I capelli corti sono affascinanti, seducenti e attraversano i decenni senza mai passare di moda. Da Jean Seberg negli anni '50 a Halle Berry oggi, il taglio corto si distingue come una scelta audace, elegante e incredibilmente versatile.

Si adatta a tutti i tipi di capelli, a tutte le forme del corpo e a tutte le personalità.

Qui ti offriamo una panoramica completa dei tagli di capelli imperdibili, consigli in base alla forma del tuo viso , tecniche di styling, idee per lo styling quotidiano, accessori di tendenza e i numerosi vantaggi dei capelli corti.

Perché scegliere un taglio di capelli corto: i vantaggi da conoscere

Optare per un taglio corto significa innanzitutto risparmiare tempo. Lavare i capelli è più veloce, asciugarli si riduce e acconciarli diventa quasi istintivo.

In estate, l'assenza di capelli sulla nuca offre un notevole comfort quotidiano.

Il taglio corto incornicia naturalmente il viso. L'occhio è attratto direttamente dai lineamenti, dal collo e dagli occhi stessi. Questo effetto di viso aperto crea un look moderno e sofisticato, adatto a qualsiasi contesto.

Anche i tagli di capelli corti si rivelano molto versatili. Lo stesso caschetto può essere portato liscio al mattino e mosso alla sera.

È adatto a tutte le età, dai capelli fini a quelli ricci e colorati , e si adatta a ogni personalità. Per i capelli danneggiati, offre una rinascita liberatoria. In molti sensi, è universale.

Tagli di capelli corti popolari in base al tuo profilo

La fatina e la flapper, classici rivisitati

Il taglio pixie rimane un classico intramontabile. Reso popolare negli anni '50 dall'attrice Jean Seberg , si adatta particolarmente bene a lineamenti delicati e capelli fini .

Applicando uno strato sottile sulla parte superiore e rifinendo con gel o cera per capelli , acquista maggiore eleganza.

Ne esistono innumerevoli varianti, dalla versione classica a quella più audace in platino .

Il taglio di capelli androgino , molto corto e minimalista, richiede grande precisione nei contorni. Esprime uno stile decisamente moderno.

Il taglio a spazzola , invece, rasa i capelli a pochi millimetri. Radicale e di tendenza, è per i veri audaci.

Il caschetto, il taglio undercut e i tagli di capelli urbani

Il caschetto si presenta in molte varianti: scalato, di media lunghezza, a strati, liscio o ondulato , con o senza frangia.

Il taglio undercut mantiene la lunghezza sulla parte superiore rasando i lati, offrendo un risultato che può essere acconciato in diversi modi.

Il taglio a scodella e il caschetto corto stanno tornando prepotentemente di moda sulle passerelle, per uno stile urbano audace .

Quale taglio di capelli corto scegliere in base alla forma del viso?

Il viso ovale è il più versatile: si presta a quasi tutti i tagli di capelli corti senza particolari restrizioni. Il viso rotondo, invece, beneficia di un taglio pixie snellito con frangia e lati lunghi e sottili, che crea una silhouette più allungata.

Un viso quadrato viene valorizzato da tagli scalati con frangia o da un caschetto graduato, che riportano l'attenzione sugli occhi anziché sulle zone spigolose.

I visi a forma di cuore apprezzano un caschetto con una lunga frangia laterale o un taglio asimmetrico con volume sulla parte superiore per bilanciare il mento.

Per una fronte alta, una frangia lunga offre un gradito equilibrio visivo. Ricorda la regola generale : una frangia laterale femminilizza all'istante qualsiasi taglio corto, anche il più audace.

Idee di acconciatura per valorizzare i capelli corti ogni giorno

I capelli corti offrono più possibilità di styling di quanto si possa immaginare. Ecco alcune semplici idee per variare il look:

Riga laterale con nastro annodato : un nastro di tessuto ricade delicatamente tra i capelli per un effetto romantico.

: un nastro di tessuto ricade delicatamente tra i capelli per un effetto romantico. Caschetto liscio con forcine grafiche : le forcine disposte simmetricamente intorno al viso creano un look strutturato e chic.

: le forcine disposte simmetricamente intorno al viso creano un look strutturato e chic. Semiraccolto spettinato su capelli ricci : uno chignon semiraccolto e spettinato con due ciocche libere che incorniciano il viso.

: uno chignon semiraccolto e spettinato con due ciocche libere che incorniciano il viso. Mezza coda alta in stile anni '60 : le punte sono leggermente rivolte verso l'esterno per un effetto vintage voluto.

: le punte sono leggermente rivolte verso l'esterno per un effetto vintage voluto. Mini trecce frontali : due sottili trecce incorniciano il viso per un tocco delicato e di tendenza.

La voluminosa mezza acconciatura, tenuta in posizione da una molletta, è perfetta per i capelli corti che stanno crescendo .

Queste acconciature non richiedono tecniche avanzate e permettono di variare facilmente il proprio look.

Prodotti e tecniche di styling per capelli corti

La cera e la pomata per lo styling donano una finitura morbida e lucida senza rendere i capelli appiccicosi. Il gel per lo styling è adatto per un look effetto bagnato o effetto spiaggia, a seconda del livello di tenuta desiderato.

La mousse per lo styling dona volume e ravviva l'acconciatura la mattina successiva.

La polvere modellante viene applicata alle radici per fissare e dare volume. Lo shampoo secco rinfresca rapidamente l'acconciatura. La lacca , spruzzata da 20 cm di distanza, garantisce una tenuta a lunga durata e protegge dai raggi UV.

Applicare lacca e cera per capelli alle radici garantisce tenuta e lucentezza .

Per un look elegante , una spazzola piatta è ideale per l'asciugatura con il phon. Per un'asciugatura più rapida, una spazzola strutturata definisce efficacemente le radici.

Per un risultato naturale, basta una piccola quantità di prodotto. Consigliamo di recarsi dal parrucchiere ogni quattro-sei settimane per mantenere la forma del taglio.

Accessori iconici e ispirazione per i capelli corti

Gli accessori possono trasformare radicalmente un taglio di capelli corto . Un nastro di stoffa annodato lateralmente aggiunge un tocco romantico. Forcine sottili disposte in modo grafico creano un look strutturato e sofisticato.

Fermagli per capelli oversize e mollette decorative richiamano l'estetica degli anni '90.

Nelle giornate in cui i capelli non sono in ordine , questi accessori restituiscono immediatamente lo stile desiderato senza alcuno sforzo. Sono una risorsa preziosa quando i capelli non mantengono bene la forma in modo naturale.

Le grandi icone del taglio corto hanno lasciato il segno: Twiggy negli anni '60, Linda Evangelista e Christy Turlington negli anni '90, che hanno dimostrato come il taglio corto liberi lo stile e segni una svolta.

Jennifer Lawrence , Anne Hathaway , Michelle Williams e Miley Cyrus continuano ancora oggi questa tradizione con eleganza. I tagli di capelli corti rimangono all'avanguardia delle tendenze, dalle passerelle della Settimana della Moda alle strade di tutto il mondo, stagione dopo stagione.