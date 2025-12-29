I glitter per il corpo tornano di moda: ecco perché diciamo sì!

Erano scomparsi dai nostri beauty case dagli anni 2000, e ora sono tornati al centro dei nostri rituali di bellezza. I glitter tornano a impolverare i nostri corpi e a illuminare le nostre silhouette. Retaggio di feste passate e delle nostre prime uscite adolescenziali, i glitter sono per la bellezza ciò che il sale è per la cucina: un condimento brillante per la pelle.

Glitter per il corpo, la rinascita

Le regine dell'R&B e le dive del pop si rotolavano nella polvere d'oro per girare video musicali negli anni 2000. Non si risparmiavano sugli spray scintillanti, rivelando corpi che sembravano gioielli viventi. In effetti, queste bottiglie iridescenti erano un simbolo di appartenenza, una firma collettiva. Se siete cresciute nell'era dei jeans a vita bassa, delle collane elastiche e delle macchine fotografiche usa e getta, avrete senza dubbio usato e abusato di glitter. Applicati quasi religiosamente sotto abiti scollati o canottiere colorate, i glitter erano praticamente un must per ogni festa. Decoravano la pelle con uno splendido strato di luce.

Questa piccola boccetta, che un tempo adornava i nostri corpi e si trovava accanto al profumo Lolita Lempicka e ai lucidalabbra aromatizzati, era di rigore per le occasioni speciali. Poi, a poco a poco, i glitter sono diventati economici e obsoleti. Sono scomparsi dalle nostre trousse e dalle nostre clavicole, lasciando il posto agli illuminanti in polvere. Ma, come al solito, il mondo della bellezza si diverte a rispolverare tendenze dimenticate e a far sembrare indispensabili prodotti un tempo considerati soporiferi.

I glitter tornano a sfoggiare a cascata dal collo alle braccia, donando a chi li indossa un tocco di glamour in più e un fascino naturale. Star come Rita Ora e Tyla stanno abbracciando questa abbagliante estetica Y2K . In rinfrescanti tonalità satinate o tonalità rosate e dall'aspetto sano, i glitter donano un finish sofisticato alla pelle. Sono sufficienti da soli a illuminare l'incarnato, valorizzare la figura e accentuare i tratti principali del corpo.

Un rimedio frizzante per la fiducia in se stessi

Oltre a perfezionare l'aspetto e trasformare il corpo in una gigantesca palla da discoteca, i glitter sono anche il fondamento dell'autostima. È un atto estetico, certo, ma è anche una celebrazione di sé. L'applicazione in sé non è altro che un piacere per sé stessi. Ogni mano posata sul corpo diventa una carezza tenera e incandescente.

I glitter valorizzano parti del corpo che eviti allo specchio, fungendo da ornamento. Ti permettono di vedere la bellezza dove vedi solo difetti. Non possiedono poteri magici, ma hanno il merito di farti sentire notata e di illuminare ciò che cerchi costantemente di nascondere. Oro, argento o color carne, i glitter agiscono oltre la superficie.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Un'idea geniale per le occasioni speciali

Per molto tempo, abbiamo praticato la moderazione e lasciato che Hailey Bieber e altre "ragazze pulite" prendessero il controllo della nostra routine di bellezza. Mentre negli anni 2000 cercavamo volentieri un trucco opulento e occhi spettacolari su Tumblr, è chiaro che ora il minimalismo è più in voga dell'abbandono creativo. Fortunatamente, i tempi cambiano e le tendenze si evolvono. Ciò che era proibito ieri, oggi è prescritto.

Mentre gloss densi, kajal nero e ombretti pop stanno tornando di moda grazie al massimalismo, anche i glitter hanno un futuro luminoso davanti a sé. Stanno varcando la soglia del collo per trasformare il corpo in una tela artistica e in un campo di ammirazione. Non più confinati alla palpebra e all'arcata sopraccigliare, stanno sfidando questa regola della moderazione. I glitter sono il luccichio mancante nei nostri guardaroba. Grazie a loro, un semplice abito nero può diventare iconico. È il dettaglio che fa la differenza, l'ingrediente festivo per eccellenza.

E le beauty addicted consigliano i glitter in gel per un finish luminoso ma non esagerato. Sono finiti i giorni dei glitter in polvere che ci facevano starnutire ogni volta che li spruzzavamo. Un riferimento? Il Body Lava di Fenty o il famoso olio multiuso Huile Prodigieuse Gold.

Per il nuovo anno, le stelle lasciano il cielo nebbioso per posarsi alla base del décolleté e sulla pelle esposta. Il 2026 sarà probabilmente l'anno delle infinite possibilità di bellezza.