Sanotaan, että nopeasti kävelevien ihmisten on tämä ominaisuus yhteinen.

Kommentit, kuten ”kävelet liian nopeasti”, eivät ole pelkästään vauhtikysymys: useat psykologian tutkimukset viittaavat siihen, että kävelynopeus heijastaa osittain sitä, miten ihminen näkee itsensä maailmassa. Nopeasti kävelevät jakavat usein yhden tärkeän ominaisuuden: he liikkuvat eteenpäin selkeän tarkoituksen kanssa.

Reipas kävely, merkki tunnollisuudesta

Luonnostaan reippaasti käveleviä ihmisiä kuvataan usein tunnollisemmiksi: järjestelmällisemmiksi, luotettavimmiksi ja ajankäyttönsä optimointiin keskittyneiksi. Tästä näkökulmasta katsottuna nopea kävely ei ole vain fyysinen refleksi, vaan sisäisen prosessin ilmentymä: pääseminen pisteestä A pisteeseen B ilman häiriötekijöitä, seisokkiajan minimointi ja implisiittisen aikataulun noudattaminen.

Nämä nopeat kävelijät yleensä:

Suunnittele päivänsä ja suorita tehtävät tehokkaasti.

Liiku tarkoituksella äläkä vaella päämäärättömästi.

Hitauden kokeminen ajanhukan muotona, erityisesti kaupunki- tai työympäristössä.

Dynaamisuus, ekstroversio ja energia

Psykologit korostavat myös kävelynopeuden ja yleisen vireystason välistä yhteyttä: mitä energisempi olet, sitä nopeammaksi kehosi luonnollinen rytmi muuttuu. Ekstrovertit ihmiset – joita sosiaaliset vuorovaikutukset, aktiiviset ympäristöt ja projektit stimuloivat – omaksuvat usein dynaamisemman askellajin, mukaan lukien reippaan kävelyn.

Tämä dynaamisuus ilmenee seuraavasti:

Taipumus liikkua enemmän (eleet, liikkeet, aloitteellisuus).

Taipumus tuntea olonsa mukavaksi vilkkaissa tiloissa, joissa on pysyttävä kollektiivisen tahdin mukana.

Sisäistä voimaa myötäilevä kävely: kipinöitä herättäviä ideoita, liikkeellä olevia keskusteluja, toiminnan tarvetta.

Luottamus ja tavoitteellisuus

Toinen usein yhdistetty ominaisuus on itsevarmuus. Reipas kävely suhteellisen suorassa linjassa ja itsevarma oman kehityskaaren omaksuminen voi heijastaa tiettyä sisäistä itsevarmuutta. Nämä ihmiset tietävät usein, minne he ovat menossa – sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti – ja heidän fyysinen liikkumisensa heijastaa tätä päättäväisyyttä.

Niiden joukosta löydät:

Vahva keskittyminen tavoitteisiin (saapuminen ajoissa, tehtävän suorittaminen, sitoumuksen pitäminen).

Läsnäolotyyli, joka "ottaa paikkansa" julkisessa tilassa.

Tapa miehittää jalkakäytävää tai käytäviä viestien: "Tiedän minne olen menossa".

Tapa, jota on syytä kehittää

Kyse ei tietenkään ole pelkästään kävelystä: ikä, terveys, konteksti (kävely vs. työmatkat) ja kaupunki- tai maaseutuympäristö ovat kaikki merkittäviä tekijöitä. Sama henkilö voi kävellä reippaasti viikolla ja hidastaa vauhtia lomalla ilman, että hänen persoonallisuutensa muuttuu.

Mutta jos jätämme nämä parametrit huomiotta, syntyy yhteinen lanka:

Nopea kävely on usein merkki siitä, että mielestä on suuntautunut toimintaan ja tavoitteisiin.

Tämä rytmi heijastaa tunnollisuuden, dynaamisuuden ja itsevarmuuden yhdistelmää.

Toisin sanoen, tämän kiireisen tahdin takana, joka joskus ärsyttää ympärillä olevia, on usein yksi yhteinen ominaisuus: kyky heijastaa itsensä eteenpäin, niin omassa päivässään kuin elämässäänkin.