän välinpitämättömiä: "Jos julkaiset kuvia, sinun on kannettava vastuu." Tämä vaarallinen päättely kääntää vastuun taakan. Kuvan julkaiseminen ei ole koskaan tarkoittanut luopumista suostumuksesta, arvokkuudesta tai oman kehon hallinnasta – olipa se sitten laiha, kurvikka, lihaksikas, elämän merkitsemä tai yksinkertaisesti inhimillinen.

Tämä retoriikka myötävaikuttaa kulttuuriin, jossa loukkaukset ovat anteeksi annettavia, jopa oikeutettuja. Naiset eivät pyydä näkymättömyyttä; he vaativat kunnioitusta. He muistuttavat meitä siitä, että jokainen keho ansaitsee huomiota, olipa se sitten paljastettu tai ei, ja että teknologia ei luo mitään lisäoikeutta hyväksikäyttöön.

Hyvin todellisia seurauksia "väärennetyistä" kuvista

Ongelma ei lopu näytöllä. Monet ihmiset eivät pysty erottamaan tekoälyn luomaa kuvaa aidosta valokuvasta. Jaettuina nämä luomukset voivat aiheuttaa:

Vakavat yksityisyyden loukkaukset: häirintä, kiristys, hallitsematon joukkolevitys.

Ammatilliset vaikutukset: uskottavuuden kyseenalaistaminen, maineen vahingoittuminen, erityisesti edelleen hyvin standardoiduissa ympäristöissä.

Syvää psyykkistä kärsimystä: ahdistusta, perusteetonta häpeää, itseluottamuksen menetystä, avuttomuuden tunnetta.

Julminta? Joutua perustelemaan itseään jostakin, mitä ei ole koskaan tehnyt. Toistamaan "En ole minä tuossa kuvassa" ja tietämään, että jotkut epäilevät sitä silti.

Alustat ja lait jäävät jälkeen

Sosiaalisen median alustoilla on vaikeuksia moderoida tällaista sisältöä tehokkaasti. Ilmoittaminen on aikaa vievää, poistaminen on epäjohdonmukaista ja havaitsemistyökalut ovat usein ylikuormitettuja sisällön leviämisnopeuden vuoksi. Lakisääteisesti kunnianloukkaus- tai kuvaoikeuksia koskevat lait eivät aina kata näitä tekoälyn uusia käyttötarkoituksia, mikä jättää uhrit turhauttavaan epävarmuuteen. Ongelma on kuitenkin selvä: digitaalisen eheyden suojeleminen aivan kuten fyysistä eheyttä. Ruumis, jopa keinotekoisesti esitetty, pysyy yhteydessä todelliseen henkilöön.

Ota ohjat takaisin ja muuta näkökulmaasi

Tämä skandaali paljastaa ensisijaisesti eettisen välttämättömyyden. Tekoäly ilman suojatoimia vahvistaa olemassa olevaa väkivaltaa. Naisten ei pitäisi joutua piiloutumaan, sensuroimaan itseään tai katoamaan julkisista tiloista ollakseen turvassa.

Viesti on yksinkertainen mutta voimakas: kehosi ovat oikeutettuja, kauniita monimuotoisuudessaan ja ne kuuluvat sinulle. Teknologian on sopeuduttava ihmiskunnan kunnioittamiseen, ei koskaan toisinpäin. Ja on aika, että tästä totuudesta tulee sääntö, verkossa ja kaikkialla muualla.