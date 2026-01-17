"Aloitin klassisen tanssin 37-vuotiaana": hänen tarinansa kyseenalaistaa ennakkoluuloja

Sisällöntuottaja @leblogdeneroli jakoi hiljattain Instagramissa videon, joka herätti tuhansien ihmisten huomion. Siinä hänet nähdään trikoissa ja pointe-kengissä harjoittamassa usein "nuoruuteen" yhdistettyä lajia: klassista balettia. 37-vuotiaana hän uskoutuu selostajalle: "Luulin, etten koskaan kehittyisi." Tämä viesti herätti vastakaikua monissa naisissa, jotka ovat hänen laillaan haudanneet lapsuuden unelmansa vuosien, velvoitteiden tai muiden tuomitsemisen alle.

Sovittaa nykyhetken sen pienen tytön kanssa, joka hän kerran oli

Verkkosivuillaan @leblogdeneroli vuorottelee tanssitunneiltaan otettujen kuvien ja itsestään lapsena, tutussa, selvästi intohimoisena, esittämien kuvien välillä. Hän kirjoittaa: "Tanssimme klassista tanssia", ikään kuin puhutellen nuoremmalle itselleen. Tämä hellä ja vilpitön esitys herättää henkiin universaalin teeman: sovinnon menneisyyden kanssa, hellyyden sisäistä lasta kohtaan ja oikeuden herättää uudelleen kauan unohdetut intohimot.

Klassisen tanssin aloittaminen aikuisena ei ole vain aktiviteettia: se on itseluottamuksen osoittaminen, paluu kepeyden muotoon, henkilökohtaiseen ilmaisuun, joskus jopa parantava.

Katso tämä postaus Instagramissa Mariel |:n jakama viesti Nérolin blogi (@leblogdeneroli)

Klassinen tanssi, ei vain lapsille

@leblogdenerolin todistus on ristiriidassa yhä syvälle juurtuneen ajatuksen kanssa: että klassinen tanssi "ei ole enää meitä varten" tietyn iän jälkeen. Videoidensa kautta hän osoittaa, että oppiminen on mahdollista myös myöhemmin elämässä, ja että se voi olla ilon ja itsensä kehittämisen lähde ilman ammattimaisen suorituksen tavoitetta.

Ranskassa yhä useammat tanssikoulut tarjoavat nyt tunteja erityisesti aikuisille aloittelijoille. Motivaatiot ovat vaihtelevia: taiteellisen toiminnan jatkaminen, ryhdin ja notkeuden parantaminen tai yksinkertaisesti pitkäaikaisen unelman toteuttaminen. Esteet ovat kuitenkin usein psykologisia: pelko tuomitsemisesta, tunne siitä, että on "liian vanha", tai uskomus siitä, ettei koskaan saavuta vaadittua tasoa. @leblogdenerolin tarina purkaa näitä esteitä lempeästi ja vilpittömästi.

Inspiroiva viesti kaikille epäilijöille.

Hänen kanavansa kommenteissa monet naiset samaistuvat hänen matkaansa. Jotkut jakavat omia kokemuksiaan, kun taas toiset myöntävät, etteivät he koskaan uskaltaneet ottaa riskiä. Tällainen sisältö, joka on kaukana suorituskyvystä tai ulkonäöstä, korostaa uudenlaista naisten voimaantumista: sellaista, joka ei perustu täydellisyyteen eikä ikuiseen nuoruuteen, vaan valinnanvapauteen. Rohkeutta, myös myöhemmällä iällä. Antaa itselleen luvan aloittaa, tehdä virheitä, aloittaa alusta. 37- tai 57-vuotiaana (tai vanhemmana). Viesti on selvä: ei ole koskaan liian myöhäistä ottaa yhteyttä uudelleen siihen, mikä todella inspiroi sinua.

Kutsu yhteyden uudelleen luomiseen itseensä

Tämä tarina ei kerro vain naisesta, joka aloittaa klassisen tanssin. Se kertoo myös naisesta, joka kuuntelee itseään ja tekee tilaa sisäiselle matkalleen. Tanssin avulla @leblogdeneroli ei yritä korvata menetettyä aikaa. Hän muuttaa sitä. Ja monille tämä lähestymistapa avaa oven, josta tulee tila, jonka läpi he voivat astua: ottaa laulutunteja, aloittaa piirtämisen uudelleen, oppia soittamaan jotakin instrumenttia tai yksinkertaisesti liikkua uudelleen, itsekseen. Koska ei ole koskaan liian myöhäistä olla rauhassa itsensä kanssa.

Pohjimmiltaan @leblogdenerolin matka muistuttaa meitä siitä, että elämä on täynnä toisia mahdollisuuksia ja uusia alkuja, iästä riippumatta. Hänen tarinansa kannustaa kaikkia miettimään uudelleen itselleen asettamiaan rajoja ja antamaan itselleen luvan unelmoida, luoda ja tutkia ilman, että normit tai tilastot rajoittavat heitä.