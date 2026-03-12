Plus de la moitié des océans changent de couleur et deviennent plus verts, selon une étude

Depuis toujours, la Terre est surnommée la « planète bleue » en raison de la vaste étendue d’océans qui recouvrent sa surface. Des observations scientifiques récentes montrent toutefois que cette couleur emblématique pourrait progressivement évoluer. Selon plusieurs études basées sur des données satellites, une grande partie des océans du globe a déjà commencé à changer de teinte au cours des dernières décennies, devenant légèrement plus verte.

Des observations réalisées sur plus de vingt ans

Le phénomène a été identifié grâce à l’analyse d’images satellites collectées sur une période d’environ vingt ans. Ces données ont permis aux chercheurs d’étudier les variations de couleur de l’océan à l’échelle mondiale. Une étude publiée dans la revue scientifique Nature indique que plus de 56 % des océans ont connu un changement de couleur mesurable sur cette période. Les chercheurs ont constaté que certaines zones océaniques sont devenues plus verdâtres.

Ces changements sont souvent difficiles à percevoir à l’œil nu, mais les capteurs satellites permettent de détecter de légères variations dans la façon dont la lumière est réfléchie par l’eau. Les scientifiques considèrent que ces modifications constituent un indicateur important des transformations qui affectent les écosystèmes marins.

Le rôle du phytoplancton dans ce changement de couleur

L’une des principales explications avancées par les chercheurs concerne le phytoplancton, un ensemble de micro-organismes marins capables de réaliser la photosynthèse. Ces organismes contiennent notamment de la chlorophylle, un pigment qui absorbe certaines longueurs d’onde de la lumière et peut donner à l’eau une teinte plus verte.

Lorsque la concentration de phytoplancton augmente dans certaines zones océaniques, la couleur de l’eau peut donc légèrement changer. Le phytoplancton joue un rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Il constitue la base de nombreuses chaînes alimentaires marines et participe également à l’absorption du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère.

Un phénomène possiblement lié au changement climatique

Les scientifiques estiment que ces variations de couleur pourraient être liées aux transformations environnementales qui touchent les océans. L’augmentation de la température de l’eau, les modifications de la circulation océanique ou encore les changements dans la disponibilité des nutriments peuvent influencer la répartition du phytoplancton.

Le réchauffement climatique pourrait donc indirectement favoriser la prolifération de certains micro-organismes marins dans certaines régions. Les chercheurs restent toutefois prudents : si les observations montrent clairement un changement de couleur dans de nombreuses zones océaniques, il est encore nécessaire de poursuivre les recherches pour comprendre précisément les mécanismes en jeu.

Des conséquences possibles pour les écosystèmes marins

Ces évolutions pourraient avoir des effets sur l’équilibre des écosystèmes océaniques. Le phytoplancton étant à la base de nombreuses chaînes alimentaires, toute modification de sa répartition peut influencer les espèces qui en dépendent. Certaines populations de poissons ou d’organismes marins pourraient ainsi se développer davantage dans certaines zones, tandis que d’autres pourraient décliner.

Par ailleurs, le phytoplancton joue aussi un rôle dans certains processus atmosphériques, notamment en libérant des composés qui participent à la formation des nuages. Ces interactions complexes entre océans, climat et biosphère font actuellement l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Les observations satellites montrent que la couleur des océans n’est pas immuable. Au cours des deux dernières décennies, plus de la moitié des océans ont connu un changement mesurable, avec une tendance à devenir légèrement plus verts.

En définitive, si ces variations restent parfois imperceptibles pour l’œil humain, elles constituent un signal important des transformations en cours dans les écosystèmes marins. Pour les scientifiques, suivre ces changements pourrait aider à mieux comprendre l’impact du climat sur l’équilibre des océans.