"Frosted lips", la tendenza labbra glassate che esalta l'inverno

Le labbra glassate, le iconiche labbra perlate degli anni 2000, tornano come tendenza beauty imperdibile dell'inverno. Da TikTok alle passerelle, riscaldano la stagione fredda con un tocco ghiacciato, retrò e moderno al tempo stesso. Ispirate ai look iconici di Britney Spears e Kate Moss, offrono una lucentezza glaciale perfetta per le feste... o semplicemente per sfidare il freddo con stile.

Un'eredità Y2K molto desiderabile

Diffuse tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, le labbra glassate combinano un gloss iridescente con una finitura leggermente metallizzata. Christina Aguilera, Paris Hilton e Brandy ne hanno fatto il loro look distintivo, in contrasto con le texture opache che dominano oggi. Questo revival piace a una nuova generazione, nostalgica di un'era pop e audace.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Makeupwlp (@makeupwlp)

Una lucentezza ghiacciata ideale per l'inverno

Il risultato? Labbra delicatamente "congelate" con riflessi argentati o leggermente bluastri. Perfette per valorizzare la pelle chiara in inverno o per completare un look da sera. Abbinate a uno smoky eye o a ciglia finte effetto ghiaccio, aggiungono un tocco di glamour invernale senza essere eccessive.

Istruzioni rapide in 3 passaggi

Prepara le tue labbra con un balsamo nutriente. Traccia il contorno con una matita color carne, simile al tono della tua pelle. Applica un gloss perlato o un olio labbra iridescente. Picchiettare per ottenere una finitura non appiccicosa e "vetrosa".

Bonus: un leggero scrub allo zucchero prima dell'applicazione aumenta la lucentezza a specchio.

I prodotti star da adottare

Per brillare senza commettere errori, concentrati su:

Olio labbra scintillante Rare Beauty

Charlotte Tilbury Pillow Talk (versione perlata)

NYX Butter Gloss Shimmer per chi ha un budget limitato

Prova ad abbinare una matita a lunga tenuta a un top coat lucido per evitare sbavature. E se cerchi opzioni vegane o pulite, Sephora ha un'ampia scelta responsabile.

Perché li amiamo (ancora)

Oltre a un effetto rimpolpante immediato, le labbra glassate idratano le labbra in inverno. Questa tendenza universale si adatta a tutte le forme e stili di viso. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è solo una moda passeggera: il suo ritorno, modernizzato con texture più leggere e tonalità delicate, promette un posto di rilievo ben oltre l'inverno.

Al crocevia tra nostalgia e modernità, le labbra glassate si sono affermate come molto più di un semplice omaggio agli anni 2000. Rivisitate con formule confortevoli e riflessi più delicati, incarnano una bellezza luminosa, decisa e confortante nel cuore dell'inverno.