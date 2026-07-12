Questi errori impedirebbero al correttore di aderire correttamente.

Il correttore è un prodotto amatissimo da molti, ma a volte tende a depositarsi nelle piccole rughe o a svanire molto prima della fine della giornata. Spesso, bastano pochi semplici accorgimenti quotidiani per fare la differenza. La buona notizia è: con qualche piccolo accorgimento si può ottenere un risultato più uniforme... se lo si desidera.

Innanzitutto, ricordate che il correttore rimane comunque una scelta.

Avere occhiaie, borse sotto gli occhi o la pelle che mostra segni di invecchiamento è perfettamente normale. Il nostro viso cambia; riflette le nostre emozioni, la nostra stanchezza, le nostre risate e la nostra vita quotidiana. Non deve essere liscio o "perfetto" per essere bello. Morale della favola: il correttore è uno strumento di make-up, non un requisito indispensabile.

Che tu abbia la pelle secca, grassa, matura o giovane, sta a te decidere se indossarlo o meno. Anzi, molte persone preferiscono semplificare la propria routine di bellezza in estate e lasciare che la pelle respiri di più. Non c'è nessuna regola che ti obblighi a coprire le occhiaie.

Dimenticare di idratare il contorno occhi

La pelle intorno agli occhi è particolarmente sottile e delicata. Se non è ben idratata, il correttore può accumularsi, accentuare le rughe sottili e creare un effetto meno uniforme. L'ideale è applicare una crema idratante leggera prima del trucco e attendere qualche istante affinché venga assorbita correttamente. Una pelle idratata permette al prodotto di sfumarsi meglio e di durare più a lungo.

Pensando che più ce n'è, meglio è

Quando si ha a che fare con le occhiaie, la tentazione di applicare uno strato generoso di correttore è forte. Tuttavia, spesso accade il contrario. Un eccesso di prodotto può accumularsi nelle pieghe naturali della pelle e rendere il trucco più evidente. È meglio iniziare con pochi tocchi leggeri, per poi aggiungere altro prodotto solo se necessario. Questa tecnica permette una copertura modulabile e un finish più naturale.

Scegliere una tonalità inadatta

Il colore del correttore gioca un ruolo cruciale. Una tonalità troppo chiara può creare un contrasto poco gradevole, mentre una troppo scura può accentuare visivamente le occhiaie. Per un risultato luminoso, scegli un colore leggermente più chiaro del tuo incarnato, tenendo conto anche del sottotono della tua pelle. Se le tue occhiaie sono particolarmente marcate, un correttore colorato applicato in precedenza può aiutare a neutralizzarle prima di applicare il correttore.

Saltando l'allegato

Anche un correttore applicato alla perfezione può spostarsi nel corso di diverse ore. Una leggera spolverata di cipria trasparente spesso aiuta a migliorarne la tenuta. Il segreto è usarlo con delicatezza: una piccola quantità è sufficiente a fissare il prodotto senza creare un effetto maschera nella zona del contorno occhi o accentuare le imperfezioni naturali della pelle.

Adottare abitudini sbagliate

Anche il modo in cui applichi il correttore influisce sul risultato finale. Picchiettare delicatamente il prodotto con il dito o con una spugnetta ne facilita l'applicazione e lo sfuma meglio sulla pelle, mentre spalmarlo o strofinarlo può farlo spostare. Dedicare del tempo ad applicare il trucco con movimenti delicati contribuisce a ottenere un risultato più uniforme e duraturo.

Alcuni semplici consigli possono aiutare il correttore a durare più a lungo, se decidete di usarlo. Tuttavia, forse il consiglio più importante è questo: non lasciate che gli standard di bellezza vi convincano che le vostre occhiaie debbano scomparire a tutti i costi. Sono naturali, proprio come le rughe sottili, il gonfiore o le rughe d'espressione. Il trucco serve a valorizzare i vostri desideri, non a soddisfare un'esigenza di perfezione.