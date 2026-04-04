"Varastettu suudelma" suostumuksen aikakaudella: romantiikkaa, johon kannattaa palata

"Varastettu suudelma", jota harjoitetaan koulujen leikkikentillä "uskallusleikkinä" ja ruudulla mainostetaan romanttisena tekona, ei ole tulinen eikä intohimoinen. #MeToo-ajanjaksolla naisen odottamaton suuteleminen ja rajan ylittäminen suutelemalla häntä ilman varoitusta on pikemminkin räikeä seksuaalinen väkivalta kuin kömpelö viettelyyritys.

"Varastettu suudelma" on edelleen valitettavan ajankohtainen.

Yleisessä mielikuvituksessa "varastettu suudelma" oli mitätön asia, merkki siitä, että sydän oli voittanut järjen. Se kuvasi rohkeutta tunnustaa tunteensa, romanttista impulssia tai jopa odottamatonta intohimon hetkeä. Lisäksi valkokankaalla suudelman "varastaja" kuvataan usein henkilöksi, joka uskaltaa voittaa ujoutensa.

Vaikka Disneyn prinssit ovat kiistatta ei-toivotun suudelman alullepanijoita, he eivät ole ainoita, jotka rankaisematta koskettavat naisia, jotka eivät ole tehneet mitään provosoidakseen sitä. "Varastettu suudelma" on jopa jättänyt jälkensä historiaan, sillä se tallennettiin heti sodan jälkeen ja sitä käytetään vapauden symbolina. Tämä vuoden 1945 valokuva, joka varmasti koristaa koulukirjojen sivua, esittää merimiestä suutelemassa intohimoisesti sairaanhoitajaa kuuluisalla Times Squarella New Yorkissa.

Ensi silmäyksellä se näyttää sodasta selviytyneen ja hänen vaimonsa intohimoiselta jälleennäkemiseltä. Silti tämä kuva kuvaa ensisijaisesti hyväksikäyttöä, eräänlaista salakavalaa ja harvoin tunnustettua häirintää. Uniformuun pukeutunut mies syöksyi muukalaisen suuhun ja vangitsi hänet pakotettuun syleilyynsä.

Sama kohtaus toistui 80 vuotta myöhemmin FIFA:n naisten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen kentällä, kun Luis Rubiales tarttui Jenni Hermoson päähän ja suuteli häntä. Tämä urheilumaailmaa järkyttänyt ja espanjalaispelaajien voittoa varjostava tapaus muistetaan edelleen. Vaikka aiemmin näitä kuvia pidettiin yksinkertaisena "tunteiden purkauksena", harkitsemattomana eleenä, nykyään ne ovat raskauttavia todisteita, kiistattomia todisteita seksuaalisesta väkivallasta.

"Varastettu suudelma" flirttailee laittomuuden kanssa

Eivät vain kädet harhaile päämäärättömästi; myös huulet rikkovat yksityisyyden lakeja. Jopa koulun pihalla "varastettu suudelma" on pelkistetty leikkisäksi peliksi, eräänlaiseksi uudistetuksi "polttopalloksi". Toimintatapa? Pojat jahtaavat tyttöjä suu edellä ja antavat heille salaa suudelman ennen kuin juoksevat pois kuin rikolliset. Eikä, se ei ole viatonta eikä hauskaa.

"Varastettu suudelma", jota on nostettu "Don Juan" -ajanvietteen asemaan ja vähätelty, on käytöstä, joka vaatii sanktioita . Passiivisena pysyminen tämän suullisen panttivankiryöstön edessä tarkoittaa lopulta sen myöntämistä, että naisten kehot ovat julkiseen kulutukseen tarkoitettua hyödykettä. Coloradossa eräs koulu teki lujan päätöksen : rangaista oppilasta asianmukaisesti. He erottivat koulusta 6-vuotiaan pojan, joka jäi kiinni fyysisestä ryöstöstä, ja antoivat suukon luokkatoverilleen, joka rimpuili parhaansa mukaan. Tämä raivostutti häirikön vanhempia, jotka pitivät termiä "seksuaalinen häirintä" hieman "liian liioiteltuna" taaperoille, jotka ovat tuskin tarpeeksi vanhoja ymmärtämään anatomiaa.

Tällaisissa tapauksissa syyllisyyden vierittäminen on toistuva strategia. Tytöt kuvataan sitten yliherkkinä, henkilöinä, jotka "eivät osaa pitää hauskaa", tai draamakuningattarina, jotka tekevät vuoren myyränmädästä. Mutta suudelman pakottaminen on suostumuksen loukkaus ja räikeä naisten kehojen välinpitämättömyys. Siksi on tärkeää opettaa tämä käsite varhain, kauan ennen kuin opitaan saamaan lapsia.

Suostumus: ehdoton prioriteetti

Vuosien ajan aikakaudella, jolloin vallitsivat siveettömät kommentit, kädet hameessa, aggressiivinen työpaikkakiusaaminen ja avioliitossa tapahtuva raiskaus, suostumusta ei ollut olemassa eikä sillä ollut laillista arvoa. Tuolloin miehet tunsivat olevansa koskemattomia, immuuneja rangaistukselle "hallitsevan" asemansa vuoksi ja kohtelivat naisten kehoja omaisuutenaan.

Nykyään, huolimatta raikuvasta #MeToo-liikkeestä ja lukuisista tuomitsemisista, suostumus näyttää edelleen olevan valinnainen. Joissakin maissa se on jopa utopia, puhdas illuusio. WHO:n lukujen mukaan 840 miljoonaa naista maailmanlaajuisesti on tämän "kaikki käy" -mentaliteetin sivuuhreja. Lähes joka kolmas nainen on kokenut perheväkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa elämänsä aikana. Hiljaisuus ei kuitenkaan ole kutsu, eikä naisen keho ole lelu, joka on tarkoitettu tyydyttämään fantasioita ja impulsseja.

Suostumuksen tulisi olla automaattista, ei poikkeus. "Varastettu suudelma", aikakauden jäänne, jolloin seurustelu oli häirintää , ei enää johda säteilevään romanssiin, vaan kurjaan selliin. Se ei ole enää runollinen tapa kuvailla romanttista haastetta; se on oikeudellinen parodia.