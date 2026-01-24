Search here...

Sabrina Gonzalez Pasterski, nuori fyysikko, joka kykeni mullistamaan tieteen

Émilie Laurent
Sabrina Gonzalez Pasterski
Wikipedia

Vaikka nuoret naiset, joilla on syntyjään matematiikan lahjakkuus ja jotka pyrkivät luonnontieteisiin, kärsivät edelleen huijarisyndroomasta, heillä on nyt roolimalli. Albert Einsteinin älyllisenä vastineena esitelty Sabrina Gonzalez Pasterski todistaa, että naisten ja tieteen yhtälö on mahdollinen. 34-vuotias fyysikko, joka rakensi lentokoneen omin käsin 12-vuotiaana, on hyvää vauhtia matkalla kohti oppikirjan aihetta ja historiantekoa.

Sabrina Gonzalez Pasterski, varhainen nero

Kaikki muistavat vielä suhteellisuusteorian isän Albert Einsteinin saavutukset, joka mullistaa käsityksemme painovoimasta, avaruudesta ja ajasta. Soihtu on siirretty, ja nainen seuraa miehen jalanjälkiä, jonka älykkyysosamääräksi arvioidaan 160. Oppikirjoissa esiintyy pian koominen muotokuva kieli ulkona työntävästä ja villihiuksisesta fyysikosta tummahiuksisen ja läpitunkevan katseen omaavan nuoren naisen rinnalla.

Hänen nimensä? Sabrina Gonzalez Pasterski. Vain 34-vuotiaana hän on jo tehnyt merkittäviä löytöjä alalla, jolla naiset ovat aliedustettuina . Hänen älykkyytensä on hänen suurin valttikorttinsa, ja hänen ansioluettelonsa kilpailee historian suurimpien mielien kanssa. Hänellä oli jo hyvin nuoresta iästä lähtien NASAn arvoisia tavoitteita.

Vain 12-vuotiaana, iässä, jolloin useimmat tavalliset lapset rakentavat LEGO-linnoja, hän aloitti lentokoneen rakentamisen. Eikä pahvista tehtyä pienoismallia. Toisin kuin luokkatoverinsa, jotka luultavasti olivat jo alkaneet kujertaa koulun pihalla, hänellä oli muita prioriteetteja. Ilmailu- ja avaruusalasta intohimoisena hän rakensi lentokoneen "isälleen" ja testasi sitä kaksi vuotta myöhemmin Michiganjärven yllä. Tämä jo vihjasi monista tulevista kekseliäisyyden saavutuksista. Se oli vasta alkulämmittelyä kuubalaisamerikkalaiselle, jonka kohtalona oli mullistaa tiede.

Oppinut nainen, joka kirjoittaa tieteen historiaa uudelleen

Tämä kognitiivinen vimma avasi hänelle monia ovia, erityisesti arvostetun Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) ovet, johon hän liittyi vain 17-vuotiaana. Loogisena jatkumona hänen tulevaisuutensa avautui Harvardissa, jossa hän suoritti tohtorin tutkinnon ja viimeisteli väitöskirjansa. Ja kun edesmennyt Stephen Hawking, merkittävä astrofyysikko, lainasi yhtä hänen "spinmuisti-ilmiötä" käsittelevistä töistään, se oli lopullinen tunnustus.

Samalla kun naiset kamppailevat löytääkseen paikkansa tällä miesvaltaisella alalla ja kohtaavat edelleen kyseenalaisia teorioita kyvyistään, Sabrina Gonzalez Pasterski on yksin mullistamassa peliä. Vaikka joidenkin on taisteltava kaksi kertaa kovemmin tunnustuksesta vertaisiltaan, tämä nouseva tieteen tähti sai 1,1 miljoonan dollarin tarjouksen liittyä Brownin yliopistoon. Nöyränä ja vakaumuksessaan vakaana hän kieltäytyi tarjouksesta liittyä Perimeter Institute for Theoretical Physics -instituuttiin, jossa hän tällä hetkellä työskentelee.

Inspiroiva roolimalli nuoremmille sukupolville

Sabrina ei keksi vain toivehaaveita; hän pitää katseensa tiukasti tähtiin kiinnitettynä, aivan kirjaimellisesti. Hänen nykyinen työnsä on koodata maailmankaikkeus holografiseen muotoon ymmärtääkseen sitä paremmin ja valaistakseen tiettyjä mysteerejä. Jos pidät sanoista numeroiden sijaan, nämä termit saattavat kuulostaa siansaksalta.

Yksinkertaisesti sanottuna: tämä kolmekymppinen nainen päätti menestyä siellä, missä Einstein oli epäonnistunut, ja löytää vastauksia kysymyksiin, joita aikansa merkittävät tiedemiehet eivät edes kysyneet. Hän ei välttämättä keksinyt mullistavaa konetta tai löytänyt uutta lakia, kuten E=mc², mutta hän antoi oman panoksensa, tai pikemminkin merkittävän, alalle.

Sabrina saavutti myös käsittämättömän: palautti naisten maineen tieteessä ja antoi heille äänen. Ja se oli lähes yhtä monimutkainen operaatio kuin x:n ja y:n välinen operaatio. Varsinkin kun ottaa huomioon, että 956 Nobel-palkinnon saajasta vain 60 eli 6 % on naisia.

Vaikka tyttöjä on tieteenaloilla harvassa, Sabrina tukee heidän sovelluksiaan ja loistaa heidän puolestaan. Toivottavasti hänen löytönsä eivät jää varjoon kuten Wi-Fin pioneerin Hedy Lamarrin löydöt.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
