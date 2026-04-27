Raskauden aikana matkustaminen herättää monia kysymyksiä. Onko turvallista lentää itsesi ja syntymättömän lapsesi vuoksi? Mitä varotoimia sinun tulisi ottaa ennen lipun varaamista?

Vastaamme näihin kysymyksiin selkeillä ja käytännöllisillä neuvoilla.

Hyviä uutisia: ilman komplikaatioita lentokoneella matkustaminen raskauden aikana on täysin mahdollista 36. raskausviikkoon asti .

Mukavuus, turvallisuus, lääketieteelliset asiakirjat… tässä on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää matkustaaksesi mielenrauhalla.

Lentomatkustuksen riskit raskauden aikana: mitä sinun tulee tietää

Toisin kuin yleisesti uskotaan, lentäminen raskauden aikana ei aiheuta erityisiä vaaroja äidille tai vauvalle.

Useita seikkoja on kuitenkin syytä selventää, jotta matkustaminen voi olla levollisinta.

Lentokentän turvatarkastukset

Lentokentän turvaportit, joiden läpi menemme, toimivat metallinilmaisimilla , eivät röntgenlaitteilla.

Nämä ilmaisimet eivät aiheuta minkäänlaista vaaraa raskaana olevalle naiselle. Siksi turvatarkastuksissa ei ole syytä huoleen.

Ilmakehän säteily ja paineistus

Ilmakehän säteily tulee usein esiin. Todellisuudessa nämä säteet aiheuttavat riskin vain ihmisille, jotka lentävät lähes päivittäin, kuten joillekin miehistön jäsenille.

Kertaluonteisella matkalla altistuminen on pääosin merkityksetöntä. Matkustamon paineistus ei puolestaan aiheuta vaaraa vauvalle .

Lentomatkailua ei kuitenkaan suositella 36. raskausviikon jälkeen. Suurin riski ei ole pelkästään lääketieteellinen: ensisijaisesti kyseessä on odottamattoman synnytyksen mahdollisuus koneessa.

Skenaario, jota mieluiten välttäisimme, vaikka lennon aikana syntyneitä lapsia on jo tapahtunut siviili-ilmailun historiassa.

Ensimmäinen kolmannes: matkustaminen on mahdollista, mutta pahoinvointi ja oksentelu voivat tehdä lentämisestä epämukavaa.

voivat tehdä lentämisestä epämukavaa. Jopa 36 viikkoa: ei vasta-aiheita, ellei komplikaatioita ole

Yli 36 raskausviikon: matkustamista ei suositella lennon aikana ennenaikaisen synnytyksen riskin vuoksi.

Lääketieteelliset varotoimet ennen lentoa ja lennon aikana

Ennen lentomatkan suunnittelua on tärkeää keskustella lääkärin kanssa . Jokainen raskaus on ainutlaatuinen, ja vain terveydenhuollon ammattilainen voi arvioida jokaisen raskaana olevan naisen yksilöllisen tilanteen.

Näin hän voi mukauttaa suosituksiaan raskauskolmanneksen, sairaushistorian ja yleisen terveydentilan mukaan.

Olennaiset lääketieteelliset asiakirjat

Suosittelemme vahvasti täydellisen potilastiedoston laatimista ennen lähtöä. Matkustajan mukana on oltava tuore lääkärintodistus ja kopio potilastiedostosta.

Lentoyhtiö voi vaatia näitä asiakirjoja, tai ne voivat osoittautua korvaamattomiksi terveysongelmien ilmetessä matkakohteessa.

Valmistaudu hyvin lentoon

Lennon aikana useat toimenpiteet voivat auttaa ylläpitämään mukavuutta ja terveyttä. Nesteytyksen ylläpitäminen on tärkeää, koska matkustamon ilma on erityisen kuiva.

Muista myös nousta ylös ja kävellä käytävällä noin tunnin välein verenkierron stimuloimiseksi.

Valitse mukava ja tilava istuin , mieluiten käytävän puolelta, jotta liikkuminen on helppoa. Käytä tukisukkia laskimotulehduksen riskin vähentämiseksi. Valitse väljiä, hengittäviä vaatteita, jotka mukautuvat muuttuvaan vartaloon. Pysy nesteytettynä koko lennon ajan

Lentoyhtiöt ja raskaus: säännöt, jotka on hyvä tietää ennen varaamista

Jokaisella lentoyhtiöllä on omat käytäntönsä raskaana olevien naisten kuljetukseen . Siksi on tärkeää tarkistaa asia suoraan valitulta lentoyhtiöltä ennen lipun ostamista.

Jotkut yritykset vaativat lääkärintodistuksen, joka on päivätty alle 48 tuntia ennen lentoa, erityisesti raskauden loppuvaiheessa.

Toiset taas saattavat yksinkertaisesti kieltää koneeseen nousun tietyn viikkomäärän jälkeen. Nämä säännöt vaihtelevat lentoyhtiöstä toiseen, ja epämiellyttävä yllätys lentokentällä olisi erityisen stressaavaa.

Suosittelemme myös vahvasti ottamaan erityisesti raskautta varten suunnitellun matkavakuutuksen . Ulkomailla ilmenevien lääketieteellisten komplikaatioiden tai odottamattoman sairaalahoidon sattuessa erityisturvalla voi olla todellinen merkitys.

Jotkut vakuutukset kattavat myös ennenaikaiseen synnytykseen liittyvät kustannukset asuinmaan ulkopuolella.

Tarkista yrityksen ehdot ennen lippujen ostamista.

Varaudu tarvittaviin asiakirjoihin, erityisesti lääkärintodistukseen

Hanki matkavakuutus, joka kattaa erityisesti raskauden

Käytännön vinkkejä matkakohteeseen ja siellä oleskeluusi

Kun saavut määränpäähäsi, valppaus ei lopu. Riippuen siitä, millä maailman alueella vierailet, paikalliset terveysolosuhteet voivat vaikuttaa suoraan äidin ja vauvan terveyteen.

Tietyillä trooppisilla tai kehitysmailla on erityisiä tartuntariskejä.

Rokotukset ja terveysvarotoimet kohteesta riippuen

Rokotteet raskauden aikana ansaitsevat erityistä huomiota. Kaikki rokotteet eivät ole yhteensopivia raskauden kanssa, etenkään elävät heikennetyt rokotteet.

Ennen lähtöä matkalääketieteeseen erikoistunut konsultaatio auttaa tunnistamaan kuhunkin kohteeseen ja profiiliin mukautetut varotoimet.

Suosittelemme myös tarkistamaan saatavilla olevat lääketieteelliset palvelut saapuessasi. Paikallisen sairaalan tai klinikan osoitteen tietäminen antaa mielenrauhaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaessa.

Kohteesta riippuen hoidon taso voi vaihdella huomattavasti.

Ota selvää matkakohteeseen liittyvistä terveysriskeistä.

Tarkista suositeltujen rokotteiden yhteensopivuus raskauden kanssa

Selvitä saatavilla olevat lääketieteelliset palvelut määränpäässäsi ennen lähtöä

Ota mukaasi lääkärisi hyväksymä ensiapulaukku

Raskaana matkustaminen vaatii tiukkaa organisointia, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä.

Oikeilla varotoimilla, tiukalla lääketieteellisellä seurannalla ja raskauden jokaiseen vaiheeseen mukautetulla vaatetuksella matkustaminen on edelleen saatavilla oleva ja rikastuttava seikkailu odottaville äideille.